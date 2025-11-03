Новини
Клиенти вече си искат парите от туроператорите за спрените екскурзии до Русия

Клиенти вече си искат парите от туроператорите за спрените екскурзии до Русия

3 Ноември, 2025 13:08

Същевременно партньорите на туроператора отказват да връщат парите, защото резервацията е направена преди 24 октомври 2025 г.

Клиенти вече си искат парите от туроператорите за спрените екскурзии до Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова

Клиенти вече си искат парите от български туроператори за спрените екскурзии до Русия. Това обяви за TravelNews Екатерина Додова, управител на "Еуфория травел". Те са били записани за пътуване за Нова година, но след забраната на Европейската комисия, са го анулирали и сега си искат пълно възстановяване на сумите, обясни тя. Същевременно партньорите на туроператора отказват да връщат парите, защото резервацията е направена преди 24 октомври 2025 г., когато влиза в сила решението на ЕК, и казват, че екскурзията за Нова година ще се осъществи. Същото посочиха и от офиса на "Турските авиолинии", с които се извършват полетите от София с прекачване в Истанбул и до Москва.

„Оценяваме ситуацията. Забраната е валидна за резервации, направени след 24 октомври. Нямаме резервации, направени след 24 октомври", коментира пред TravelNews Емрекан Инансер, управител на "Турските авиолинии" за България. От авиокомпанията засега нямат решение дали ще възстановяват суми.

Проблемът касае 16 български туроператари, които имат подготвени групи за Русия, каза Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение Бъдеще за туризма". Само една фирма има 20 групи, уточни тя. Едновременно с това има групи и с Air Serbia, с Emirates, които се надяваме да възстановят обратно сумите, защото най-голямата тежест ще бъде за туроператорите, защото ние по директива трябва да възстановим цялата сума за пътуването в 14-дневен срок", обясни Илиева.

От организацията вече са изпратили писмо до Министерството на туризма да се търсят варианти за компенсации с оглед възстановяването на парите на клиентите. От Министерството на туризма съобщиха пред TravelNews, че ще съберат бранша и авиокомпаниите във връзка с проблема.

С 19-ия пакет от санкции срещу Русия, ЕС въведе пълна забрана на туроператорите да предоставят всякакви търговски услуги за пътувания. Това включва не само пакети, но и спомагателни услуги като визова помощ или продажба на билети, а наказанията за нарушаване на европейските регламенти са изключително сериозни - глоби до 1 млн. лв. и дори затвор. Предвид това, че новите ограничения влязоха в сила незабавно, без гратисен период, се наложи туроператорите спешно да анулират пътуванията до Русия.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ой ой ой

    13 4 Отговор
    Кво ще ги правим тези клиенти> Как ще върнем парите на тези 325 000 мераклии запътили се за екскурзия в русия? Даже повече!

    13:11 03.11.2025

  • 3 Не ги е срам!

    10 5 Отговор
    Вместо да ги прежалят в името на победата на Украйна!

    Коментиран от #6

    13:12 03.11.2025

  • 4 Тома

    17 3 Отговор
    Това са европейските ценности да спират хората да се развличат.За това най уважаван в момента е победили на нидерландските избори за правителство на който жена му е мъж.

    Коментиран от #14

    13:13 03.11.2025

  • 5 АБВ

    17 3 Отговор
    Европейският съюз наложи санкциите и следва да върне парите на туристите. А после да си ги търси от когото иска. Иначе санкциите не са Русия, а за туристите, защото руските туроператори са си взели вече парите и нямат никакво правно задължение да ги връщат.

    13:15 03.11.2025

  • 6 Трол

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Не ги е срам!":

    Най-добре е тези пари да се дарят от на Украйна. Така или иначе, всички тези пътуващи уж за туризъм, са си чиста проба руски агенти.

    13:19 03.11.2025

  • 7 Долу ЕС

    14 2 Отговор
    преди 1989 не и даваха да ходим назапад, за да не се дразним колко сме зле, сега е съшото при ессср. накак си не е политкоректно горивата тока и газа да са по три надолу, хубаяа храна, ниска престъпност и без НОВОДОШЛИ ПО УЛИЦИТЕ, особено небели....

    13:20 03.11.2025

  • 8 Kaлпазанин

    10 3 Отговор
    Ами ся ко правим Урсула и сие скоро ще ни забранят и руски филми да гледаме ,сигурно

    13:23 03.11.2025

  • 9 А вие май,

    8 4 Отговор
    Умирате от радост от този факт, а? Дребни, завистливи душички - от сутрин до вечер все за Русия ни “информирате”. Не че сте ходили, не че хабер имате какво става там, но плюенето ви доставя огромно удоволствие!

    13:26 03.11.2025

  • 10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 3 Отговор
    Как пък един пумияр не замина за руският рай?

    13:29 03.11.2025

  • 11 А защо не

    2 3 Отговор
    Да се пренасочат към Еритрея .... същата кочина е...

    13:30 03.11.2025

  • 12 руслямиити

    0 0 Отговор
    пак ше дуфат таратора

    13:40 03.11.2025

  • 13 3.14К

    0 0 Отговор
    Сега заради ристрикциите на фашисткият режим на Урсула ще изкарат и туроператорите пирамида! Ощетените клиенти да се обърнат към Гела и Расташки на трибунка при Рая ,за да не се самоубият.. и да отидат в ада.

    13:40 03.11.2025

  • 14 шо ве

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    на теби кой ти е мъшш?бааштати?

    13:41 03.11.2025

  • 15 Оня с коня

    1 0 Отговор
    трябва й да се плаят офисите им
    заливаш с нафта и сапун и палиш да гори

    13:43 03.11.2025

  • 16 Някой

    0 0 Отговор
    Това е вид расизъм. За едни може, а за други не. Тук нямат правото да делят права по етнос - по конституция. Казват на ЕС не може и готово.

    13:52 03.11.2025