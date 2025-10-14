Как митата на Тръмп повлияха на световната икономика

Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че наложените от САЩ мита и свързаното с тях покачване на разходите за внос подкопават инвестициите в икономиката, повишават производствените разходи за американските износители и допълнително потискат частните спестявания.

„В САЩ нарастващите разходи за внос и засилената несигурност възпират инвестициите, намалявайки търсенето на внос. Тарифите върху междинните стоки (използвани за производство на крайни стоки) действат като данък върху американските производители, повишавайки разходите за износ на готови стоки“, се казва в доклада на организацията.

Освен това МВФ изчислява, че макар увеличените приходи от вносни тарифи да увеличат държавните спестявания, това увеличение ще бъде компенсирано от спад в частните спестявания в САЩ.

„По-нататъшното повишаване на несигурността в търговската политика ще окаже натиск върху инвестиционните решения на фирмите и ще влоши перспективите за растеж. Това също така ще възпрепятства способността им да оптимизират запасите, което може да доведе до краткосрочна нестабилност на производството“, добави фондът.