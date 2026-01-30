Спират четири стари модела на ChatGPT

Американската компания OpenAI спира четири стари модела в своя чатбот ChatGPT. Те няма да работят от 13 февруари. Причината е, че повечето потребители вече са мигрирали към новата версия на невронната мрежа, обявиха от компанията.

„Ще изведем от експлоатация моделите GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и OpenAI o4-mini Повечето потребители вече са мигрирали към GPT-5.2“, се посочва в изявлението.

GPT-4o в момента се използва само от 0,1% от потребителите. Миналия ноември компанията обяви и края на поддръжката за GPT-5 с пускането на GPT-5.1.

OpenAI представи най-новия си модел, GPT-5.2, през декември 2025 г. Според разработчиците, той е по-добър в създаването на таблици и презентации, писането на код и разпознаването на изображения.

През 2022 г. компанията представи ChatGPT, услуга, способна да взаимодейства интерактивно с потребителите. Чатботът може да отговаря на уточняващи въпроси, да признава грешките си, да оспорва неправилни предположения и да отхвърля неподходящи заявки.