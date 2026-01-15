Швейцария бие тревога за енергиен недостиг до 2050 година

Швейцарските власти трябва да предприемат незабавни действия за справяне с енергийния недостиг, който заплашва конфедерацията до 2050 г. Асоциацията на швейцарските електроенергийни компании (VSE) обяви това, позовавайки се на собствения си индекс за доставки на електроенергия.

Сигурността на енергийните доставки на страната ще бъде гарантирана само на 82 от 100 точки през 2035 г. и само на 69 през 2050 г. Експертите на VSE смятат, че тези „резултати са тревожни“ и следователно властите трябва незабавно да предприемат „мерки за справяне със заплашителния недостиг на енергийни доставки“.

Асоциацията отдава опасенията си на факта, че потреблението на електроенергия на глава от населението расте по-бързо от очакваното, главно поради разширяването на електрическата мобилност и центровете за данни. В него се отбелязва, че проектите за вятърна и водноелектрическа енергия са значително забавени или изобщо не се изпълняват, а фотоволтаичните инсталации на покриви сами по себе си са недостатъчни, за да задоволят нарастващите нужди на конфедерацията. Освен това, поетапното премахване на ядрената енергия увеличава нуждата от производствени мощности.

„Тези резултати са тревожен сигнал: без спешни действия Швейцария е изправена пред недостиг на енергия, особено през зимата“, каза Михаел Франк, директор на асоциацията. Според президента на VSE Мартин Шваб, са необходими действия „сега, за да се гарантира сигурно енергийно снабдяване утре“.

През 2017 г. Швейцария одобри нова енергийна стратегия за страната до 2050 г. на референдум. Тя призовава за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници, забрана за изграждане на нови атомни електроцентрали в конфедерацията и постепенно извеждане от експлоатация на четири по-стари атомни електроцентрали. През 2024 г., на фона на напрегнатата енергийна ситуация в Европа, швейцарски активисти стартираха популярната инициатива „Електричество за всички, винаги (Спрете спирането на тока)“, която предлага отмяна на тази забрана. Правителството го одобри с изменения; законопроектът в момента се финализира и ще бъде внесен в парламента за гласуване през следващите месеци.