Rheinmetall ще достави на Киев нови системи за отбрана срещу дронове Skyranger

Германският отбранителен концерн Rheinmetall възнамерява да достави на Киев най-новите си системи за отбрана срещу дронове Skyranger още през 2025 г. Съответното споразумение ще бъде подписано на 10 септември в Лондон на изложението за оръжия DSEI, заяви ръководителят на компанията Армин Папергер в интервю за телевизионния канал ZDF.

„Първите системи ще бъдат доставени тази година“, каза той. Според телевизионния канал сделката е на стойност „трицифрен милион“.

Skyranger е мобилна противоракетна система, която може да се инсталира на автомобили.

„Всяка от тези системи може да покрива площ от четири на четири километра, за да гарантира, че там няма дронове“, каза Папергер.

Украйна ще получи Skyranger още преди да бъдат доставени на самия Бундесвер, който също поръча тези системи от Rheinmetall.

Rheinmetall е най-голямата отбранителна компания в Германия. Концернът доставя и военна техника, включително танкове и боеприпаси, на Киев и изгражда завод за производство на боеприпаси в Украйна.