G7 и ЕС ще отговорят съвместно на затегнатия контрол върху износа на редкоземни елементи от Китай

Европейският комисар по търговската политика и икономическата сигурност Марош Шефчович обяви, че ЕС и страните от G7 ще отговорят съвместно на затягането на контрола на Китай върху износа на редкоземни елементи (РЗЕ).

На 9 октомври китайското министерство на търговията публикува два документа за затягане на контрола върху износа на редкоземни метали и свързани с тях технологии. На 10 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще увеличат тарифите върху китайските продукти със 100%, считано от 1 ноември или по-рано, и ще наложат и контрол върху износа на софтуер. Общите американски тарифи върху китайски стоки могат да достигнат 130%.

„Тези китайски мерки се считат за неоправдани и, разбира се, създават много проблеми и усложнения за европейските компании и европейската индустрия. Проведох първоначален обмен на мнения с някои от нашите партньори от G7, включително американските ни колеги, и знам, че този въпрос ще бъде обсъден и на срещата на министрите на финансите и на срещата на върха на G7 в сряда“, каза Шефчович при пристигането си за срещата на министрите на търговията на ЕС в Хорсенс, Дания. Излъчването беше излъчено по медийни ресурси на ЕС.

Европейският комисар добави, че е разговарял с министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник, по време на който са се съгласили, че „би било желателно да се проведе видеоконференция на G7 в близко бъдеще след първоначалната дискусия“.

По-рано Financial Times съобщи, че САЩ „възнамеряват да изискват от компаниите, изнасящи софтуер за Китай, да получат лиценз, което би могло да окаже сериозно въздействие върху китайската индустрия“, ако Пекин и Вашингтон не успеят да постигнат споразумение в тази област.