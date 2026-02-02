Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Докъде най-често са летели руските бизнесмени

2 Февруари, 2026

Китай, Казахстан и Турция са най-посещавани през 2025 година

Докъде най-често са летели руските бизнесмени - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-популярните задгранични дестинации за бизнес пътувания за представителите на руския бизнес през 2025 г. са били Китай, Казахстан и Турция, съобщиха от компанията "Аероклуб" (лидер на пазара на бизнес туризъм и доставчик на ИТ решения за индустрията).

"Китай отново стана лидер по брой чуждестранни бизнес пътувания през 2025 г., представлявайки 18% от всички полети на бизнес пътници (16% през 2024 г.), като същевременно запази обемите от миналата година. Значителна част от търсенето на бизнес пътувания до Китай се формира от нефтената и газовата индустрия и енергетиката, които представляват 40% от всички бизнес пътувания в страната (38% година по-рано)", се казва в доклада.

Казахстан, който зае второ място, показа 16% спад на обемите на годишна база. Основен принос за динамиката има намаляването на пътуванията от ИТ и телеком компании (-57%): делът на тази индустрия в бизнес пътуванията до Казахстан е намалял от 35% на 18%. Фармацевтичният сектор, напротив, е нараснал с 20% и е увеличил дела си в структурата на командировките в страната от 8% на 12%. Турция запази третата позиция, но търсенето в посоката намаля с 21%, а делът падна до 6% (7% през 2024 г.), съобщиха от компанията.

Според проучването, Узбекистан се е изкачил до четвърто място от седмо: на фона на нарастващия интерес от редица индустрии, търсенето на дестинацията се е увеличило с 20% на годишна база, а делът е нараснал от 4% на 5%.

Служителите на ИТ и телекомуникационни компании най-често са пътували в командировки в чужбина, както и през предходната година, но делът им е намалял до 18% (28% през 2024 г.). Отвъдморските пътувания в петролния, газовия и енергийния сектор са намалели с 6%, като делът на индустрията се е повишил до 14% (13% през 2024 г.). Фармацевтичните компании запазват обема на командировките в чужбина на нивото от миналата година и увеличават дела си до 8% (7% през 2024 г.).

Търсенето на чуждестранни бизнес пътувания сред представителите на руския бизнес през 2025 г. се е върнало на нивото от 2023 г., а делът на международните полети в общия обем на бизнес пътуванията е намалял от 17% на 16%. Средната продължителност на командировка в чужбина се увеличава с 6% до 7 дни, като най-осезаемо е увеличението при пътуващите в бизнес класа - с 12% до 7,5 дни. Броят на полетите в бизнес класа по международни маршрути се увеличава с 4%, а делът им нараства до 12% при 10% година по-рано.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Общо взето

    5 2 Отговор
    въпреки санкциите, те си летят където си поискат...

    Коментиран от #3

    20:40 02.02.2026

  • 2 Крепостен на Хартиената мечка

    1 4 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    20:42 02.02.2026

  • 3 да, но накрая

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Общо взето":

    летят през прозорците, и към партера.

    20:42 02.02.2026

  • 4 Бизнесмен

    0 2 Отговор
    Летяхме до острова на Епщайн , където както сто разбрали от последните разсекретени файлове , се ползваха услугите на българска агенция за модели! Аз знам кои са , а вие сигурно ще разберете чак когато ФБР ги изиска!

    20:43 02.02.2026

  • 5 Факти

    1 3 Отговор
    Само в Азия, където им е мястото 😆

    Коментиран от #6

    20:49 02.02.2026

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    За афтора, на МП си летят! А, ВъГЗ тоже!!!

    21:27 02.02.2026

  • 8 Москва Одеса

    1 0 Отговор
    Которой раз лечу Москва Одеса
    Опят не въпускает самольот...,.
    Владимир Висоцки

    21:38 02.02.2026

  • 9 Ово е стандарт

    1 0 Отговор
    Еб.еш и летиш

    21:41 02.02.2026