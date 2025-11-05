Новини
Германски доставчик на авточасти обяви фалит

Германски доставчик на авточасти обяви фалит

5 Ноември, 2025 14:05

Фалитът се дължи на намаляващото търсене и покачващите се цени на суровините и енергията

Доставчикът на авточасти Diepersdorf Plastic Manufacturing обяви фалит, което засегна над 1000 работни места, съобщи радио BR.

Diepersdorf Plastic Manufacturing, базирана в Бавария, е лидер в своя сегмент. Тя преработва пластмасови материали над 50 години и произвежда продукти за автомобилната индустрия, като лога, емблеми, декоративни части, решетки на радиатори и покрития за системи за управление. Има заводи в Германия и Чехия.

Фалитът се дължи на намаляващото търсене и покачващите се цени на суровините и енергията. Над 1000 служители в заводи в Бавария, Саксония и Северен Рейн-Вестфалия са изложени на риск от съкращения.

Германската автомобилна индустрия е в криза. В понеделник доставчикът на авточасти Mahle обяви, че съкращава около 1000 работни места. Bosch и ZF Friedrichshafen вече бяха обявили съкращения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 0 Отговор
    САНКЦИИТЕ ДЕЙСТВАТ❗

    Коментиран от #2

    14:07 05.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Айде на следващия пакет❗

    14:07 05.11.2025

  • 3 честен ционист

    4 0 Отговор
    Тия нямаха ли заводче в България за пластмасите по кормилата и таблата?

    14:08 05.11.2025

  • 4 Лост

    12 0 Отговор
    А тази енергия, защо поскъпва?

    14:08 05.11.2025

  • 5 Симо

    13 0 Отговор
    Нищо, китайците произвеждат в пълен капацитет! И около пет пъти по-евтино!!! Търсенето не е намаляло, просто доставчика е сменен. Дет се вика, да се оплачат на мурсула

    14:13 05.11.2025

  • 6 И Киев е Руски

    10 0 Отговор
    И що така.Да не би санкциите да работят . Палячовци

    14:23 05.11.2025

  • 7 Урсулите са го измислили

    7 0 Отговор
    Нищо де, тез хиляда работника, ще им турят по една каска, ще им дадат по едно джепане и ще ги пратят да мрът за урсулата и зеления пор. Така няма да има недоволни от съкращенията

    14:24 05.11.2025

  • 8 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Санкциите работят... но е време и пръчката в еС еС да заработи...

    14:31 05.11.2025

  • 9 ами

    2 1 Отговор
    Санкции плюс урсулация, гарантиран резултат!

    14:32 05.11.2025

  • 10 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    ЕС (електро стимулацията) работи

    Коментиран от #12

    14:33 05.11.2025

  • 11 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Руските предприятия що не фалират бе 😆😂😂😉 санкциите кво стана

    14:34 05.11.2025

  • 12 да знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Сложих ти минус, задето сам си чекна плюс.

    14:37 05.11.2025