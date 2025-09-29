Новини
Украйна иска да подпише четири споразумения със САЩ

29 Септември, 2025 19:11 273 2

Те са за доставки на оръжие, производство на дронове, свободна търговия и гаранции за сигурност

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Киев се надява да подпише 4 двустранни документа с Вашингтон: за доставки на оръжие, производство на дронове, свободна търговия и гаранции за сигурност. Това обяви Андрий Йермак, ръководител на офиса на Володимир Зеленски, обявявайки посещения на украинска делегация в САЩ.

Важно е за нас да се споразумеем и да подпишем много важни документи. Това са, на първо място, документи за доставката на американско оръжие, доставката на нашите дронове и съвместното производство със САЩ.“ „Това е споразумение за свободна търговия и, разбира се, най-важният документ - този за гаранциите за сигурност, двустранен документ със Съединените щати, който е правно обвързващ“, каза той по телевизионния канал „Рада“.

Според него, украинска техническа делегация ще бъде в СА тази седмица за преговори по два от тези документи. Йермак също обяви посещението си в Съединените щати със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНСО) Рустем Умеров, както и посещение на премиера Юлия Свириденко.

„Тази седмица техническа делегация ще бъде в САЩ, за да обсъди подготовката за подписването на две важни споразумения. Вярвам, че и аз скоро ще бъда в СА, заедно с Умеров. Нашият премиер е планиран да посети страната в средата на октомври.“ „Следователно работата продължава“, каза той.

По-рано Зеленски заяви, че Киев иска да сключи споразумения с Вашингтон за покупка на оръжие и производство на дронове в близко бъдеще. По-късно посланикът на Украйна в САЩ Олга Стефанишина заяви, че преговорите за правното формализиране на военно-промишленото сътрудничество между Украйна и САЩ са планирани да започнат на 30 септември.

На 28 септември Politico съобщи,че Зеленски иска да сключи „мега-сделка“ със САЩ за доставки на оръжие за Украйна, включително оръжия с голям обсег, на стойност 90 млрд. USD.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зельонска

    0 0 Отговор
    И споразумение да не ми пеят разни рускини пу радиуто , че като гу надъня в Бугатито и украинците много забилязват!

    19:14 29.09.2025

  • 2 си дзън

    0 0 Отговор
    Браво украински фирми ще правят дронове за хамериканците. Anduril и Palantir ще
    се гътнат.

    19:17 29.09.2025