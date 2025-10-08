Apple с рекорден износ на iPhone от Индия

Американската компания Apple е постигнала рекорден износ на iPhone от Индия през последните шест месеца, съобщава The Economic Times, позовавайки се на свои източници.

Според техните данни, Apple е изнесла рекордни iPhone-и от Индия на стойност 10 млрд. USD между април и септември. През същия период година по-рано Apple е изнесла iPhone-и на стойност 5,71 млрд. USD.

Само през септември – традиционно бавен период за продажби, когато потребителите чакат нови модели – доставките са възлизали на 1,25 млрд. USD, което е със 155% повече от целта за 2024 г. Изданието подчертава, че това се е случило въпреки огромното вътрешно търсене на новата серия iPhone 17, която се доставя от Индия.

Apple планира да премести 25% от производството си на iPhone в Индия до 2025 г. Южноазиатската република е втората по големина производствена база на американския производител, представляваща 15% от сглобяването на смартфони.