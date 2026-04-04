Защо цените растат, а производителите изнемогват

"Ситуацията в българското земеделие е драматична, а основният проблем е липсата на конкурентно и стабилно вътрешно производство". Това заяви Жельо Бойчев от Комисията за защита на конкуренцията в ефира на предаването „Събуди се“.
По думите му институцията следи внимателно процесите в сектора – от производството и потреблението до трансграничния внос. „Имаме едно смачкано българско производство – това е основният проблем“, подчерта той.
Бойчев посочи, че земеделските производители у нас са поставени в неравностойно положение, а секторът е силно разпокъсан и неконкурентен. Според него без развитие на собствено производство България няма как да се справи с високите цени.
Като част от анализа си Комисията е стигнала до извода, че трябва да се следят внимателно надценките и начинът на ценообразуване, особено в последния етап от веригата на доставка. „Именно там наблюдаваме изкривявания, които влияят пряко върху крайните цени за потребителите“, обясни Бойчев.
Той подчерта, че е необходима координирана намеса на всички институции, за да се намери устойчиво решение на проблема.
По отношение на горивата Бойчев отбеляза, че войната в Иран оказва влияние върху цените. Според него "Лукойл" има господстващо положение на българския пазар – както в производството, така и в съхранението и търговията на едро, което влияе върху останалите участници. „Насочили сме вниманието си към цените на едро, където виждаме сериозен ръст – от рафинерията към търговците на едро. Особено осезаемо е поскъпването при дизела и бензина“, допълни той.
Въпреки това Бойчев отбеляза като положителен факт, че в момента компанията у нас се управлява от особен управител, което създава предпоставки за по-голям контрол върху процесите в сектора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:04 04.04.2026
10:05 04.04.2026
3 Гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да, бе, е сега! Бизнеса фалира заради липса на методи за определяне на себестойност и от лакомия! Ганчо иска да купи и да припродане с 500% марж! Напълни се с тарикати любители! Ама пазара ги отсява...
10:09 04.04.2026
4 Леля Гошо
ЕС и мутрите унищожиха земеделието. Държавата спи. От износител, стигнахме дотам, че да внасяме ДОМАТИ (не банани, домати) и да са по 6 евро килото.
Коментиран от #20
10:10 04.04.2026
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не бъркай ПРОИЗВОДИТЕЛ с БИЗНЕСмени❗
Човекът излезе с името си, но защо ли НЕ показаха повече никъде този репортаж:
Продава на БИЛА доматите си по
ОСЕМДЕСЕТ СТОТИНКИ
с условието да му върнат амбалажа-
на неговия амбалаж още стояха етикети
Български домати цена .... ПЕТ ЛЕВА ❗
10:31 04.04.2026
До коментар #13 от "лама Кифла":До 13 ком - другар март месец кой та кара да ядеш чушки като си беден - яж ги есента - сигурно сега и дини искаш по 50 стотинки
13:27 05.04.2026
