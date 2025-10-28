Toyota строи автомобилни заводи в САЩ на стойност 10 милиарда долара

Японската корпорация Toyota Motor планира да построи нови автомобилни заводи в САЩ на стойност до 10 млрд. USD, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Премиерът на Япония Санае Такаичи току-що ми каза, че Toyota планира да построи автомобилни заводи в САЩ на стойност до 10 млрд. USD“, каза той, говорейки пред американски военни на самолетоносача USS George Washington, базиран във военната база Йокосука в Япония.

По-рано информационната агенция Kyodo отбеляза, че целта на тази сделка е опит за премахване на търговския дисбаланс между двете страни, от който Тръмп многократно е изразявал недоволство. Япония изнася приблизително 500 000 автомобила годишно на американския пазар.