Каква е разликата между сегашните машини за гласуване и сканиращите устройства

22 Януари, 2026 11:41 1 533 38

Макар и на пръв поглед сходни, двете системи имат съществени разлики

Каква е разликата между сегашните машини за гласуване и сканиращите устройства - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предвид предстоящите избори отново се поставя въпросът за начина на гласуване и за технологиите, които ще бъдат използвани в изборния ден. Освен познатите на избирателите машини за гласуване, в публичното пространство все по-често се говори и за т.нар. сканиращи устройства. Макар и на пръв поглед сходни, двете системи имат съществени разлики, подчертава dariknews.bg.

Как работят сегашните машини за гласуване?

Машините за гласуване, използвани в България през последните избори, са електронни устройства с тъчскрийн, чрез които избирателят гласува директно на екран.

Процесът е следният:

► гласоподавателят избира партия или кандидат на екрана;

► машината записва гласа в електронна памет;

► след гласуването устройството отпечатва разписка;

► резултатите се отчитат електронно и се извличат от машината след края на изборния ден.

Важно е да се подчертае, че машините не са свързани с интернет и работят офлайн, а хартиената разписка служи като допълнителна гаранция за прозрачност.

Какво представляват сканиращите устройства?

Сканиращите устройства, известни още като оптични скенери, работят на различен принцип. При тях гласуването остава изцяло на хартиена бюлетина, а технологията се използва само за преброяването.

Процесът при този тип устройства е:

► избирателят попълва хартиена бюлетина ръчно;

► бюлетината се поставя в устройство, което я сканира и отчита гласа;

► бюлетината физически пада в урна и се съхранява;

► резултатите се обобщават автоматично от скенера.

Този модел се използва в редица държави, тъй като комбинира хартиен вот с автоматизирано преброяване.

Основните разлики накратко

При сегашните машини гласуването е на екран, а при сканиращите устройств е с хартиена бюлетина.

При първите вотът е с електронен запис и получаваш разписка за проверка, а при вторите вотът е на хартия, но преброяването е електронно и бюлетината се пази в урна.

Обобщено при сегашните машини за гласуване има по-малко човешка намеса, а при предложения метод има комбинация от хартия и техника.

Какви са аргументите „за“ и „против“?

Поддръжниците на машинното гласуване изтъкват, че то намалява броя на невалидните бюлетини и ускорява отчитането на резултатите. Критиците обаче изразяват съмнения за прозрачността и контрола върху софтуера.

От своя страна, сканиращите устройства се възприемат като компромисен вариант, тъй като запазват хартиения вот, но същевременно ограничават грешките при броенето. Противниците на този модел посочват, че техниката отново може да бъде обект на недоверие или технически проблеми.

Какво означава това за избирателите?

Независимо от технологията, основният принцип остава един и същ – вотът трябва да бъде таен, свободен и коректно отчетен. За избирателите най-важното е да бъдат информирани как работи системата, с която ще гласуват, за да имат доверие в изборния процес.

Припомняме, че в сряда (14 януари) отмениха насроченото заседание на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси. Причината бе дълго продължилото пленарно заседание.

На първо четене трябваше да се обсъди Законопроект за изменение и допълнение на ИК, внесен от Надежда Георгиева Йорданова (ПП-ДБ) и група народни представители на 18 декември 2025 г. На второ гласуване в комисията щеше да бъде подложен общ законопроект на приетите на първо гласуване на 8 януари 2025 г. законопроекти за изменение и допълнение на ИК, внесени от Костадин Костадинов ("Възраждане"), Тошко Йорданов (ИТН) и Атанас Зафиров (БСП-ОЛ).

Въвеждането на изцяло машинно гласуване е едно от основните искания на опозиционните партии. Те дадоха заявка за това и по време на консултациите при президента, които се проведоха малко преди Коледните празници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    8 14 Отговор
    Разликата е, че ако бяха въвели скенерите във Венецуела, Гуайдо отнасяше Мадуро.

    Коментиран от #12, #19

    11:43 22.01.2026

  • 3 Дориана

    16 12 Отговор
    Щом Борисов, Пеевски и патерицата- предател Слави Трифонов заедно с неговите некадърни нищо Неправещи депутати от ИТН искат отново да откраднат вота на избирателите и да фалшифицират изборите чрез хартиените бюлетини , щом Парламента вече е компрометиран и изчерпан от съдържание , тогава остава само едно- Смяна на политическия модел в България. Не може тези хора да продължават да вкарват чрез фалшифициране Нелигитимни техни депутати и след това да продължават с корупцията, мафията, рекетите, пълзящата диктатура, полицейщината и политическите затворници. Дебелото им его трябва да бъде смачкано и България да се освободи от тях.

