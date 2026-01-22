Киевските кафенета масово затварят поради липсата на тока

Киевските кафенета масово затварят поради прекъсване на електрозахранването в украинската столица, съобщи изданието "Страна".
Един от столичните ресторантьори разказа пред изданието за затварянето на кафенетата. По-конкретно, пет заведения вече са информирали доставчиците си, че няма да работят. Собственичка на ресторанта отбеляза, че в момента нейното заведение „няма ток, няма вода, няма отопление, нищо“.
Тя твърди, че „няма кой да работи и няма за кого да работи“, тъй като жителите на Киев не ходят по кафенета; почти всички си стоят вкъщи. По-рано бившият украински министър Дмитро Кулеба призова украинците да се хранят навън в кафенета и ресторанти, а не у дома, което предизвика остри критики от обществеността.
Вчера стана известно, че големи търговски центрове в Киев също са започнали да затварят поради проблеми с електрозахранването.
В момента в енергийния сектор на Украйна е в сила извънредно положение. Поради прекъсвания на електрозахранването с часове, супермаркети, кафенета и ресторанти преустановяват дейността си и търпят загуби, а училищата в няколко региона удължават ваканциите или преминават към дистанционно обучение. Най-тежка енергийна ситуация се е развила в Киев и околния регион. Кметът на Киев Виталий Кличко многократно е призовавал жителите да напуснат столицата, ако е възможно, поради проблеми с топло- и електричеството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а от фронта се оплакват
Коментиран от #5
10:16 22.01.2026
2 Харап
10:17 22.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Данко Харсъзина
10:20 22.01.2026
5 Ха ха
До коментар #1 от "а от фронта се оплакват":Чудесен материал за Съветската армия. Странна защо всички над 60 години са наркомани? Сигурно защото са родени в СССР.
10:20 22.01.2026
6 ООрана държава
10:20 22.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 морския
10:22 22.01.2026
9 456
10:23 22.01.2026
10 Путин
Холерата и чумата бледнеят пред мен !!!
10:24 22.01.2026
11 Киев е в тъмнина
10:26 22.01.2026
12 Тези
10:27 22.01.2026
13 Българин
На Майдана
10:27 22.01.2026
14 Истината
10:30 22.01.2026
15 Какви кафета и кръчми
10:36 22.01.2026
16 кой му дреме
10:44 22.01.2026