Новини
Бизнес »
Световният туризъм достигна нов рекорд

Световният туризъм достигна нов рекорд

21 Януари, 2026 10:35 486 1

  • оон-
  • туризъм-
  • резултати-
  • приходи

ООН: Приходите достигнаха рекордни 2,2 трилиона долара през 2025 година

Световният туризъм достигна нов рекорд - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Приходите от глобален туризъм достигат рекордните 2,2 трлн. USD през 2025 г., според прессъобщение на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO).

Според организацията „през 2025 г. броят на международните туристи е нараснал с 4%, което отразява силното търсене на пътувания в световен мащаб“. Отбелязва се, че през 2025 г. „приблизително 1,52 милиарда международни туристи са били регистрирани в световен мащаб, което е с почти 60 милиона повече спрямо 2024 г.“

Според организацията повечето дестинации са отчели положителни резултати през 2025 г. „Приходите от туризъм ще достигнат рекордните 2,2 трлн. USD през 2025 г.“, добави UNWTO. Те очакват международният туризъм да нарасне с 3-4% през 2026 г. спрямо 2025 г.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Усраула Лайненс

    1 0 Отговор
    еми то защото птицечовките искат да се изходят навсякъде

    10:47 21.01.2026