Акциите на Apple с нов исторически връх

Цената на акциите на американската корпорация Apple показва близо 5% ръст, достигайки нов исторически връх на електронната борса Nasdaq, според данни за търговия. Тази тенденция може да се дължи на силните продажби на iPhone 17.

Към 19:50 ч. българско време акциите на компанията се повишиха с 4,8%, достигайки 264,39 USD за акция, поставяйки нов исторически връх. Към 21:15 ч. българско време акциите се повишиха с 4,37%, достигайки 263,31 USD за акция.

Apple, която е на второ място след Nvidia (4,48 трлн. USD) по пазарна стойност, достигна 3,91 трлн. USD, според данни на Companiesmarketcap - сайт, който изчислява пазарната капитализация на публични компании, благородни метали, криптовалути и взаимни фондове.

По-рано Apple представи ново поколение смартфони - iPhone 17. Традиционната линия от четири смартфона включваше най-тънкия модел досега - iPhone 17 Air, с дебелина 5,6 мм. Събитието беше излъчено на уебсайта на корпорацията.