    11:43 22.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дориана

    12 8 Отговор
    Борисов, Пеевски и Слави Трифонов да направят брифинг и да кажат на целия български народ , защо толкова много се страхуват от вота на избирателите , та се хванаха като удавници за сламка за хартиените бюлетини за да откраднат и фалшифицират изборите.

    Коментиран от #11, #37

    11:46 22.01.2026

  • 7 Не че нещо, нооо

    17 3 Отговор
    Това вече прилича на умишлен саботаж на изборите от страна на замесените лица с имунитет.

    11:47 22.01.2026

  • 8 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    4 2 Отговор
    МЕТАФОРИЧНО
    КОГАТО СЕ БЛЪСНЕШ В ДЪРВО
    ДА ТЕ ПИТАТ С ЖЕНСКИ ИЛИ МЪЖКИ
    ГЛАС ТИ Е ГОВОРИЛА НАВИГАЦИЯТА....ВСЕ В....

    11:48 22.01.2026

  • 9 провинциалист

    10 2 Отговор
    Разликата е към 50 милиона, ако не ме лъже паметта.

    11:49 22.01.2026

  • 10 Ройтерс

    5 3 Отговор
    Тия скенери са нещо като четец на перфокарти!
    ...Идея на Жакард отпреди 300 години !:))

    11:51 22.01.2026

  • 11 селяк

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    щот бако ако вото е честен изброените ша фанат макароня

    11:51 22.01.2026

  • 12 Да,да

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Отнасяше му Мадуро ите

    11:52 22.01.2026

  • 13 Пеевски

    0 10 Отговор
    Народа е с мен.С машини или без машини аз съм победителя на изборите.

    Коментиран от #34

    11:52 22.01.2026

  • 14 ГЛАСУВАНЕ

    6 3 Отговор
    ОТ ТЕЛЕФОНА.
    БЪРЗО,ЕВТИНО И ТОЧНО.

    Коментиран от #22

    11:54 22.01.2026

  • 15 2468

    10 1 Отговор
    Ивод; Изборите отново ще бъдат фалшифицирани

    11:54 22.01.2026

  • 16 Кръговрат на веществата

    8 3 Отговор
    Разликата е, че преди с хартиените бюлетини, поставени лица броиха, описваха,отмятаха и разписваха, а сега,поставени лица ще човъркат в машините...помните случая с флашките,нали?

    11:55 22.01.2026

  • 17 Трол

    5 1 Отговор
    Разликата е като тази между пръч и козел.

    11:55 22.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Венци от Венецуела

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Именно с машини във Венецуела, опозицията победи мадурчо и на него му се наложи да прилага други хватки за да остане на власт. И затова ЕС не признава неговата легитимност (на мадурчо).
    Защо ИТН, патерицата на дебелото момче, иска скенери?
    Просто е. Защото така остава в сила "индианската нишка" - схема за купуване на гласове. Ромчето или другия, който продава гласа си, идва при дилъра, който му дава попълнената бюлетина и половината от парите. След като ромчето отиде да гласува, той взема празна бюлетина от комисията, но пуска попълнената. Връща се при дилърчето и му дава празната бюлетина и си взема другата половина от парите. Така дилърът знае на 100%, че е гласувано според сделката.

    11:58 22.01.2026

  • 20 нннн

    6 2 Отговор
    Хартиената бюлетина е ,,златна" за купувачи и продавачи на гласове.
    Машината, обаче, също трябва да се контролира - чрез броене на машинните разписки. При несъвпадане на двата резултата - експертиза.

    11:58 22.01.2026

  • 21 Дориана

    8 7 Отговор
    Чрез неистовото съпротивление от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов срещу машинното гласуване и неистовото им желание да фалшифицират и откраднат вота на избирателите чрез хартиените бюлетини тримата тотално се изложиха и провалиха пред цяла България , че са наясно за това, че губят властта и само чрез фалшифициране и кражби на гласове могат да вкарат свои нелегитимни депутати. Все едно казват на висок глас- Ние губим изборите, ако те са честни !

    11:59 22.01.2026

  • 22 Никой не казва

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "ГЛАСУВАНЕ":

    И цяло село от един телефон. А язи като не знам какво е ..телифон..

