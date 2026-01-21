Световният туризъм достигна нов рекорд

Приходите от глобален туризъм достигат рекордните 2,2 трлн. USD през 2025 г., според прессъобщение на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO).

Според организацията „през 2025 г. броят на международните туристи е нараснал с 4%, което отразява силното търсене на пътувания в световен мащаб“. Отбелязва се, че през 2025 г. „приблизително 1,52 милиарда международни туристи са били регистрирани в световен мащаб, което е с почти 60 милиона повече спрямо 2024 г.“

Според организацията повечето дестинации са отчели положителни резултати през 2025 г. „Приходите от туризъм ще достигнат рекордните 2,2 трлн. USD през 2025 г.“, добави UNWTO. Те очакват международният туризъм да нарасне с 3-4% през 2026 г. спрямо 2025 г.