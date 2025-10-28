Toyota строи автомобилни заводи в САЩ на стойност 10 милиарда долара

Японската корпорация Toyota Motor планира да построи нови автомобилни заводи в САЩ на стойност до 10 млрд. USD, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.
„Премиерът на Япония Санае Такаичи току-що ми каза, че Toyota планира да построи автомобилни заводи в САЩ на стойност до 10 млрд. USD“, каза той, говорейки пред американски военни на самолетоносача USS George Washington, базиран във военната база Йокосука в Япония.
По-рано информационната агенция Kyodo отбеляза, че целта на тази сделка е опит за премахване на търговския дисбаланс между двете страни, от който Тръмп многократно е изразявал недоволство. Япония изнася приблизително 500 000 автомобила годишно на американския пазар.
1 Тесльо=идиот
12:09 28.10.2025
2 СчетоводителЪ
Хайде не на нас тези, не ядем доматите с колците. Тръмп изнудва всичките си колонии да вкарват пари в продънената американска икономика, която от десетилетия се крепи на фалшиво напечатани долари без реално покритие. Америка с най-големия в света външен дълг, който е математически невъзвръщаем. Най-лошото за нас е че и България е в тази сметка, ние също ще "спасяваме американските братя".
12:24 28.10.2025