Германска компания се възползва от обира на Лувъра

Германската компания Bocker, специализирана в технологии за повдигане, използва обира на музея Лувър във Франция, при който е използван неговият повдигащ асансьор, като възможност за хумористична реклама на своите продукти, съобщи Agence France-Presse.

Компанията публикува снимка на повдигащия асансьор, използван от крадците, за да влязат в сградата, разположена близо до Лувъра, в Instagram, Facebook и LinkedIn. Снимката е с надпис: „Bocker Agilo може да премества до 400 кг бижута със скорост от 42 м в минута благодарение на тих мотор".

Според главния изпълнителен директор на компанията Александър Бекер, в телефонен разговор с AFP, когато се появиха снимки от мястото на инцидента, той разпознал конкретния модел на повдигащата платформа, която е продал на клиент в Париж няколко години по-рано. Бекер каза, че той и съпругата му „приели това съвпадение с хумор“ и започнали да мислят „как това може да се използва за популяризиране на компанията“. Тогава съпругата на Бекер измислила рекламния слоган: „Когато трябва да свършите нещата бързо“.

По-рано вестник Le Parisien, позовавайки се на източник от правоохранителните органи, съобщи, че крадци са откраднали мотокар от частно лице. Крадците са се свързали с мъжа, чиято самоличност не е разкрита, чрез сайта за обяви Leboncoin, където той е обявил мотокара за продажба.

На 19 октомври парижкият прокурор Лор Бекер обяви, че четирима престъпници са влезли в Лувъра с мотокар, който са докарали до стените му. След като са взломили витрини в галерия „Аполо“, те са откраднали общо девет бижута, едно от които – короната на императрица Евгения (съпруга на Наполеон III), инкрустирана с 1354 диаманта – е било изпуснато по време на бягството им. Според прокурора, разследващите клонят към теорията, че грабежът е извършен от професионалисти. Беко отбеляза, че стойността на откраднатите бижута се оценява на 88 млн. EUR.