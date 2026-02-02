Митата донесоха на САЩ 287 милиарда долара

Приходите на правителството на САЩ от мита през 2025 г. ще достигнат приблизително 287 млрд. USD, което е почти три пъти повече от сумата за 2024 г., съобщи The New York Times (NYT).

Въпросните средства са били внесени в бюджета на САЩ предимно от американски компании. Въпреки че администрацията на Тръмп е заявила, че чуждестранните фирми в крайна сметка ще платят тарифите, повечето икономисти смятат, че по-голямата част от финансовата тежест ще падне върху американския бизнес и потребители.

Тръмп оценява приходите от мита на 600 млрд. USD.

На 2 април 2025 г. Тръмп обяви налагането на мита върху продукти от 185 държави и територии. По-късно президентът коригира тарифната ставка за внос от редица държави. Делото произтича от група представители на бизнеса, които съдят правителството на САЩ, твърдейки, че тарифите са незаконни и са увредили частни компании. На 29 август Апелативният съд на окръг Колумбия постанови, че Тръмп няма правомощия да налага много от обявените от него тарифи. На 4 септември администрацията на САЩ подаде петиция до Върховния съд за отмяна на заповедта.