Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Митата донесоха на САЩ 287 милиарда долара
  Тема: Войната на митата

Митата донесоха на САЩ 287 милиарда долара

2 Февруари, 2026 16:44 489 4

  • мита-
  • тарифи-
  • приходи-
  • сащ-
  • компании

Това е тройно повече спрямо 2024 година

Митата донесоха на САЩ 287 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Приходите на правителството на САЩ от мита през 2025 г. ще достигнат приблизително 287 млрд. USD, което е почти три пъти повече от сумата за 2024 г., съобщи The New York Times (NYT).

Въпросните средства са били внесени в бюджета на САЩ предимно от американски компании. Въпреки че администрацията на Тръмп е заявила, че чуждестранните фирми в крайна сметка ще платят тарифите, повечето икономисти смятат, че по-голямата част от финансовата тежест ще падне върху американския бизнес и потребители.

Тръмп оценява приходите от мита на 600 млрд. USD.

На 2 април 2025 г. Тръмп обяви налагането на мита върху продукти от 185 държави и територии. По-късно президентът коригира тарифната ставка за внос от редица държави. Делото произтича от група представители на бизнеса, които съдят правителството на САЩ, твърдейки, че тарифите са незаконни и са увредили частни компании. На 29 август Апелативният съд на окръг Колумбия постанови, че Тръмп няма правомощия да налага много от обявените от него тарифи. На 4 септември администрацията на САЩ подаде петиция до Върховния съд за отмяна на заповедта.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    5 0 Отговор
    Само още някакви си 37 трилиона и 700 милиарда и ще си изчистят външния дълг

    16:46 02.02.2026

  • 2 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Митата са платени от американските крайни потребители,затова се и бунтуват срещу режима на Тръмп

    16:46 02.02.2026

  • 3 си дзън

    1 1 Отговор
    287 млрд. долара само от мита ! Путин може само да сънува такива суми

    16:53 02.02.2026

  • 4 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Т.е. лудия дядка бръкна в джоба на американците и им отмъкна всички тези милиарди...

    16:53 02.02.2026