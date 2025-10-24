Новини
Венецуела обвини САЩ, че иска да ѝ открадне въглеводородните ресурси

24 Октомври, 2025 10:21 274 1

Военното присъствие на Щатите в Карибите е насочено към нарушаване на газовите споразумения на републиката със страните в региона

Венецуела обвини САЩ, че иска да ѝ открадне въглеводородните ресурси - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ се опитват да откраднат въглеводородни ресурси на Венецуела и да нарушат регионалните газови споразумения на републиката. Делси Родригес, изпълнителен вицепрезидент и министър на въглеводородите на Боливарианската република, заяви това чрез видеоконферентна връзка на министерската среща на Форума на страните износителки на газ в Доха.

„САЩ се стремят да откраднат нашите въглеводородни ресурси, петрол и газ и да нарушат споразуменията, които Венецуела е сключила с карибските страни“, каза Родригес. Тя подчерта, че военното присъствие на САЩ в Карибите „е насочено към нарушаване на газовите споразумения на републиката със страните в региона“.

Действията на американската администрация „са част от политика на разширяване и икономически натиск, която заплашва регионалния суверенитет“, отбеляза Родригес. Тя посочи, че Вашингтон представлява заплаха за енергийната сигурност на региона и оказва негативно влияние върху икономиките и индустриализацията на карибските страни.

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не са достатъчно проактивни в борбата с контрабандата на наркотици. Американският флот разположи осем военни кораба, една ядрена подводница и 10 000 американски военнослужещи в Карибско море и унищожи най-малко пет моторници в международни води с хора на борда, които според американската администрация са превозвали наркотици от Венецуела.


Венецуела
Подобни новини


  • 1 1488

    1 0 Отговор
    утре може да сме ние

    10:23 24.10.2025