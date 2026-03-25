Русия ще информира Турция за заплахите за морските тръбопроводи

25 Март, 2026 12:55 585 0

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия ще продължи да информира Турция относно нарастващите заплахи за инфраструктурата на газопровода в Черно море.

„Редовно предаваме загрижеността си на нашите турски колеги относно нарастващата заплаха за инфраструктурата на газопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, каза Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент. „Многократно сме съобщавали цялата подробна информация на турската страна. „Ще продължим да правим това“, увери говорителят на Кремъл.

Пробив! Така Песков нарече решението за изграждане на атомна електроцентрала по руски проект във Виетнам.

„Всеобхватно партньорство ни обединява с Виетнам“, припомни той, отбелязвайки, че виетнамският премиер е работил „много продуктивно“ по време на посещението си в Русия, затвърждавайки „многостранното сътрудничество в широк спектър от области“.

„Решението за изграждане на атомна електроцентрала във Виетнам е пробив“, заключи Песков.


