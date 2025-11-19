Новини
До 65 долара за барел петрол

19 Ноември, 2025 16:17 1 273 7

Шмал: Въпросът за прогнозирането на цената на петрола е доста сложен

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Средната световна цена на петрола през 2025 г. може да бъде около 65 USD за барел, докато руският петрол може да бъде около 50 USD за барел. Генадий Шмал, президент на Съюза на производителите на петрол и газ на Русия, изрази това мнение на конференцията „Нефтегазстандарт 2025“.

Въпросът за прогнозирането на цената на петрола е доста сложен. Но аз вярвам, че световната цена на петрола ще бъде близо до 65 USD за барел. А нашата цена, както знаем, има, първо, ограничения, и второ, има доста голяма отстъпка.“ „Следователно смятам, че нашият петрол ще струва около 50 USD за барел“, каза той.

В същото време източникът на агенцията отбеляза, че въпреки санкциите руските петролни компании успяват да поддържат производството, а руският петрол намира купувачи, включително в Китай и Индия.

Конференцията „Нефтегазстандарт 2025“ се провежда в Челябинск от 19 до 21 ноември. Тя е дискусионна платформа за специалисти от руския петролен и газов комплекс и свързаните с него индустрии. Там се обсъждат актуални въпроси в стандартизацията и техническото регулиране.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    10 8 Отговор
    Щом руснак казва 50, значи е 25 долара за руския петрол. Честито на руснаците.

    Коментиран от #4

    16:20 19.11.2025

  • 2 честен ционист

    8 13 Отговор
    Колкото по-евтин е руският петрол, толкова по-бързо расте инфлацията в ЕС и САЩ.

    Коментиран от #3

    16:22 19.11.2025

  • 3 си дзън

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Евтин руски петрол, а бензин няма. Хахаха

    16:31 19.11.2025

  • 4 ?????

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ха ха.
    Честито на нас.
    Щото ние купуваме по 65, а останалия свят с дисконт.

    Коментиран от #5

    16:31 19.11.2025

  • 5 си дзън

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    Щото много купуват от руснаците стотици танкери с руски петрол стоят пред Питер
    и чакат някой да купи, ама нема бе.

    Коментиран от #7

    16:49 19.11.2025

  • 6 койдазнай

    3 2 Отговор
    Ами нормално! Втази отчайваща енергина криза, цената на нефта неизбежно ще спада!

    17:17 19.11.2025

  • 7 ВЕЛИНСКИ

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    А ЛУК ОЙЛ....ЧИЙ Е....
    АПРОПО....ДА ГО ПЪЛНЯТ В
    ЗАПАЛКИ...ЗИПО...И ДА ГО ИЗНАСЯТ.....

    18:13 19.11.2025