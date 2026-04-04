Защо цените растат, а производителите изнемогват

4 Април, 2026 09:56 1 380 21

войната в Иран оказва влияние върху цените на горивата

Защо цените растат, а производителите изнемогват - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Ситуацията в българското земеделие е драматична, а основният проблем е липсата на конкурентно и стабилно вътрешно производство". Това заяви Жельо Бойчев от Комисията за защита на конкуренцията в ефира на предаването „Събуди се“.

По думите му институцията следи внимателно процесите в сектора – от производството и потреблението до трансграничния внос. „Имаме едно смачкано българско производство – това е основният проблем“, подчерта той.

Бойчев посочи, че земеделските производители у нас са поставени в неравностойно положение, а секторът е силно разпокъсан и неконкурентен. Според него без развитие на собствено производство България няма как да се справи с високите цени.

Като част от анализа си Комисията е стигнала до извода, че трябва да се следят внимателно надценките и начинът на ценообразуване, особено в последния етап от веригата на доставка. „Именно там наблюдаваме изкривявания, които влияят пряко върху крайните цени за потребителите“, обясни Бойчев.

Той подчерта, че е необходима координирана намеса на всички институции, за да се намери устойчиво решение на проблема.

По отношение на горивата Бойчев отбеляза, че войната в Иран оказва влияние върху цените. Според него "Лукойл" има господстващо положение на българския пазар – както в производството, така и в съхранението и търговията на едро, което влияе върху останалите участници. „Насочили сме вниманието си към цените на едро, където виждаме сериозен ръст – от рафинерията към търговците на едро. Особено осезаемо е поскъпването при дизела и бензина“, допълни той.

Въпреки това Бойчев отбеляза като положителен факт, че в момента компанията у нас се управлява от особен управител, което създава предпоставки за по-голям контрол върху процесите в сектора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Последния Софиянец

    Отговор
    Бизнеса фалира масово заради високите разходи в еврозоната.

    Коментиран от #3, #7

    10:04 04.04.2026

  2 оквесв

    Отговор
    Желко Бойчев беше 10 г депутат от БСП. Като падна от каруцата, с галасовете на БСП и ГЕРБ го настаниха в Комисията за защита на конкуренцията на 3-5 хиляди евро заплата. Сега сещате ли се защо няма земеделие и защо сме най бедни в Европа??? Павел Стоименов от Величие е най големия производител на зеленчуци, и от ГЕРБ всеки ден му пращат проверки от които се сетите. Забраняват му да полива с вода от реките. Хора дето не знаят какво е мотика, земеделие "управляват". Докато не ги изритаме тези некадърници все е дъно. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Внимаваите кого избирате.

    Коментиран от #9, #10

    10:05 04.04.2026

  3 Гост

    Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да, бе, е сега! Бизнеса фалира заради липса на методи за определяне на себестойност и от лакомия! Ганчо иска да купи и да припродане с 500% марж! Напълни се с тарикати любители! Ама пазара ги отсява...

    10:09 04.04.2026

  4 Леля Гошо

    Отговор
    Хайде продължете, като е смачкано, кой го смачка? Не казвате, но и на децата е ясно.

    ЕС и мутрите унищожиха земеделието. Държавата спи. От износител, стигнахме дотам, че да внасяме ДОМАТИ (не банани, домати) и да са по 6 евро килото.

    Коментиран от #20

    10:10 04.04.2026

  5 Анонимен

    Отговор
    Защото спряхме да купуваме евтин руски газ и нефт и дават пари на чужди правителства. Все едно сме колония.

    10:12 04.04.2026

  6 а потречителите

    Отговор
    цъфнаха и вързаха

    10:15 04.04.2026

  7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не бъркай ПРОИЗВОДИТЕЛ с БИЗНЕСмени❗
    Човекът излезе с името си, но защо ли НЕ показаха повече никъде този репортаж:
    Продава на БИЛА доматите си по
    ОСЕМДЕСЕТ СТОТИНКИ
    с условието да му върнат амбалажа-
    на неговия амбалаж още стояха етикети
    Български домати цена .... ПЕТ ЛЕВА ❗

    10:31 04.04.2026

  8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    Отговор
    Никой не коментира за торовете, чиято липса ще доведе до много слаба реколта през настоящата година🤔❗

    10:32 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    9 0 Отговор
    .....ОТСТРЕЛ

    10:42 04.04.2026

  12 Сериозно ли,

    Отговор
    е, защото всеки краде и лъже. Защо, Не го напишете?

    10:50 04.04.2026

  13 лама Кифла

    Отговор
    чушки Сиврия преди година 3 лв кг сега 10 лв кг още преди да почне войната.....еврото ??????...войната тепърва ще се отрази на цените ако продължи

    Коментиран от #19

    11:27 04.04.2026

  14 Издирва се

    Отговор
    Свален американски пилот,който вече може да е дошъл пешачката до България.Наградата я дават Иранците

    12:09 04.04.2026

  15 Желю

    Отговор
    Никога не се е отличавал с работещ ум. Като слушвх нещата които каза мисля, че сега е дори по-зле тоя човек. Няма да се учудя ако някой ден иследе по телевизията и даде изявление, че цените даже са паднали защото вече е получил златна карта от немазована голяма верига с 50% отстъпка.

    12:21 04.04.2026

  16 СЗО

    Отговор
    Без да чета статията, директен отговор на въпроса: заради прекупвачите и големите вериги.

    12:29 04.04.2026

  17 Пълни глупости

    Отговор
    са всичките тия поръчкови измишльотини, дето ги слушате зомбирани по така наречените "медии". Истината е, че в бг властва спекула. Картелна, търгашка, мафиотска спекула. Вериги/опп търгаши дерат крайния потребител, както си искат. Изкупуват на безценици от производителите, извивайки им ръцете и после цената за вас клиенти "само сега" става "само" х3, х4 и така нататък. И дори да не им се изкупи стоката после, с тези надценки в пъти, то не им е и необходимо. Стига им баламите 20-30% от стоката да им купят. Другото могат да го хвърлят без да им пука. Защото търпим. Защото го позволяваме. Защото мълчим. Не народ, а мърша, е казал поета.

    13:32 04.04.2026

  18 Елементарно

    Отговор
    Защото печелят търговците ... защо мислите БИЛА , КАУФЛАНД, ЛИДЪЛ, ШЕЛ, ОМВ, са тук?

    22:13 04.04.2026

  19 стоян

    Отговор

    До коментар #13 от "лама Кифла":

    До 13 ком - другар март месец кой та кара да ядеш чушки като си беден - яж ги есента - сигурно сега и дини искаш по 50 стотинки

    13:27 05.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.