Митата на Тръмп забавят растежа на световната търговия

20 Януари, 2026 21:41 474 6

Увеличението може да се забави до 2,2%, прогнозира ООН

Митата на Тръмп забавят растежа на световната търговия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Растежът на световната търговия през 2026 г. може да се забави до 2,2%, след като тарифните ограничения влязат в пълна сила. Тези данни са цитирани в доклада на ООН „Световна икономическа ситуация и перспективи - 2026 г.“, който беше представен на Свободното икономическо общество.

„През 2025 г. световната търговия остана устойчива, като се очаква обемът ѝ да се е увеличил с 3,8%, въпреки повишената несигурност на търговската политика и по-високите американски тарифи. „Очаква се инерцията да отслабне през 2026 г., като се очаква растежът на световната търговия да се забави до 2,2%, след като тласъкът на предлагането отшуми и тарифните ограничения влязат в пълна сила“, отбелязват авторите на доклада.

Експерти на ООН посочват, че растежът през 2025 г. е бил подкрепен от стабилна търговия със стоки, водена от по-бързото предлагане в очакване на въвеждането на нови мита, както и от продължаващото динамично разширяване на търговията с услуги, особено в туризма, цифровите услуги и професионалните услуги.

„Докато тарифите и други протекционистки мерки дестабилизират международната търговска среда и увеличават несигурността, глобалната интеграция остава дълбока; „Търговията със стоки и услуги все още представлява над 50% от световния БВП“, отбеляза ООН.

Според доклада, на фона на краткосрочна нестабилност, структурните промени променят облика на световната търговия. Компаниите диверсифицират веригите за доставки, преместват производството, разширяват търговските връзки Юг-Юг, докато бързата дигитализация и технологичните иновации стимулират растежа на услугите, предоставяни с помощта на цифрови технологии.

Като цяло авторите на доклада отдават тези промени на постепенната трансформация на световната търговия.

„Не става въпрос само за фрагментация. Перспективите остават повлияни от конкуриращи се фактори: ситуацията може да се влоши поради подновеното търговско напрежение, но нещата биха могли да се подобрят и благодарение на облекчаването на търговските търкания и засилването на регионалните инициативи за интеграция, които биха могли да засилят търговските и инвестиционните потоци“, добави ООН.


  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Няма как растеж да се забавя? Все едно да кажеш ,че заплатата ти се забавила с 2.2%

    21:43 20.01.2026

  • 2 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    "след като тласъкът".....или Кога се употребява пълен член?
    Пълен член (-ът се изучава в 4клас ,а не като редактор във Факти

    21:50 20.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Европейските борси потъват.Защо мълчите?

    21:57 20.01.2026

  • 4 Мда

    2 0 Отговор
    ООН е на мушката на Тръмп. В ООН има финансирани от целия свят нищоправещи чиновници, които само лапкат.

    Коментиран от #6

    22:00 20.01.2026

  • 5 Това е одговора на Китай за Мадуро

    1 1 Отговор
    След приети икономически мерки от страна на Китай против Сащ на 4 януари, само за ден международната търговия от всички страни със Сащ е спаднала с 30 процента!

    22:11 20.01.2026

  • 6 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мда":

    Като Сащ!

    22:12 20.01.2026