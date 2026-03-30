Австралийците обвиняват Тръмп за кризата с горивата в страната

Над 60% от австралийците обвиняват президента на САЩ Доналд Тръмп за покачващите се цени на горивата и прекъсванията на доставките.

Според проучване, включително проведено от Australian Financial Review, 61% от анкетираните смятат, че действията на Вашингтон са ключовият фактор за влошаването на пазара на горива и поставят основната отговорност за кризата върху Доналд Тръмп, пише The ​​Conversation, позовавайки се на данни от социологически проучвания.

Едва 14% от анкетираните обвиняват австралийското правителство за покачващите се цени на бензина и дизела и прекъсванията на доставките. Други 25% смятат, че вътрешни фактори са виновни или не са сигурни.

Анкетите са проведени на фона на недостиг на гориво от началото на март. Австралийското правителство отбелязва, че общите доставки на гориво за континента не са били нарушени, но паническото купуване е усложнило ситуацията, причинявайки локализирани прекъсвания и изпразване на бензиностанциите. В отговор властите отклониха приблизително 20% от горивото от стратегическите резерви и част от бензина, предназначен за износ, към вътрешния пазар, а след това обещаха да въведат извънредни мерки за стабилизиране на ситуацията, използвайки правителствени механизми за подкрепа на покупките на гориво на световния пазар.

Според австралийското министерство на енергетиката, страната внася приблизително 85-90% от потребяваните от нея петролни продукти, закупувайки приблизително 800 000-900 000 барела на ден (приблизително 130-140 милиона литра). Към 26 март запасите от бензин на страната са били достатъчни за приблизително 39 дни, а от дизел и авиационно гориво - за 30 дни.

Австралийското правителство обяви временно намаляване наполовина на акциза върху горивата на фона на световната енергийна криза. Според австралийския премиер Антъни Албанезе решението е взето на извънредно заседание на Националния кабинет на страната.

„Рязкото покачване на цените на горивата в резултат на войната в Близкия изток вреди на австралийците и причинява финансови затруднения. Австралийското правителство ще намали наполовина акциза върху бензина и дизела за три месеца, което ще помогне за облекчаване на част от натиска“, каза Албанезе, отбелязвайки, че от 1 април до 30 юни 2026 г. „акцизът ще бъде намален от 0,526 австралийски долара на 0,263 австралийски долара на литър [от 0,35 USD на 0,17 USD]“. „Правителството изчислява, че това ще намали цената на горивото с приблизително 0,263 австралийски долара на литър [0,17 USD], което ще доведе до икономия от приблизително 19 австралийски долара [12,50 USD] за резервоар от 65 литра“, добави премиерът.

Освен това властите ще отменят таксата за ползване на пътищата за тежкотоварни автомобили за три месеца и ще отложат планираното увеличение, очаквано през юли, за шест месеца. „Насърчаваме австралийците да използват обществен транспорт, където е възможно, за да спестят гориво в регионалните райони, и приветстваме мерките, които в момента са в сила за намаляване на цените на билетите за обществен транспорт“, каза Албанезе.

Премиерът отбеляза също, че се очаква доставките на гориво да бъдат стабилни в краткосрочен план, но „колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-сериозно ще бъде въздействието върху пазара“. „Действаме сега, за да подготвим страната и да защитим австралийците“, подчерта той.

