Промо код с 50% отстъпка за услуги от хостинга на mobile.bg и imot.bg

В българското интернет пространство се случва значима промяна. Bulinfo.net, една от най-старите и ключови интернет компании в България, отвори своята професионална инфраструктура за външни клиенти. За да отбележи този нов етап, компанията предоставя изключителен промо-код за 50% отстъпка при стартиране на нова услуга.

Кой е Bulinfo.net? 25 години опит в сянка

Bulinfo.net започва дейността си през далечната 1998 година. Като част от групата на „Резон Медиа“, компанията прекарва повече от 25 години в изграждане и поддръжка на хостинг инфраструктурата зад някои от най-големите и най-посещавани сайтове в България: mobile.bg, imot.bg, bazar.bg, zaplata.bg, fakti.bg

Всички тези водещи онлайн платформи от самото си създаване се хостват изцяло на сървърите на Bulinfo.net, което е сред основните фактори за тяхната бързина, стабилност и непрекъсната достъпност.

След повече от две десетилетия, през 2025 г., Bulinfo.net излезе на свободния пазар и вече предлага същите професионални хостинг и cloud решения и за други клиенти – бизнеси, агенции и индивидуални собственици на сайтове.

„След като повече от две десетилетия осигурявахме хостинг за най-посещаваните сайтове в страната, решихме, че е време да отворим нашата услуга и за външни клиенти. Искаме повече български онлайн проекти да се възползват от сигурността и професионализма, които сме изграждали толкова години“, коментират от Bulinfo.net.

Надеждност, сигурност и реална 24/7 поддръжка

Това, което отличава Bulinfo.net, е ангажиментът към качеството. Компанията гарантира Uptime от минимум 99,9% и предлага висококачествена техническа поддръжка, достъпна 24 часа в денонощието.

Инфраструктурата ѝ е базирана в собствен дейта център с автономни системи за охлаждане, резервно електрозахранване и сензори за наблюдение в реално време. Сървърната мрежа е с напълно независими трасета към международната интернет инфраструктура, което гарантира бърз достъп от всяка точка на света.

Ексклузивен промо-код за 50% отстъпка



fakti2011

За да отпразнува отварянето си към публичния пазар, Bulinfo.net предлага еднократен промо-код за 50% отстъпка от цената на всяка нова хостинг услуга.



- Вашият промо-код: fakti2011

- Отстъпка: 50% от цената на новия хостинг план.

- Валидност: Кодът е валиден за поръчки, направени до 15.12.2025 г.

Важни условия за ползване на кода:



- Промо кодът е валиден само за нови клиенти на Bulinfo.net.

- Може да бъде използван еднократно при първа поръчка.

- Валиден е за услугите: Споделен хостинг, WordPress хостинг и VPS.

Това е изключителна възможност за всеки бизнес да получи достъп до инфраструктура от най-висок клас на половин цена.

Бонус: Безплатна миграция и компенсация

Преминаването към нов доставчик никога не е било по-лесно. Всеки нов клиент може да премести сайта си напълно безплатно към инфраструктурата на Bulinfo.net.

Освен това, компанията предлага 100% компенсация за оставащия период от текущия ви хостинг договор при друг доставчик (до 12 месеца).

Как да приложите промо-кода?

- Посетете уебсайта на Bulinfo.net и изберете желаната от вас услуга (Споделен хостинг, WordPress хостинг или VPS).

- При финализиране на поръчката, намерете полето за въвеждане на промоционален код.

- Въведете fakti2011 и натиснете бутона „Приложи“.

- Системата автоматично ще преизчисли крайната сума с включена 50% отстъпка.

Не пропускайте този шанс да хоствате своя проект на същата надеждна инфраструктура, която захранва най-големите сайтове в България.



Офертата е валидна само до 15 декември 2025 г.!