G7 и ЕС ще отговорят съвместно на затегнатия контрол върху износа на редкоземни елементи от Китай
  Тема: Войната на митата

G7 и ЕС ще отговорят съвместно на затегнатия контрол върху износа на редкоземни елементи от Китай

14 Октомври, 2025 15:25 560 7

Европа определя като неоправдани мерките, предприети от азиатската държава

G7 и ЕС ще отговорят съвместно на затегнатия контрол върху износа на редкоземни елементи от Китай - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският комисар по търговската политика и икономическата сигурност Марош Шефчович обяви, че ЕС и страните от G7 ще отговорят съвместно на затягането на контрола на Китай върху износа на редкоземни елементи (РЗЕ).

На 9 октомври китайското министерство на търговията публикува два документа за затягане на контрола върху износа на редкоземни метали и свързани с тях технологии. На 10 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще увеличат тарифите върху китайските продукти със 100%, считано от 1 ноември или по-рано, и ще наложат и контрол върху износа на софтуер. Общите американски тарифи върху китайски стоки могат да достигнат 130%.

Тези китайски мерки се считат за неоправдани и, разбира се, създават много проблеми и усложнения за европейските компании и европейската индустрия. Проведох първоначален обмен на мнения с някои от нашите партньори от G7, включително американските ни колеги, и знам, че този въпрос ще бъде обсъден и на срещата на министрите на финансите и на срещата на върха на G7 в сряда“, каза Шефчович при пристигането си за срещата на министрите на търговията на ЕС в Хорсенс, Дания. Излъчването беше излъчено по медийни ресурси на ЕС.

Европейският комисар добави, че е разговарял с министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник, по време на който са се съгласили, че „би било желателно да се проведе видеоконференция на G7 в близко бъдеще след първоначалната дискусия“.

По-рано Financial Times съобщи, че САЩ „възнамеряват да изискват от компаниите, изнасящи софтуер за Китай, да получат лиценз, което би могло да окаже сериозно въздействие върху китайската индустрия“, ако Пекин и Вашингтон не успеят да постигнат споразумение в тази област.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И как точно ве,

    8 0 Отговор
    телета?😁

    15:28 14.10.2025

  • 2 Зевс

    8 0 Отговор
    Хаха, Китай ще минат на Линукс, умрели за краварския софтуер.

    15:29 14.10.2025

  • 3 Аве, разбрах че в Украйна имало

    4 0 Отговор
    редки метали, ама бели в Руските Територии, ДНР, ЛНР?🤣

    15:37 14.10.2025

  • 4 Леле

    5 0 Отговор
    Китай направо се разтрепери.... от смях.

    15:38 14.10.2025

  • 5 Митко

    2 0 Отговор
    Тръгвай си Насарчо.

    15:38 14.10.2025

  • 6 И какво ги бърка тези Китай

    1 0 Отговор
    Как решава да изнася редкоземни метали? Негови са си ще ги изнася както прецени. На който не му изнася да си изкопаеми свои или да си внася от другаде. Тия си мислят, че всички са им длъжни... 100%това е чфутско дело.

    16:24 14.10.2025

  • 7 Незнайно защо

    0 0 Отговор
    ЕС и Г7 си мислят, че те трябва да управляват света. Китай и останалите страни от БРИКС няма да им се вържат, защото представляват около 50% от населението на планетата. След като налагат политически обосновани икономически мерки, потърпевшите страни имат правото да отговорят. Щяли били да им ограничат износа на софтуер. Китайците и индийците могат да пишат код и техния ИИ не е чак толкова по-назад от американския. Времената се смениха, еднополюсния модел е в миналото. Арогантността на изключително задлъжнелите западни икономики започва да им носи беди.

    16:32 14.10.2025