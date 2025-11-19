До 65 долара за барел петрол

Средната световна цена на петрола през 2025 г. може да бъде около 65 USD за барел, докато руският петрол може да бъде около 50 USD за барел. Генадий Шмал, президент на Съюза на производителите на петрол и газ на Русия, изрази това мнение на конференцията „Нефтегазстандарт 2025“.

„Въпросът за прогнозирането на цената на петрола е доста сложен. Но аз вярвам, че световната цена на петрола ще бъде близо до 65 USD за барел. А нашата цена, както знаем, има, първо, ограничения, и второ, има доста голяма отстъпка.“ „Следователно смятам, че нашият петрол ще струва около 50 USD за барел“, каза той.

В същото време източникът на агенцията отбеляза, че въпреки санкциите руските петролни компании успяват да поддържат производството, а руският петрол намира купувачи, включително в Китай и Индия.

Конференцията „Нефтегазстандарт 2025“ се провежда в Челябинск от 19 до 21 ноември. Тя е дискусионна платформа за специалисти от руския петролен и газов комплекс и свързаните с него индустрии. Там се обсъждат актуални въпроси в стандартизацията и техническото регулиране.