Rheinmetall ще достави на Киев нови системи за отбрана срещу дронове Skyranger
  Тема: Украйна

Rheinmetall ще достави на Киев нови системи за отбрана срещу дронове Skyranger

9 Септември, 2025 16:11 551 4

Rheinmetall ще достави на Киев нови системи за отбрана срещу дронове Skyranger - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският отбранителен концерн Rheinmetall възнамерява да достави на Киев най-новите си системи за отбрана срещу дронове Skyranger още през 2025 г. Съответното споразумение ще бъде подписано на 10 септември в Лондон на изложението за оръжия DSEI, заяви ръководителят на компанията Армин Папергер в интервю за телевизионния канал ZDF.

„Първите системи ще бъдат доставени тази година“, каза той. Според телевизионния канал сделката е на стойност „трицифрен милион“.

Още новини от Украйна

Skyranger е мобилна противоракетна система, която може да се инсталира на автомобили.

„Всяка от тези системи може да покрива площ от четири на четири километра, за да гарантира, че там няма дронове“, каза Папергер.

Украйна ще получи Skyranger още преди да бъдат доставени на самия Бундесвер, който също поръча тези системи от Rheinmetall.

Rheinmetall е най-голямата отбранителна компания в Германия. Концернът доставя и военна техника, включително танкове и боеприпаси, на Киев и изгражда завод за производство на боеприпаси в Украйна.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
  • 1 Хихи

    6 2 Отговор
    и пак ли ние ще ги плащаме?! А зеленият шмъркач и антуража му ще си купуват имения из света ?!

    Коментиран от #3

    16:18 09.09.2025

  • 2 РАЙХМЕТАЛ ША СЪРБА КОТ СИ НАДРОБИ

    3 1 Отговор
    А ТУКА ВИЖДАМЕ ЧЕ ДАЖЕ ЗАГЛАВИЕ НЕ МОГАТ ДА СКАЛЪПЯТ В ТАЯ МЕДИЯ

    16:26 09.09.2025

  • 3 Румен Решетников

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хихи":

    Ще плащаш, ако не искаш ватенките да ти национализират всичко и да те изселят в някое делиорманско село...

    16:28 09.09.2025

  • 4 Полигон

    0 1 Отговор
    Чисто новото немско оръжие има нужда от тестове и настройки. Какво по-добро място от Украйна за това? Полезно е и за германците и за руснаците. Всеки ще търси слабостите на оръжието на другия. Европейските и руските данъкоплатци ще платят за всичко.

    16:36 09.09.2025