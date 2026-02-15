Новини
Исторически антирекорд на газовия пазар на ЕС

15 Февруари, 2026 15:51

Милер: Тази зима се превръща в знакова за европейския газов пазар

Милена Богданова

Запасите от газ в подземните хранилища (UGS) във Франция паднаха под 25% до 13 февруари, което се превърна в исторически минимум за това време на годината, се казва в изявление на Газпром.

"На 13 февруари запасите от газ в подземните хранилища във Франция паднаха под 25%, според данни на Gas Infrastructure Europe. Това е най-ниското ниво на запълване на френските подземни хранилища за газ в историята за средата на февруари. Повече от 95% от газа, изпомпан в подготовка за зимата, вече е взет от френските хранилища", казаха от руската компания.

"Тази зима се превръща в знакова за европейския газов пазар. Това е още един исторически антирекорд за газовия пазар на ЕС", отбеляза ръководителят на Газпром Алексей Милер, чиито думи са цитирани в съобщението на холдинга.


  • 1 Урсула 1984

    31 4 Отговор
    Санкциите действат.

    Коментиран от #15

    15:54 15.02.2026

  • 2 рижия

    31 2 Отговор
    няма проблем ще им докарам руски втечнен газ с партньорска надценка

    15:54 15.02.2026

  • 3 крим психолог

    10 23 Отговор
    езика на тялото говори: самодоволен глупак!

    15:55 15.02.2026

  • 4 Лицемерни 60клуци

    32 4 Отговор
    Купувайте руски газ,от американски фирми на тройни цени.

    Коментиран от #7

    15:55 15.02.2026

  • 5 Еффтина руска пропаганда

    9 30 Отговор
    С такива статии не ставате по малко жалки също като чумавото блато наречено рус

    15:59 15.02.2026

  • 6 Газпром

    32 6 Отговор
    Сбогом Русия, здравей мизерия

    15:59 15.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Kaлпазанин

    22 6 Отговор
    А в германистан Ко правим ,и зимата още не е свършила ,няма проблем санкциите и евреина в Киев ще ни топлят ,банани нали има

    16:06 15.02.2026

  • 9 франсетата

    14 1 Отговор
    скоро ще се наредят на опашка след краварите за ядрено гориво от Русия ! Вай завалиите!

    16:25 15.02.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    13 3 Отговор
    Европише капутише както би казал швабата...

    Клуба на богатите се оказа една лъскава фасада, зад която всъщност се крият стените на Ада! И тепърва ще го разбира драгия българин (а и не само той) и тепърва ще плаща за цялата тая глупост!

    16:26 15.02.2026

  • 11 Плешива първопричина

    1 4 Отговор
    Колко е жалка рузнята. Жалка и проста.

    16:49 15.02.2026

  • 12 Фотографа

    2 0 Отговор
    Този на снимката,...хич не скучае🤣🤣🤣

    17:00 15.02.2026

  • 13 Колко е захрижен

    1 1 Отговор
    Тоя защо се е загрижил за резервите на Франция? Да си гледа китайския пазар. Нали е много добър или явно искат да продават в ЕС?

    17:01 15.02.2026

  • 14 Мишел

    1 0 Отговор
    САЩ обещаха на ЕС да доставят редовно газ, ако ЕС се откажат от руския. И ще го доставят, през лятото.
    Интересното е, че всички знаят, че през зимата САЩ винаги внасят газ и нямат излишък за износ.

    17:09 15.02.2026

  • 15 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    Санкциите действат като самоеб.чка с педал.

    17:11 15.02.2026

  • 16 Българин

    0 0 Отговор
    Газпром е най-могъщата компания в света! Тя налага безкомпромисно интересите на Русия и носи стотици милиарди печалби за руския народ!

    17:26 15.02.2026