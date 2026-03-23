Новини
Бизнес »
Авиокомпанията, която спечели най-много от кризата в Близкия изток

23 Март, 2026 16:07 882 1

  • kenya airways-
  • авиокомпания-
  • кения-
  • затовареност-
  • близък изток

Кенийският авиопревозвач достигна 99% запълняемост на полетите

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Кенийският национален превозвач Kenya Airways достигна 99% капацитет на полетите си до Европа, Америка и Азия поради ескалиращото напрежение в Близкия изток. Последното доведе до много туристи, които се стремят да напуснат региона по различни маршрути.

Авиокомпанията отбеляза, че превозвачът никога не е имал подобна затовареност по това време на годината. Затварянето на летища и въздушно пространство в няколко страни от Близкия изток наруши традиционния въздушен транспорт, принуждавайки пътуващите да търсят алтернативни маршрути, включително през Кения и Етиопия. Kenya Airways заяви пред аг. Bloomberg, че превозвачът очаква да задържи поне 40% от новите си клиенти.

В същото време авиокомпанията има резерви от гориво за следващите 50 дни и затова активно търси нови източници на доставки за своите самолети.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помисмих

    1 0 Отговор
    че са наште льотчици !

    16:11 23.03.2026