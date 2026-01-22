"Каква е разликата между сегашните машини за гласуване и сканиращите устройства"

Предвид предстоящите избори отново се поставя въпросът за начина на гласуване и за технологиите, които ще бъдат използвани в изборния ден. Освен познатите на избирателите машини за гласуване, в публичното пространство все по-често се говори и за т.нар. сканиращи устройства. Макар и на пръв поглед сходни, двете системи имат съществени разлики, подчертава dariknews.bg.
Как работят сегашните машини за гласуване?
Машините за гласуване, използвани в България през последните избори, са електронни устройства с тъчскрийн, чрез които избирателят гласува директно на екран.
Процесът е следният:
► гласоподавателят избира партия или кандидат на екрана;
► машината записва гласа в електронна памет;
► след гласуването устройството отпечатва разписка;
► резултатите се отчитат електронно и се извличат от машината след края на изборния ден.
Важно е да се подчертае, че машините не са свързани с интернет и работят офлайн, а хартиената разписка служи като допълнителна гаранция за прозрачност.
Какво представляват сканиращите устройства?
Сканиращите устройства, известни още като оптични скенери, работят на различен принцип. При тях гласуването остава изцяло на хартиена бюлетина, а технологията се използва само за преброяването.
Процесът при този тип устройства е:
► избирателят попълва хартиена бюлетина ръчно;
► бюлетината се поставя в устройство, което я сканира и отчита гласа;
► бюлетината физически пада в урна и се съхранява;
► резултатите се обобщават автоматично от скенера.
Този модел се използва в редица държави, тъй като комбинира хартиен вот с автоматизирано преброяване.
Основните разлики накратко
При сегашните машини гласуването е на екран, а при сканиращите устройств е с хартиена бюлетина.
При първите вотът е с електронен запис и получаваш разписка за проверка, а при вторите вотът е на хартия, но преброяването е електронно и бюлетината се пази в урна.
Обобщено при сегашните машини за гласуване има по-малко човешка намеса, а при предложения метод има комбинация от хартия и техника.
Какви са аргументите „за“ и „против“?
Поддръжниците на машинното гласуване изтъкват, че то намалява броя на невалидните бюлетини и ускорява отчитането на резултатите. Критиците обаче изразяват съмнения за прозрачността и контрола върху софтуера.
От своя страна, сканиращите устройства се възприемат като компромисен вариант, тъй като запазват хартиения вот, но същевременно ограничават грешките при броенето. Противниците на този модел посочват, че техниката отново може да бъде обект на недоверие или технически проблеми.
Какво означава това за избирателите?
Независимо от технологията, основният принцип остава един и същ – вотът трябва да бъде таен, свободен и коректно отчетен. За избирателите най-важното е да бъдат информирани как работи системата, с която ще гласуват, за да имат доверие в изборния процес.
Припомняме, че в сряда (14 януари) отмениха насроченото заседание на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси. Причината бе дълго продължилото пленарно заседание.
На първо четене трябваше да се обсъди Законопроект за изменение и допълнение на ИК, внесен от Надежда Георгиева Йорданова (ПП-ДБ) и група народни представители на 18 декември 2025 г. На второ гласуване в комисията щеше да бъде подложен общ законопроект на приетите на първо гласуване на 8 януари 2025 г. законопроекти за изменение и допълнение на ИК, внесени от Костадин Костадинов ("Възраждане"), Тошко Йорданов (ИТН) и Атанас Зафиров (БСП-ОЛ).
Въвеждането на изцяло машинно гласуване е едно от основните искания на опозиционните партии. Те дадоха заявка за това и по време на консултациите при президента, които се проведоха малко преди Коледните празници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #12, #19
11:43 22.01.2026
3 Дориана
11:43 22.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дориана
Коментиран от #11, #37
11:46 22.01.2026
7 Не че нещо, нооо
11:47 22.01.2026
8 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
КОГАТО СЕ БЛЪСНЕШ В ДЪРВО
ДА ТЕ ПИТАТ С ЖЕНСКИ ИЛИ МЪЖКИ
ГЛАС ТИ Е ГОВОРИЛА НАВИГАЦИЯТА....ВСЕ В....
