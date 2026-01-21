Новини
Милиардерите са 4000 пъти по-склонни да станат политици

21 Януари, 2026 11:07 431 6

Средностатистическият гражданин на света има само 0,0009% шанс да заема подобна длъжност

Милиардерите са 4000 пъти по-склонни да станат политици - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-богатите хора на планетата са много по-склонни да бъдат на високи политически позиции от всички останали, се посочва в годишния доклад за неравенството на Oxfam.

Около 74 от 2027 милиардери в света са заемали изпълнителни или законодателни държавни позиции през 2023 г., което им дава 3,6% шанс да заема длъжност, според проучване на Oxfam За разлика от това, средностатистическият гражданин на света има само 0,0009% шанс да заема подобна длъжност.

„Тазгодишният доклад наистина хвърля светлина върху връзката между политическото и икономическото неравенство“, каза Ребека Ридел, старши ръководител на политическия отдел за икономическа справедливост в Oxfam America, цитирана от CNN. „Фактът, че милиардерите са 4000 пъти по-склонни да заемат длъжност от вас или мен, подчертава колко голяма е прекомерната власт, която имат милиардерите.“

Докладът на Oxfam, който се основава на данни, събрани от Forbes и други източници, е изготвен така, че да съвпадне с началото на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, елитно събиране на някои от най-богатите хора и световни лидери. Пускането му идва и в момент, когато американският президент Доналд Тръмп, който е милиардер, отбелязва първата си година на поста.

Тръмп е сформирал най-богатия кабинет и екип в съвременната американска история, като множество милиардери и мултимилионери ръководят правителствени агенции. Администрацията, заедно с водения от републиканците Конгрес, миналата година прие обширен пакет от мерки за вътрешна политика, който включваше големи данъчни облекчения за богатите и исторически съкращения на националната програма за социална сигурност. Освен това Тръмп се опитва да премахне синдикалните защити от значителен дял от федералната работна сила, както и да премахне мерките за защита на потребителите и корпоративните регулации.

„Администрация, водена от милиардери, наложи промилиардерска програма, която доведе САЩ до ръба на крайностите по отношение на неравенството“, каза Ридел.

"Олигархията обаче е глобален проблем", каза тя. Докладът посочва, че най-богатите мъже в Аржентина и Африка имат тесни връзки съответно с президента на Аржентина и лидера на Нигерия, което е довело до данъчни облекчения за бизнеса им.

2025 г. беше просперираща година за световните милиардери. Богатството им нарасна 3 пъти по-бързо миналата година от средното за последните 5 години, достигайки рекордните 18,3 трлн. USD, установи Oxfam.

Колективното им богатство скочи с 2,5 трлн. USD, което е почти равно на богатството, притежавано от 4,1 милиарда души в долната половина на стълбицата на богатството. "Две трети от този растеж биха били достатъчни, за да се сложи край на глобалната бедност за една година", каза Ридел.

В САЩ нетното богатство на милиардерите е малко под 8 трлн. USD. Тя е дом и на 932 милиардери, повече от която и да е друга страна.

"Америка може скоро да стане свидетел и на първия трилионер в света. Ако Илон Мъск има толкова доходоносна година през 2026 г., колкото миналата, богатството му ще надхвърли 1 трлн. USD преди следващия форум в Давос", каза Ридел.

Междувременно темпът на намаляване на бедността в световен мащаб е в застой, като нивата като цяло са там, където са били през 2019 г., според Oxfam. Близо половината от населението на света – или 3,8 милиарда души, са живели в бедност през 2022 г.

За да се справи с дисбаланса, Oxfam призовава за намаляване на неравенството чрез насърчаване на правата на работниците, повишаване на заплатите, разбиване на монополите и укрепване на универсалните обществени услуги и мрежата за социална сигурност; ограничаване на властта на свръхбогатите чрез повишаване на данъците и въвеждане на реформа за финансиране на кампаниите; и изграждане на политическа власт на хората чрез право на глас и партиципативно управление.

„Ограничаването на неравенството, ограничаването на властта на най-богатите и насърчаването на властта на обикновените хора са наистина ключови начини както за намаляване на неравенството, така и за насърчаване на демокрацията“, каза Ридел.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    2 0 Отговор
    Богатите хора в цивилизованите държави не се интересуват от политика именно защото са богати ....само в страните от третия свят и у нас политиката е начин за финансов просперитет и лично обогатяване ( разбирай корупция и кражби !!!)

    Коментиран от #3

    11:11 21.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    "От всяко дърво свирка не става!""
    ТръмПичът е милиардер, но не е ПОЛИТИК❗
    Президент е, но не е и политик❗-

    11:12 21.01.2026

  • 3 пенчо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    НЕ само. Повечето заможни влизат във властта за да си уредят законите в полза на техните бизнеси.

    Коментиран от #5

    11:13 21.01.2026

  • 4 604

    2 0 Отговор
    И къ тъй баш 4000 пъти...туй да не ви го е казала ленаПарапетъ?

    11:16 21.01.2026

  • 5 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "пенчо":

    Имат си лобисти за това ....наистина богатите хора не си "цапат" ръцете и не си накърняват имиджа с политика !!!

    11:16 21.01.2026

  • 6 Мда

    0 0 Отговор
    А политиците са 4 000 000 000 пъти по-склонни да станат милиардери.

    11:29 21.01.2026