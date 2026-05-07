ЕС иска авиокомпаниите да компенсират пътниците за отменени полети поради недостиг на гориво

Авиокомпаниите от ЕС трябва да компенсират пътниците за отменени полети поради високи цени на горивата, заяви европейският комисар по транспорта и туризма Апостолос Цицикостас пред Financial Times (FT).

Ако полетите бъдат отменени поради покачващи се цени на горивата „освен при извънредни обстоятелства“, авиокомпаниите „ще трябва да компенсират пътниците“, отбеляза Цицикостас.

През последните 2 седмици авиокомпаниите са намалили приблизително 2 милиона места, според изданието. Над 12 000 полета са отменени. Причината за това е недостигът на керосин поради прекъсвания на доставките на фона на геополитическото напрежение в Близкия изток. Директорът на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол преди това предупреди, че Европа може да остане без реактивно гориво в рамките на около шест седмици. Няколко правителства от ЕС впоследствие отрекоха да са изправени пред недостиг на реактивно гориво.

Цицикостас призна, че „ситуацията е сложна“, но заяви, че регламентите на ЕС са достатъчно гъвкави в настоящата среда. Брюксел би обмислил промяната им само ако ситуацията сериозно се влоши, уточни европейският комисар. Той предупреди да не се паникьосваме относно недостига на самолетно гориво преди пиковия туристически сезон. „Трябва да бъдем внимателни с избора си на думи и да избягваме паника“, каза източникът пред изданието.

Европейската комисия ще представи проект на „насоки“ за авиокомпаниите и пътниците тази седмица в отговор на конфликта в Близкия изток, според FT, който е видял документа. Според изданието предложенията на ЕК „изясняват съществуващите правила“ и не съдържат никакви „нови отстъпки за облекчаване на проблемите на индустрията“.