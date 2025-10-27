Германия ще унищожи още 130 000 птици заради птичи грип

Нови огнища на птичи грип са регистрирани в германската провинция Бранденбург, съобщава Deutsche Welle.

Фермерите в североизточна Германия са били принудени да унищожат приблизително 130 000 птици поради нова вълна от птичи грип. В Бранденбург вирусът е заразил 80 000 патици във ферма в Нойхарденберг и 50 000 бройлери в Нойтребин.

Около районите на огнищата са създадени защитна зона с радиус от 3 километра и зона за наблюдение с ширина от 10 километра. Според регионалните власти, повече от половин милион птици вече са умрели или са били умъртвени в Меркиш-Одерланд. Той е един от най-големите центрове за птицевъдство в Бранденбург и се намира и на миграционния път на дивите птици. Очаква се масова миграция на жерави и лебеди на юг през следващите седмици.

По-рано близо 150 000 кокошки носачки бяха умъртвени в съседната провинция Мекленбург-Предна Померания. Учените смятат, че огнището може да бъде овладяно, въпреки че епидемията започна необичайно рано тази година. За първи път жеравите са се превърнали в основни преносители на вируса, а също така са регистрирани смъртни случаи на лебеди.

Фермерите, принудени да убият стадата си поради птичи грип, ще получат до 110 EUR на птица.