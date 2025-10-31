Binance помогна на крипто бизнеса на Тръмп преди помилването на основателя му

През пролетта на 2025 г. борсата за криптовалути Binance предостави 2 млрд. USD технологична и финансова подкрепа на World Liberty Financial (WLF), компания за криптовалути, собственост на семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

Тази подкрепа предшества помилването, което Тръмп даде миналата седмица на основателя на Binance Чанпен Джао, който беше осъден през 2023 г. за нарушаване на разпоредбите за борба с прането на пари. Според вестника Binance е разположила екип от инженери, за да създаде технологията за стабилна монета WLF (USD1), а след това е помолила държавен инвеститор от ОАЕ да използва стабилната монета, за да закупи дял от 2 милиарда долара в Binance. Тази сделка увеличи пазарната капитализация на WLF от 127 милиона долара до над 2,1 млрд. USD.

Помилването е „най-фрапантният пример“ за това как Тръмп използва служебните си правомощия, за да облагодетелства някого, който е в центъра на сделки, обогатили семейството му. Представители на WLF заявиха, че компанията „никога не е подпомагала, подстрекавала или влияла“ на решението за помилване на Джао, но го подкрепя. Белият дом заяви, че „нито президентът, нито семейството му някога са били, нито ще бъдат замесени в каквато и да е ситуация, в която има конфликт на интереси“.

През март 2025 г. WSJ съобщи, че представители на семейство Тръмп са обсъждали с ръководството на Binance дял в американското подразделение на крипто борсата в замяна на помилването на Джао.

През ноември 2023 г. американските власти наредиха на Binance да плати 4,3 милиарда долара за нарушаване на Закона за банковата тайна, пране на пари, неправилна регистрация и избягване на санкции. Джао също се призна за виновен в това, че не е внедрил ефективна програма за борба с прането на пари. През пролетта на 2024 г. той е осъден на четири месеца затвор в САЩ и е освободен от ареста през септември 2024 г., след като е излежал присъдата си.