    Коментиран от #38

    12:00 22.01.2026

  • 23 Факт

    6 1 Отговор
    Докато не направят изборна администрация ще има грешки, фалшифициране и купуване. Друго е очи в очи да си подадеш бюлетина, както е в целия свят!

    12:00 22.01.2026

  • 24 Винкело

    7 1 Отговор
    Всички проблеми ще отпаднат, ако се махне "тайната" на вота. И за комисиите, и за преброителите, и за гражданите. За търговците на гласове - също.

    Коментиран от #28

    12:01 22.01.2026

  • 25 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Само съвпадение на номера на бюлетината с тоя на кочана могат да проследят веднага има ли шашма или не.
    Другото е шменти кепеле

    Коментиран от #26

    12:04 22.01.2026

  • 26 Хасковски каунь

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хасковски каунь":

    премахване на двойната номерация / на талона и кочана/ е шашмата

    12:06 22.01.2026

  • 27 Сканирането нее Гласуване! Принтират

    3 3 Отговор
    Хартиената бюлетина !

    12:10 22.01.2026

  • 28 Мерки

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Винкело":

    Точно така, но трябва и да се изтрият завинаги и мъртвите хора от списъците. Също така даже търси наказателна отговорност от всички членове на избирателните секции. До момента не се правят тези важни неща, защото партиите имат изгода от лъжи, манипулации и фалшификации.

    12:10 22.01.2026

  • 29 коко

    4 1 Отговор
    Целта е някой тарикат да направи пари за доставка и поддръжка на тези машини. Провеждането на изборите се превърна в национален спорт в България, толкова ли сме богати за да пръскаме огромни пари за това?

    Коментиран от #35

    12:17 22.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 коко

    2 4 Отговор
    Явно целта е с помощта на тези машини да изберем български Мадурчо,..

    12:21 22.01.2026

  • 33 като питаш да ти кажа

    4 1 Отговор
    "Каква е разликата между сегашните машини за гласуване и сканиращите устройства"

    Ами разликата е, че в машините за гласуване всеки сам си попълва вота, а при сканиращите устройства всеки може да дойде с готова изрядно попълнена бюлетина, независимо къде и от кого, да я сканира и след това никой да не може да я обяви за невалидна. Само не ми отговаряйте, че има камери, комисия и наблюдатели. На предишни избори сме виждали неведнъж какво са записали камерите, но от това за вече обявения "победител" никога нищо не следва.

    12:26 22.01.2026

  • 34 селяк

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пеевски":

    ако ромете не можеха да гласуват ша победиш на 36ти в шестък,че без тях прасчо е загубен. видяхме ги вече на протестите му

    12:26 22.01.2026

  • 35 Напъни вредни

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "коко":

    Дааа.... и преди избори се напъват все да променят Изборния кодекс в нечий интерес докато влязат като депутати и министри. После пак и пак докато сътворят нова сглобява и така вече 36 години промени в ущърб на народа, но в тяхна полза,

    12:26 22.01.2026

  • 36 Историк

    2 0 Отговор
    Характерно за пионките на ДС-КГБ-БКП мафията е тяхната наглост,безсрамие и цинизъм. Спуснати на даден пост с топ не могат да бъдат извадени от него, точно защото това са човекоподобни без ценносттна система. Вече 35 години сме свидетели на безобразията и беззаконията им и вместо в затвора,поради липса на правосъдие,са в управлението на държавата. Каквото и за стане,докато мафията не реши да ги размисли, няма сила,която да ги помръдне. Недоволството на хората въобще не им пречи- кучето си лае, кервана си върви. Докато в България не се проведат честни избори,така ще е. Не плюшени мечета,хора,свирки,танци и залъгалки, а блокада на парламента, докато не приеме изцяло нов изборен закон,подготвен от експерти ,така ще е. 25 години протести срещу Борисов и Пеевски свалиха ли ги от власт? НЕ, значи това няма ефект по този начин. Колко още години трябва да минат? Борисов каза преди 25 г,че ще управлява България повече от Живков, на когото беше придворен слуга ,както и на царя -министър-председател???? Борецът срещу БКП с книжка член на БКП в джоба? Той и без това интелектуално не става за друго ,освен да носи чехлите на началника си.

    12:31 22.01.2026

  • 37 Тия тримата дебили

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Трябва не само политиката да напуснат ,а направо да изчезват от България

    12:36 22.01.2026

  • 38 Абе...

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Никой не казва":

    По телефона е малко странно. Но с машини, които са свързани директно с РИК и ЦИК става също бързо и моментално ще се вижда вота!!!

    12:42 22.01.2026

