Индия вече е основният двигател на световния икономически растеж

Индия се превръща в ключов двигател на световния икономически растеж. Тази оценка направи Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), в изказване преди есенната среща на управителните органи на МВФ и Световната банка, която ще се проведе следващата седмица.

Прогнозата за световен икономически растеж „в средносрочен план е около 3%, което е под 3,7% преди пандемията“. В същото време „темпът на икономически растеж на Китай постоянно намалява, докато Индия се очертава като ключов двигател на растежа“, уточни управляващият директор.

Георгиева подчерта, че в контекста на „бързите промени в многополюсен свят“ азиатските страни трябва да развиват вътрешна търговия и да ускорят реформите за укрепване на услугите и достъпа до финансиране, докато страните от Субсахарска Африка трябва да приложат реформи в подкрепа на бизнеса и да насърчат свободната търговия.

Управляващият директор на МВФ препоръча на европейските страни да назначат търговски служител, който да ускори реформите за „премахване на граничните бариери на пазарите“. Тя също така призова ЕС да създаде „единна европейска финансова система“ и „енергиен съюз“.