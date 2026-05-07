Новини
Бизнес »
ЕС иска авиокомпаниите да компенсират пътниците за отменени полети поради недостиг на гориво

ЕС иска авиокомпаниите да компенсират пътниците за отменени полети поради недостиг на гориво

7 Май, 2026 14:25 428 8

  • авиация-
  • авиокомпании-
  • самолети-
  • полети-
  • гориво-
  • керосин-
  • компенсация-
  • дефицит

През последните 2 седмици авиопревозвачите са намалили приблизително 2 милиона места

ЕС иска авиокомпаниите да компенсират пътниците за отменени полети поради недостиг на гориво - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Авиокомпаниите от ЕС трябва да компенсират пътниците за отменени полети поради високи цени на горивата, заяви европейският комисар по транспорта и туризма Апостолос Цицикостас пред Financial Times (FT).

Ако полетите бъдат отменени поради покачващи се цени на горивата „освен при извънредни обстоятелства“, авиокомпаниите „ще трябва да компенсират пътниците“, отбеляза Цицикостас.

През последните 2 седмици авиокомпаниите са намалили приблизително 2 милиона места, според изданието. Над 12 000 полета са отменени. Причината за това е недостигът на керосин поради прекъсвания на доставките на фона на геополитическото напрежение в Близкия изток. Директорът на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол преди това предупреди, че Европа може да остане без реактивно гориво в рамките на около шест седмици. Няколко правителства от ЕС впоследствие отрекоха да са изправени пред недостиг на реактивно гориво.

Цицикостас призна, че „ситуацията е сложна“, но заяви, че регламентите на ЕС са достатъчно гъвкави в настоящата среда. Брюксел би обмислил промяната им само ако ситуацията сериозно се влоши, уточни европейският комисар. Той предупреди да не се паникьосваме относно недостига на самолетно гориво преди пиковия туристически сезон. „Трябва да бъдем внимателни с избора си на думи и да избягваме паника“, каза източникът пред изданието.

Европейската комисия ще представи проект на „насоки“ за авиокомпаниите и пътниците тази седмица в отговор на конфликта в Близкия изток, според FT, който е видял документа. Според изданието предложенията на ЕК „изясняват съществуващите правила“ и не съдържат никакви „нови отстъпки за облекчаване на проблемите на индустрията“.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Скоро всички ще се редите на опашка за билети за S7.

    14:27 07.05.2026

  • 2 Бат Сали

    4 0 Отговор
    Това шиши не го касае.
    Той си има частен самолет!

    14:27 07.05.2026

  • 3 И защо

    3 0 Отговор
    Авиокомпаниите трябва да плащат за глупостите на евробюрократите? Те ни докараха дотук, сега не само ние, но и европейските фирми трябва да плащаме. Не знам какво е бъдещето на тази Еврокомисия. С такива решения скоро всички ще са срещу тях.

    14:29 07.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Добре бе ОБЯСНИ МИ КОЕ Е НЕРЕДНОТО В КОМЕНТАРА!!!
    АЗ КАК ДА СЕ "ПОПРАВЯ" КАТО НЕ НЕ ЗНАМ КЪДЕ МА МИЦ АТА ВИ ВИ СЪРБИ?!!!

    Прегледай скапания коментар и цитирай проблемната част!

    14:35 07.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Авиокомпаниите НЯМАТ гориво за своите полети, но едни дебели черни ВОЕННИ лебеди гълтат стотици тонове на ГРАЖДАНСКОТО летище в София ❗

    14:38 07.05.2026

  • 7 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    ДЕБИИИИИИЛЛЛЛЛ Няма такива И Д и ОТИ на света. Тва комунистите в Северната Корея ряпа да ядат. Реже пазари, налага санкции, реже си рафинериите, забранява добива, прави кризи и накрая частни компании да му плащат неустойки. УРСУЛА И ДР У РОДИ ОТ ДЖОБА СИ ТРЯБВА ДА ПЛАТЯТ

    Коментиран от #8

    14:42 07.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Те тва написах и аз ама беше изтрито.
    Компаниите трябва да съдят ЕС за компенсации, щото те предизвикаха кризата
    И че няма как да принуждаваш компаниите да покриват щети настъпили от форсмажорни обстоятелства без накрая да ги фалира... защо модето го изтри - господ знае!..

    14:45 07.05.2026