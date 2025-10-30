За пръв път Пакистан получи петрол от САЩ

Новини
30 Октомври, 2025 12:17 542 0

Танкерът Pegasus е доставил един милион барела петрол до пристанището Карачи

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Пакистан получи първата от трите пратки лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) от САЩ, закупен по силата на междуправителственото търговско споразумение.

Петролът Dawn е закупен от пакистанската рафинерия Cnergyico PK от американския търговец Vitol. Танкерът Pegasus е доставил един милион барела петрол до пристанището Карачи (провинция Белуджистан), което отбелязва важен етап в диверсификацията на вноса на суров петрол в Пакистан и ще допринесе за растежа на търговския му оборот със Съединените щати. Преди това Исламабад е внасял въглеводороди предимно от страни от Близкия изток.

Втората пратка от 1 милион барела американски суров петрол е планирана за доставка в средата на ноември, а третата - за началото на 2026 г. Очаква се тези доставки на петрол да подобрят търговския баланс на Пакистан със Съединените щати с приблизително 200 млн. USD общо.

Споразумението за доставки на петрол беше постигнато на 30 юни по време на преговори между Пакистан и САЩ, които продължиха от април. Те започнаха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи 29% мита върху пакистанския внос. В тази връзка Министерството на финансите и петрола на Пакистан призова местните рафинерии да обмислят вноса на американски суров петрол.

Петролът е най-големият внос на Пакистан. През фискалната 2024-2025 година (приключила през юни) 11,3 млрд. USD, или почти една пета от вноса на Ислямската република, са били отпуснати за закупуване на тази суровина.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