11:48 22.01.2026
9 провинциалист
11:49 22.01.2026
10 Ройтерс
...Идея на Жакард отпреди 300 години !:))
11:51 22.01.2026
11 селяк
До коментар #6 от "Дориана":щот бако ако вото е честен изброените ша фанат макароня
11:51 22.01.2026
12 Да,да
До коментар #2 от "честен ционист":Отнасяше му Мадуро ите
11:52 22.01.2026
13 Пеевски
Коментиран от #34
11:52 22.01.2026
14 ГЛАСУВАНЕ
БЪРЗО,ЕВТИНО И ТОЧНО.
Коментиран от #22
11:54 22.01.2026
15 2468
11:54 22.01.2026
16 Кръговрат на веществата
11:55 22.01.2026
17 Трол
11:55 22.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Венци от Венецуела
До коментар #2 от "честен ционист":Именно с машини във Венецуела, опозицията победи мадурчо и на него му се наложи да прилага други хватки за да остане на власт. И затова ЕС не признава неговата легитимност (на мадурчо).
Защо ИТН, патерицата на дебелото момче, иска скенери?
Просто е. Защото така остава в сила "индианската нишка" - схема за купуване на гласове. Ромчето или другия, който продава гласа си, идва при дилъра, който му дава попълнената бюлетина и половината от парите. След като ромчето отиде да гласува, той взема празна бюлетина от комисията, но пуска попълнената. Връща се при дилърчето и му дава празната бюлетина и си взема другата половина от парите. Така дилърът знае на 100%, че е гласувано според сделката.
11:58 22.01.2026
20 нннн
Машината, обаче, също трябва да се контролира - чрез броене на машинните разписки. При несъвпадане на двата резултата - експертиза.
11:58 22.01.2026
21 Дориана
11:59 22.01.2026
22 Никой не казва
До коментар #14 от "ГЛАСУВАНЕ":И цяло село от един телефон. А язи като не знам какво е ..телифон..
Коментиран от #38
12:00 22.01.2026
23 Факт
12:00 22.01.2026
24 Винкело
Коментиран от #28
12:01 22.01.2026
25 Хасковски каунь
Другото е шменти кепеле
Коментиран от #26
12:04 22.01.2026
26 Хасковски каунь
До коментар #25 от "Хасковски каунь":премахване на двойната номерация / на талона и кочана/ е шашмата
12:06 22.01.2026
27 Сканирането нее Гласуване! Принтират
12:10 22.01.2026
28 Мерки
До коментар #24 от "Винкело":Точно така, но трябва и да се изтрият завинаги и мъртвите хора от списъците. Също така даже търси наказателна отговорност от всички членове на избирателните секции. До момента не се правят тези важни неща, защото партиите имат изгода от лъжи, манипулации и фалшификации.
12:10 22.01.2026
29 коко
Коментиран от #35
12:17 22.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 коко
12:21 22.01.2026
33 като питаш да ти кажа
Ами разликата е, че в машините за гласуване всеки сам си попълва вота, а при сканиращите устройства всеки може да дойде с готова изрядно попълнена бюлетина, независимо къде и от кого, да я сканира и след това никой да не може да я обяви за невалидна. Само не ми отговаряйте, че има камери, комисия и наблюдатели. На предишни избори сме виждали неведнъж какво са записали камерите, но от това за вече обявения "победител" никога нищо не следва.
12:26 22.01.2026
34 селяк
До коментар #13 от "Пеевски":ако ромете не можеха да гласуват ша победиш на 36ти в шестък,че без тях прасчо е загубен. видяхме ги вече на протестите му
12:26 22.01.2026
35 Напъни вредни
До коментар #29 от "коко":Дааа.... и преди избори се напъват все да променят Изборния кодекс в нечий интерес докато влязат като депутати и министри. После пак и пак докато сътворят нова сглобява и така вече 36 години промени в ущърб на народа, но в тяхна полза,
12:26 22.01.2026
36 Историк
12:31 22.01.2026
37 Тия тримата дебили
До коментар #6 от "Дориана":Трябва не само политиката да напуснат ,а направо да изчезват от България
12:36 22.01.2026
38 Абе...
До коментар #22 от "Никой не казва":По телефона е малко странно. Но с машини, които са свързани директно с РИК и ЦИК става също бързо и моментално ще се вижда вота!!!
12:42 22.01.2026