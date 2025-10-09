Новини
Индия вече е основният двигател на световния икономически растеж

9 Октомври, 2025

Прогнозата за световен икономически растеж в средносрочен план е около 3%

Индия вече е основният двигател на световния икономически растеж - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индия се превръща в ключов двигател на световния икономически растеж. Тази оценка направи Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), в изказване преди есенната среща на управителните органи на МВФ и Световната банка, която ще се проведе следващата седмица.

Прогнозата за световен икономически растеж „в средносрочен план е около 3%, което е под 3,7% преди пандемията“. В същото време „темпът на икономически растеж на Китай постоянно намалява, докато Индия се очертава като ключов двигател на растежа“, уточни управляващият директор.

Георгиева подчерта, че в контекста на „бързите промени в многополюсен свят“ азиатските страни трябва да развиват вътрешна търговия и да ускорят реформите за укрепване на услугите и достъпа до финансиране, докато страните от Субсахарска Африка трябва да приложат реформи в подкрепа на бизнеса и да насърчат свободната търговия.

Управляващият директор на МВФ препоръча на европейските страни да назначат търговски служител, който да ускори реформите за „премахване на граничните бариери на пазарите“. Тя също така призова ЕС да създаде „единна европейска финансова система“ и „енергиен съюз“.


  • 1 Сатана Z

    11 4 Отговор
    А Германия се готви за война на Източния фронт за да могат немците да работят в Сибир

    11:24 09.10.2025

  • 2 Дориана

    7 2 Отговор
    Да, и Китай изпреварват Световната икономика, така, че Тръмп по трудния начин ще разбере, че чрез санкции и мита не може да напомпи Американската икономика , а по-скоро ще и навреди.

    11:32 09.10.2025

  • 3 Икономист

    6 4 Отговор
    Цяла Азия е в икономически растеж а Европа затъва - това е положението. Даже и Русия която е във война е в икономически растеж а нас ни управляват от никого неизбрани "лидери" които ни тикат към война и затриват икономиката ни. Г7 се превърна от клуб на богатите в клуб на длъжниците.

    11:39 09.10.2025

  • 4 !!!?

    3 1 Отговор
    Индия - новата дестинация на Копейките !
    Сега ще погребват Европа с Индия вместо с Китай...!!!?

    12:04 09.10.2025