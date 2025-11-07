Китай пуска чипове, които досега бяха държани като заложници

Микрочиповете Nexperia отново напускат Китай, облекчавайки недостига на прости, но широко използвани в автомобилната индустрия части.

Германският автомобилен доставчик Aumovio, който наскоро беше отделен от гиганта за гуми Continental, заяви в петък, че полупроводниците и компонентите, които ги съдържат, на китайско-холандската компания са на път от Китай към дистрибуторския център на Aumovio в Унгария.

Доставките са първият ясен знак, че доставките на чипове Nexperia текат по-свободно, след срещата миналата седмица между президента Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея. Китайското министерство на търговията заяви в събота, че ще издаде лицензи за износ в допустими случаи.

Пекин предприе стъпки за спиране на износа на чипове Nexperia миналия месец, след като холандското правителство пое контрола над компанията от китайския ѝ собственик Wingtech, позовавайки се на рискове за икономическата сигурност. Nexperia, която е базирана в Холандия, изпраща повечето от продуктите си до съоръжения в Китай за опаковане и тестване, преди да бъдат доставени на клиентите.

Ходът предизвика поредица от предупреждения от автомобилни производители, че ще трябва да спрат дейността си поради намаляване на запасите от части, съдържащи чипове на Nexperia, които се използват във всичко - от осветление до електроника.

Въпреки че Nexperia е малък играч на пазара на автомобилни чипове като цяло, тя е лидер на пазара за основна категория чипове, състояща се главно от транзистори и диоди.

Нидерландското правителство даде надежди за пробив в четвъртък, като се позова на „конструктивни“ разговори с Пекин.

„Нидерландия вярва, че доставките на чипове от Китай за Европа и останалата част от света ще достигнат до клиентите на Nexperia през следващите дни“, каза нидерландският министър на икономиката Винсент Кареманс.

Досега Honda е единственият голям производител на автомобили, който заяви, че е ограничил производството поради липса на чипове. Миналата седмица тя намали наполовина производството в завод в Алистън, Канада, където работниците сглобяват седаните Civic и спортните автомобили CR-V.

Проблемът беше сред причините, които японският производител на автомобили посочи за намаляване на годишната си перспектива за печалба в петък. Компанията заяви, че производството в Северна Америка ще бъде със 110 000 превозни средства по-малко през текущата финансова година от очакваното по-рано.

Други автомобилни производители предупредиха, че работят седмица след седмица, за да осигурят достатъчни доставки на автомобилна електроника, която съдържа чипове Nexperia, като същевременно призовават политиците да разрешат ситуацията.

Дипломатическият поврат дойде след срещата Тръмп-Си миналата седмица, когато САЩ се съгласиха да отложат септемврийския ход за прилагане на по-строги търговски ограничения към определени дъщерни дружества на китайски организации, включени в черния списък.

Холандците поеха контрола над Nexperia ден след като САЩ заявиха, че ще разширят черния си търговски списък. Wingtech беше добавен към черния списък миналата година, което означава, че Nexperia можеше да се сблъска със същите търговски ограничения като китайската си компания майка.

Aumovio, която интегрира чипове Nexperia в над 100 компонента, включително дисплеи и сензори, получи експортен лиценз устно в сряда и писмено в четвъртък, според говорител. Доставките ѝ до Европа проправят пътя за възобновяване на засегнатите доставки на части за автомобилните производители.

Bosch - друг голям германски доставчик на авточасти, също е получил разрешение за износ на чипове от Китай, според запознат със ситуацията човек.