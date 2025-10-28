Новини
Бизнес »
Toyota строи автомобилни заводи в САЩ на стойност 10 милиарда долара

Toyota строи автомобилни заводи в САЩ на стойност 10 милиарда долара

28 Октомври, 2025 12:07 371 2

  • toyota motor-
  • toyota-
  • завод-
  • сащ-
  • япония-
  • доналд тръмп

Целта на сделката е опит за премахване на търговския дисбаланс между двете страни

Toyota строи автомобилни заводи в САЩ на стойност 10 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Японската корпорация Toyota Motor планира да построи нови автомобилни заводи в САЩ на стойност до 10 млрд. USD, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Премиерът на Япония Санае Такаичи току-що ми каза, че Toyota планира да построи автомобилни заводи в САЩ на стойност до 10 млрд. USD“, каза той, говорейки пред американски военни на самолетоносача USS George Washington, базиран във военната база Йокосука в Япония.

По-рано информационната агенция Kyodo отбеляза, че целта на тази сделка е опит за премахване на търговския дисбаланс между двете страни, от който Тръмп многократно е изразявал недоволство. Япония изнася приблизително 500 000 автомобила годишно на американския пазар.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тесльо=идиот

    0 3 Отговор
    Тесла ще произвежда по 20 милиона електромобила годишно.Статистически е доказано.

    12:09 28.10.2025

  • 2 СчетоводителЪ

    1 0 Отговор
    Целта на сделката е опит за премахване на търговския дисбаланс между двете страни

    Хайде не на нас тези, не ядем доматите с колците. Тръмп изнудва всичките си колонии да вкарват пари в продънената американска икономика, която от десетилетия се крепи на фалшиво напечатани долари без реално покритие. Америка с най-големия в света външен дълг, който е математически невъзвръщаем. Най-лошото за нас е че и България е в тази сметка, ние също ще "спасяваме американските братя".

    12:24 28.10.2025