Google коментира отказа на Европа от американски технологии

13 Февруари, 2026 15:15 718 5

За компанията той е "контрапродуктивен"

Google коментира отказа на Европа от американски технологии - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз е изправен пред „парадокс на конкуренцията“, тъй като общността се опитва да стимулира икономическия растеж, но ограничава използването на технологии за постигането му. Това мнение изрази президентът по глобалните въпроси на Google Кент Уокър.

Ние носим голяма стойност за Европа. Поставянето на стени, които затрудняват използването на някои от най-добрите технологии в света, особено след като се развива толкова бързо, всъщност би било контрапродуктивно“, каза той пред британския вестник Financial Times (FT). Уокър също така призова Брюксел да „постигне отворен цифров суверенитет“, който ще позволи на общността да „контролира ключови технологии“ и да се възползва от „предимството на най-добрите технологии в света“.

Според него, американските компании трябва да работят в партньорство с европейски фирми, които могат да осигурят "местен контрол, локално съхранение на информация" и да гарантират, че американците "спазват европейските изисквания". Google преговаря с Европейската комисия за разрешаване на редица случаи съгласно Закона за цифровите пазари на ЕС. Той подчерта, че по този въпрос е "постигнат напредък".

Преди това Уокър се противопостави на новия набор от правила, които Европейският съюз разработва, за да регулира областта на изкуствения интелект.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мхмх

    5 2 Отговор
    доста сме по назад технологично от сащ и китай.
    както и кадрово технилогичната грамотност е доста ниска.
    да не говорим за България. тук и културно сме като Африка.

    Коментиран от #5

    15:21 13.02.2026

  • 2 Госあ

    10 1 Отговор
    В Китай Гугъл нема.

    15:21 13.02.2026

  • 3 Пешо

    5 0 Отговор
    Нагляците от Гугъл отново се опитват да ни пробутват технологичните си боклуци разработени с обилната помощ програмисти от Сиера Леоне и Еквадор. Като са ви толкова хубави технологиите си ги ползвайте сами, а не се опитвайте да ни ги пробутвате на нас в Европа за 20-торна цена.

    15:44 13.02.2026

  • 4 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Тоя па, кви общности го гонят тоя, тука са коренните народи, там са заселници и общности.

    16:19 13.02.2026

  • 5 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "мхмх":

    Е и ?

    16:20 13.02.2026