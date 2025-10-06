Големият удар за Великобритания ще са намалените квоти за стомана, а не американските мита

Намаляването на квотите за внос на стомана в ЕС ще удари британските производители по-силно от търговските тарифи на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на свои източници.

„Като страна извън ЕС, ние ще бъдем по-притеснени от това, отколкото от американските тарифи“, каза британски износител пред вестника. Според него, мерките на ЕС „ще засегнат Обединеното кралство директно и ще доведат до диверсификация на търговията“.

Производителите на метали от Обединеното кралство изнасят почти половината от производството си в ЕС. Намаляването на квотите може да има „опустошително въздействие“. Планът на ЕС ще окаже отрицателно въздействие върху британската стоманодобивна промишленост и ще подкопае отношенията между Брюксел и Лондон. Представители на индустрията подчертаха, че планът на ЕС ще „намали наполовина най-големия пазар на Обединеното кралство“ и ще доведе до „колосалната катастрофа“, която британската стоманодобивна промишленост някога е виждала. Компаниите в индустрията в момента са „в състояние на паника“, отбеляза експертът.

На 7 октомври ЕС ще представи план за намаляване на квотите за внос на стомана от страни извън ЕС с 40-50%. През юли Европейската стоманодобивна асоциация и 11 страни от ЕС, включително Франция, Испания и Италия, подкрепиха това предложение. Вносът, надвишаващ квотата, ще бъде обложен с тарифи от 50%. Според двама представители на индустрията, европейският комисар по търговията Марош Шефчович подкрепя тази идея. Отбелязва се, че предложението може да бъде смекчено по време на дискусиите в Европейския съвет и Европейския парламент.