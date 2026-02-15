Исторически антирекорд на газовия пазар на ЕС

Запасите от газ в подземните хранилища (UGS) във Франция паднаха под 25% до 13 февруари, което се превърна в исторически минимум за това време на годината, се казва в изявление на Газпром.
"На 13 февруари запасите от газ в подземните хранилища във Франция паднаха под 25%, според данни на Gas Infrastructure Europe. Това е най-ниското ниво на запълване на френските подземни хранилища за газ в историята за средата на февруари. Повече от 95% от газа, изпомпан в подготовка за зимата, вече е взет от френските хранилища", казаха от руската компания.
"Тази зима се превръща в знакова за европейския газов пазар. Това е още един исторически антирекорд за газовия пазар на ЕС", отбеляза ръководителят на Газпром Алексей Милер, чиито думи са цитирани в съобщението на холдинга.
Клуба на богатите се оказа една лъскава фасада, зад която всъщност се крият стените на Ада! И тепърва ще го разбира драгия българин (а и не само той) и тепърва ще плаща за цялата тая глупост!
Интересното е, че всички знаят, че през зимата САЩ винаги внасят газ и нямат излишък за износ.
До коментар #1 от "Урсула 1984":Санкциите действат като самоеб.чка с педал.
