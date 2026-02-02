Докъде най-често са летели руските бизнесмени

Най-популярните задгранични дестинации за бизнес пътувания за представителите на руския бизнес през 2025 г. са били Китай, Казахстан и Турция, съобщиха от компанията "Аероклуб" (лидер на пазара на бизнес туризъм и доставчик на ИТ решения за индустрията).

"Китай отново стана лидер по брой чуждестранни бизнес пътувания през 2025 г., представлявайки 18% от всички полети на бизнес пътници (16% през 2024 г.), като същевременно запази обемите от миналата година. Значителна част от търсенето на бизнес пътувания до Китай се формира от нефтената и газовата индустрия и енергетиката, които представляват 40% от всички бизнес пътувания в страната (38% година по-рано)", се казва в доклада.

Казахстан, който зае второ място, показа 16% спад на обемите на годишна база. Основен принос за динамиката има намаляването на пътуванията от ИТ и телеком компании (-57%): делът на тази индустрия в бизнес пътуванията до Казахстан е намалял от 35% на 18%. Фармацевтичният сектор, напротив, е нараснал с 20% и е увеличил дела си в структурата на командировките в страната от 8% на 12%. Турция запази третата позиция, но търсенето в посоката намаля с 21%, а делът падна до 6% (7% през 2024 г.), съобщиха от компанията.

Според проучването, Узбекистан се е изкачил до четвърто място от седмо: на фона на нарастващия интерес от редица индустрии, търсенето на дестинацията се е увеличило с 20% на годишна база, а делът е нараснал от 4% на 5%.

Служителите на ИТ и телекомуникационни компании най-често са пътували в командировки в чужбина, както и през предходната година, но делът им е намалял до 18% (28% през 2024 г.). Отвъдморските пътувания в петролния, газовия и енергийния сектор са намалели с 6%, като делът на индустрията се е повишил до 14% (13% през 2024 г.). Фармацевтичните компании запазват обема на командировките в чужбина на нивото от миналата година и увеличават дела си до 8% (7% през 2024 г.).

Търсенето на чуждестранни бизнес пътувания сред представителите на руския бизнес през 2025 г. се е върнало на нивото от 2023 г., а делът на международните полети в общия обем на бизнес пътуванията е намалял от 17% на 16%. Средната продължителност на командировка в чужбина се увеличава с 6% до 7 дни, като най-осезаемо е увеличението при пътуващите в бизнес класа - с 12% до 7,5 дни. Броят на полетите в бизнес класа по международни маршрути се увеличава с 4%, а делът им нараства до 12% при 10% година по-рано.