Тръмп успя да привлече 18 триилона долара с досегашното си управление

Тръмп успя да привлече 18 триилона долара с досегашното си управление

29 Октомври, 2025 13:05 420 1

Американският президент се похвали с това по време на речта си на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество

Тръмп успя да привлече 18 триилона долара с досегашното си управление - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че приблизително 18 трлн. USD са били привлечени в икономиката на САЩ по време на втория му мандат като държавен глава.

„За по-малко от година привлякохме над 18 трлн. USD нови инвестиции“, каза Тръмп по време на речта си на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Кьонджу. Според американския лидер той очаква общо 20-22 трилиона долара да влязат в икономиката на САЩ до края на годината.

През септември Тръмп публикува оценки, че наложените от него тарифи са привлекли над 17 трлн. USD в икономиката на САЩ през годината. На 2 април Тръмп обяви налагането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. Американският лидер по-късно коригира тарифната ставка за някои страни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аз съм веган

    2 0 Отговор
    Бензиностанцията тия пари ги изкарва за 10 години.

    13:09 29.10.2025