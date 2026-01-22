Новини
Киевските кафенета масово затварят поради липсата на тока
  Тема: Украйна

Киевските кафенета масово затварят поради липсата на тока

22 Януари, 2026 10:15 571 16

  • киев-
  • украйна-
  • кафенета-
  • мол

Търговски центрове в Киев също са започнали да затварят

Киевските кафенета масово затварят поради липсата на тока - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Киевските кафенета масово затварят поради прекъсване на електрозахранването в украинската столица, съобщи изданието "Страна".

Един от столичните ресторантьори разказа пред изданието за затварянето на кафенетата. По-конкретно, пет заведения вече са информирали доставчиците си, че няма да работят. Собственичка на ресторанта отбеляза, че в момента нейното заведение „няма ток, няма вода, няма отопление, нищо“.

Тя твърди, че „няма кой да работи и няма за кого да работи“, тъй като жителите на Киев не ходят по кафенета; почти всички си стоят вкъщи. По-рано бившият украински министър Дмитро Кулеба призова украинците да се хранят навън в кафенета и ресторанти, а не у дома, което предизвика остри критики от обществеността.

Вчера стана известно, че големи търговски центрове в Киев също са започнали да затварят поради проблеми с електрозахранването.

В момента в енергийния сектор на Украйна е в сила извънредно положение. Поради прекъсвания на електрозахранването с часове, супермаркети, кафенета и ресторанти преустановяват дейността си и търпят загуби, а училищата в няколко региона удължават ваканциите или преминават към дистанционно обучение. Най-тежка енергийна ситуация се е развила в Киев и околния регион. Кметът на Киев Виталий Кличко многократно е призовавал жителите да напуснат столицата, ако е възможно, поради проблеми с топло- и електричеството.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 а от фронта се оплакват

    10 0 Отговор
    Военнослужещ от Въоръжените сили на Украйна казва, че от 20 новобранци 11 са "системни наркомани", четирима са аутисти, а останалите (5 души) са хора под "60 години".

    Коментиран от #5

    10:16 22.01.2026

  • 2 Харап

    2 3 Отговор
    Съвсем като в Сибир и пре СССР.

    10:17 22.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    Киев ще бъде унищожен. Като Картаген.

    10:20 22.01.2026

  • 5 Ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "а от фронта се оплакват":

    Чудесен материал за Съветската армия. Странна защо всички над 60 години са наркомани? Сигурно защото са родени в СССР.

    10:20 22.01.2026

  • 6 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Ужас, къде урхайнките ще си пият кафетата и пушат цигарките? Да ги вземем на нащо черноморие? Превърнахме се в най луксозния бежански лагер в света

    10:20 22.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 морския

    5 0 Отговор
    дървени въглища и пропан-бутан нямат ли !? и това да им пратим, имаме в излишък !

    10:22 22.01.2026

  • 9 456

    4 0 Отговор
    Що за глюпост? И как децата ще учат дистанционно като няма ток?

    10:23 22.01.2026

  • 10 Путин

    1 7 Отговор
    Хитлер и Сталин не могат да ми стъпят на малкия пръст !
    Холерата и чумата бледнеят пред мен !!!

    10:24 22.01.2026

  • 11 Киев е в тъмнина

    4 0 Отговор
    Търси в ю-туб "Ukraine 🇺🇦Life in Kiev. January 21, 2026. The Streets of Kiev, Ukraine. Streets Scenes"

    10:26 22.01.2026

  • 12 Тези

    1 0 Отговор
    война ли водят или са по моловете и кафетата....А Европа ( в т.ч. българите, защото са много богати) плаща сметката...! Питам: Кои са глупаците...!!! КОИ?

    10:27 22.01.2026

  • 13 Българин

    3 0 Отговор
    Купувам търговска площ в Киев
    На Майдана

    10:27 22.01.2026

  • 14 Истината

    6 0 Отговор
    Продължавайте да слушате Зеления наркоман и вода няма да имате скоро...

    10:30 22.01.2026

  • 15 Какви кафета и кръчми

    1 0 Отговор
    Нали са във война.Важното е да работят казината и банкоматите, че как ще теглят 90 000 000 000€ Нашите кафета работят пускай украйнките да ги чук@ме без пари!

    10:36 22.01.2026

  • 16 кой му дреме

    1 0 Отговор
    вместо "липсата на тока" да бяхте писали "безточие"

    10:44 22.01.2026