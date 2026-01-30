Новини
Бизнес »
Спират четири стари модела на ChatGPT

Спират четири стари модела на ChatGPT

30 Януари, 2026 11:11 597 1

  • openai-
  • chatgpt-
  • версии-
  • спиране от работа

Причината е, че ползвателите вече са преминали на най-новите версии

Спират четири стари модела на ChatGPT - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската компания OpenAI спира четири стари модела в своя чатбот ChatGPT. Те няма да работят от 13 февруари. Причината е, че повечето потребители вече са мигрирали към новата версия на невронната мрежа, обявиха от компанията.

Ще изведем от експлоатация моделите GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и OpenAI o4-mini Повечето потребители вече са мигрирали към GPT-5.2“, се посочва в изявлението.

GPT-4o в момента се използва само от 0,1% от потребителите. Миналия ноември компанията обяви и края на поддръжката за GPT-5 с пускането на GPT-5.1.

OpenAI представи най-новия си модел, GPT-5.2, през декември 2025 г. Според разработчиците, той е по-добър в създаването на таблици и презентации, писането на код и разпознаването на изображения.

През 2022 г. компанията представи ChatGPT, услуга, способна да взаимодейства интерактивно с потребителите. Чатботът може да отговаря на уточняващи въпроси, да признава грешките си, да оспорва неправилни предположения и да отхвърля неподходящи заявки.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Дори не ги отворих, а те ги спират😅

    12:08 30.01.2026