За пръв път Пакистан получи петрол от САЩ

Пакистан получи първата от трите пратки лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) от САЩ, закупен по силата на междуправителственото търговско споразумение.

Петролът Dawn е закупен от пакистанската рафинерия Cnergyico PK от американския търговец Vitol. Танкерът Pegasus е доставил един милион барела петрол до пристанището Карачи (провинция Белуджистан), което отбелязва важен етап в диверсификацията на вноса на суров петрол в Пакистан и ще допринесе за растежа на търговския му оборот със Съединените щати. Преди това Исламабад е внасял въглеводороди предимно от страни от Близкия изток.

Втората пратка от 1 милион барела американски суров петрол е планирана за доставка в средата на ноември, а третата - за началото на 2026 г. Очаква се тези доставки на петрол да подобрят търговския баланс на Пакистан със Съединените щати с приблизително 200 млн. USD общо.

Споразумението за доставки на петрол беше постигнато на 30 юни по време на преговори между Пакистан и САЩ, които продължиха от април. Те започнаха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи 29% мита върху пакистанския внос. В тази връзка Министерството на финансите и петрола на Пакистан призова местните рафинерии да обмислят вноса на американски суров петрол.

Петролът е най-големият внос на Пакистан. През фискалната 2024-2025 година (приключила през юни) 11,3 млрд. USD, или почти една пета от вноса на Ислямската република, са били отпуснати за закупуване на тази суровина.