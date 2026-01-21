Давос е изправен пред два проблема. Тръмп може би е по-малкият

Давос 2026 се превърна в един вид извънредна сесия на световния елит, за да се изправи срещу две едновременни, в крайна сметка свързани заплахи. Едната Доналд Тръмп, който присъства на срещата на върха, и неговото подстрекателство към търговска война. Другата, далеч по-сложна, която заплашва да дестабилизира световния ред, известна като К-образната икономика (бел. ред. нарастващата разлика между все по-богати и все по-бедни).

Терминът, популяризиран от икономиста Питър Атуотър, се отнася до нарастващото разделение, започващо през 2020 г., между имащите и нямащите. Докато пандемията удари всички едновременно, възстановяването от този сътресение се случи по два различни пътя, като заможните стават по-богати, а бедните - по-бедни, пише CNN.

Искате ли да разберете К-образната икономика?

Близо 6 години по-късно разликата между горната и долната част на K все още се разминава. Фондовият пазар, макар и волатилен, се търгува близо до рекордно високи нива. Резервациите за луксозни хотели се задържат на високо ниво, въпреки че по-малко американци почиват. Това, което изглежда като криза на достъпността на жилищата от единия край на икономиката, се усеща като неочаквана печалба от другия край, тъй като недостигът тласна цените на жилищата нагоре.

Групата от Давос разбира интелектуално, че има проблем. Лари Финк, изпълнителният директор на BlackRock и фактически „кмет“ на срещата на върха, диагностицира този основен проблем във встъпителните си думи в понеделник.

„Много от хората, най-засегнати от това, за което говорим тук, никога няма да дойдат на тази конференция“, каза Финк във встъпителните си думи в понеделник. Давос е елитно събиране, което се опитва да оформи свят, който принадлежи на всички.

„Давос постоянно греши за това накъде се движи светът“, написа старши бизнес редакторът на Semafor Лиз Хофман във вторник. „Групата от средата на 2010-те години се възхищаваше на Brexit, MAGA и последвалата популистка вълна. През 2020 г. делегатите се потопиха в общи фонтани за фондю, докато COVID-19 циркулираше. Давос за кратко се фокусира върху метавселена.

Пропускането на MAGA и силите, които са го оформили, ни връща към проблема с K-образната икономика, който далеч не е изключителен за Америка.

Тежкото неравенство е по своята същност дестабилизиращо. Историята има много примери, въпреки че е достатъчно само да погледнете заглавията от Иран през последните седмици, за да видите как рисковете се проявяват в реално време. Години на висока инфлация и лошо финансово управление ерозираха богатството на средната класа, докато корупцията на високо ниво даде възможност на шепа бизнесмени да се обогатят. Гневът заради това неравенство се разрази в края на декември, когато националната валута падна до рекордно ниско ниво, което предизвика масови протести и насилствени репресии от страна на Техеран.

Ако участниците в Давос искат да се поучат от призраците на миналото в Давос, би било разумно да направят нещо повече от това да се придържат само към ускоряващото се разделение в главната столица К.

„Вие“ „не може да поддържа това ниво на открито богатство, без да има последствия“, отбелязва Атуотър. „Мисля, че тези на върха пропускат, че всяка допълнителна тежест на уязвимост може лесно да се окаже повратната точка... На една сламка сме разстояние от нещо, което ще бъде отприщено.“