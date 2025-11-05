Германски доставчик на авточасти обяви фалит

Доставчикът на авточасти Diepersdorf Plastic Manufacturing обяви фалит, което засегна над 1000 работни места, съобщи радио BR.
Diepersdorf Plastic Manufacturing, базирана в Бавария, е лидер в своя сегмент. Тя преработва пластмасови материали над 50 години и произвежда продукти за автомобилната индустрия, като лога, емблеми, декоративни части, решетки на радиатори и покрития за системи за управление. Има заводи в Германия и Чехия.
Фалитът се дължи на намаляващото търсене и покачващите се цени на суровините и енергията. Над 1000 служители в заводи в Бавария, Саксония и Северен Рейн-Вестфалия са изложени на риск от съкращения.
Германската автомобилна индустрия е в криза. В понеделник доставчикът на авточасти Mahle обяви, че съкращава около 1000 работни места. Bosch и ZF Friedrichshafen вече бяха обявили съкращения.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #2
14:07 05.11.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Айде на следващия пакет❗
14:07 05.11.2025
3 честен ционист
14:08 05.11.2025
4 Лост
14:08 05.11.2025
5 Симо
14:13 05.11.2025
6 И Киев е Руски
14:23 05.11.2025
7 Урсулите са го измислили
14:24 05.11.2025
8 Бойкот на О.Л.Хлъц
14:31 05.11.2025
9 ами
14:32 05.11.2025
10 И Киев е Руски
Коментиран от #12
14:33 05.11.2025
11 Ивелин Михайлов
14:34 05.11.2025
12 да знаеш
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Сложих ти минус, задето сам си чекна плюс.
14:37 05.11.2025