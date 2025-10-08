Новини
Бизнес »
Apple с рекорден износ на iPhone от Индия

Apple с рекорден износ на iPhone от Индия

8 Октомври, 2025 12:35 458 1

  • iphone-
  • индия-
  • износ-
  • рекорд-
  • стока

Изнесла е продукция на стойност 10 милиарда долара

Apple с рекорден износ на iPhone от Индия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската компания Apple е постигнала рекорден износ на iPhone от Индия през последните шест месеца, съобщава The Economic Times, позовавайки се на свои източници.

Според техните данни, Apple е изнесла рекордни iPhone-и от Индия на стойност 10 млрд. USD между април и септември. През същия период година по-рано Apple е изнесла iPhone-и на стойност 5,71 млрд. USD.

Само през септември – традиционно бавен период за продажби, когато потребителите чакат нови модели – доставките са възлизали на 1,25 млрд. USD, което е със 155% повече от целта за 2024 г. Изданието подчертава, че това се е случило въпреки огромното вътрешно търсене на новата серия iPhone 17, която се доставя от Индия.

Apple планира да премести 25% от производството си на iPhone в Индия до 2025 г. Южноазиатската република е втората по големина производствена база на американския производител, представляваща 15% от сглобяването на смартфони.


Индия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор
    И някак случайно ябълките имат рекорден брой РЕКЛАМАЦИИ и ВРЪЩАНИЯ заради неизправности на телефоните... Случайно от има-няма 0,5% рекламации нещата отидоха на над 6% оплаквания... Случайно е шъ знайти...

    12:59 08.10.2025