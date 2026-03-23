Авиокомпанията, която спечели най-много от кризата в Близкия изток

Кенийският национален превозвач Kenya Airways достигна 99% капацитет на полетите си до Европа, Америка и Азия поради ескалиращото напрежение в Близкия изток. Последното доведе до много туристи, които се стремят да напуснат региона по различни маршрути.

Авиокомпанията отбеляза, че превозвачът никога не е имал подобна затовареност по това време на годината. Затварянето на летища и въздушно пространство в няколко страни от Близкия изток наруши традиционния въздушен транспорт, принуждавайки пътуващите да търсят алтернативни маршрути, включително през Кения и Етиопия. Kenya Airways заяви пред аг. Bloomberg, че превозвачът очаква да задържи поне 40% от новите си клиенти.

В същото време авиокомпанията има резерви от гориво за следващите 50 дни и затова активно търси нови източници на доставки за своите самолети.