Новини
Бизнес »
Нов рекорд на цената на горивото в Нидерландия

7 Април, 2026 16:16 2 120 26

  • нидерландия-
  • гориво-
  • цена-
  • ръст-
  • бензин-
  • газ

А95 достигна 2.598 EUR

Нов рекорд на цената на горивото в Нидерландия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на бензина и дизела в Нидерландия отново достигнаха рекордни нива на фона на ситуацията на световния пазар, според вестник Algemeen Dagblad.

Според вестника рискът от недостиг на гориво в страната остава. Междувременно средната препоръчителна цена на бензина Euro95 достигна 2.597 EUR за литър, докато дизеловото гориво достигна 2.811 EUR, което е безпрецедентен връх. Вестникът отбелязва, че покачването на цените на горивата все още е свързано с военната операция на САЩ и Израел срещу Иран и съпътстващите я прекъсвания във веригите за доставки на енергия.

В края на март и началото на април, на фона на ситуацията в Близкия изток и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток, цените на горивата в Европа започнаха рязко да се покачват. В Нидерландия предишният рекорд за бензин беше 2,53 EUR за литър, а за дизелово гориво - 2,79 EUR. В началото на годината бензинът струваше около 2,02 EUR за литър, а дизелът - около 1,80 EUR. Експертите не изключват по-нататъшно покачване на цените на горивата в страната.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    31 1 Отговор
    Е кво ни бърка, боцко ни вкара, човека, в клуба на богатите. Само да не забравите да гласувате за него

    Коментиран от #12

    16:20 07.04.2026

  • 2 честен ционист

    20 15 Отговор
    Време е Шел да си обира крушите от България и да заминава да спасява нидерландската икономика.

    Коментиран от #4

    16:22 07.04.2026

  • 3 Лукойл

    34 3 Отговор
    Сбогом Русия здравей мизерия,скоро и в Цървулланд

    16:22 07.04.2026

  • 4 Сталин

    26 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Не само Шел и канадските мародери дето влачат злато за 5 милиарда всяка година от България

    16:23 07.04.2026

  • 5 Евродебил

    11 3 Отговор
    А у нас?Може би не се усещат скоковете защото не сме в пазарна икономика и не зависим от цените на борсата.Получаваме го от СССР ей така,заради едната българосъветска дружба,барабарбс рафинериите също построени по линия на българо-съветската дружба.

    16:23 07.04.2026

  • 6 ЦИРК

    10 5 Отговор
    Най-забавното в случая с Холандия е че тя беше износителка на петрол като цяло. Всъщност за 2020 беше най-големият износител на петрол в ЕС...

    Коментиран от #13

    16:25 07.04.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    26 0 Отговор
    Санкциите работят, казаха по този повод г-жа фон дер Някояси и оная Кая Никояси...

    16:27 07.04.2026

  • 8 оня с коня

    8 3 Отговор
    стига с тия дрени покачвания на цената!

    чакам 5 € литъра да става и да спира реването

    кой няма пари за бензин да си купи колело

    Коментиран от #11, #21

    16:27 07.04.2026

  • 9 ЕвроАтлантически гьон

    16 1 Отговор
    важно е да наложим тия дни нов пакет санкцийй на русия

    ако трябва пеш ще вървя от софия до пловдив

    16:28 07.04.2026

  • 10 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Ами честито на печелившите вкл и на нас

    16:29 07.04.2026

  • 11 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Чакай малко. RAM и SSD като скочиха стана постепено, първо се влачиха 2 месеца с малко и после тряс 400% за 2 седмици.

    16:29 07.04.2026

  • 12 Хахахаха

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    Да ти кажа, в такива времена е по-добре да си в клуба на богатите от колкото в клуба на бедните.

    Коментиран от #15

    16:31 07.04.2026

  • 13 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "ЦИРК":

    Тук не става въпрос дали имаш нефт или нямаш. Нефта се продава на борсови цени. Даже и да добиваш нефт, той пак се продава на рафинериите на борсови цени, в момента 110 долара за барел.

    Коментиран от #14, #18

    16:35 07.04.2026

  • 14 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    По состоянию на 7 апреля 2026 года, средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в Москве составляют:Аи-92: 63.48 руб./литрАи-95: 69.56 руб./литрАи-100: 94.78 руб./литрДТ: 76.82 руб./литр

    16:39 07.04.2026

  • 15 Да знаеш

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    В клуба на богатите винаги се търсят прислужници,
    точно за неграмотни хора, които пишат "от колкото".
    Това е една дума, пише се слято - отколкото!!!

    16:39 07.04.2026

  • 16 Тошо

    15 2 Отговор
    Честито на всички евроатлантици влюбени в санккцийте срещу Русия, а също и с топли чувства към хер Урсула и хер Кая.Същите могат да поплачат на техните рамене.

    16:39 07.04.2026

  • 17 Тити

    2 4 Отговор
    За тяхните заплати това е нищожно увеличение

    16:47 07.04.2026

  • 18 ЦИРК

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Напротив точно за това става въпрос....

    През пристанището в Ротердам се внасяше и изнасяше огромно количество петрол и нефтопродукти. В Холандия имаше огромен излишък и бяха основен износител в ЕС. Но нали трябваше да се диверсифицират доставките сега има пълен вакум и тези цени при тях от 2.80-2.90 Евро за литър днес е само началото. Скоро ще имат липса на количества независимо от цената. И 100 Евро да струва един литър, когато го няма като количество и трябва да го платите и да чакате 1 месец да ви го доставят евентуално, по никакъв начин няма да ви помогне нито на бизнеса нито на домакинството.

    Когато имате дългосрочен договор с доставчик и ясно отвърден и добре организиран канал за доставка цените не са борсови. Борсови са когато работите на парче - утре ми трябва 1 танкер и днес тръгвам да търся от къде да го взема, а като свърши ще го мисля пак. Никой бизнес не работи така, да не говорим за огромни и корпорации с заложени планове за години напред. Всеки с поглед за бъдещето сключва стабилни и дългосрочни договори с партньори и доставчици на взаимо изгодни условия. Само глупци и спекуланти работят като ден за ден по борсови цени.

    16:49 07.04.2026

  • 19 иван костов

    0 0 Отговор
    В страната на изчекнатите хора, цената на вазелина е много по важна, МНОГО ! 🌈

    16:51 07.04.2026

  • 20 Амиии

    3 0 Отговор
    Рютето е на Дончо пу..то!

    16:53 07.04.2026

  • 21 Едноок

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Да си купи ели конЬ, конЬ ябукар!

    17:13 07.04.2026

  • 22 Слънчасалия

    0 4 Отговор
    Купувайте скъп бензин,да ви дойде акъла.Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година.
    Статистически е доказано.

    Коментиран от #24

    17:23 07.04.2026

  • 23 ПЕТ ПРОКЪЛНАТИ ЕВРА ША Е

    0 0 Отговор
    МИНИМУМА ЗА ЕССР. ДЕСЯТКАТА Е В КЪРПА ВЪРЗАНА ЗА ДА СЕ НАЛОЖИ НОВОТО СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА МИР.........

    18:37 07.04.2026

  • 24 МА ТИ СИ МИСЛИШ ЧЕ ША ОСТАВЯТ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Слънчасалия":

    ТОКА ЕФТИН?!?;!!!! СЛЪЧАСАЛ СИ ТОТАААЛЛЛЛ...

    18:38 07.04.2026

  • 25 Ало,ало

    1 0 Отговор
    Хер Флик ,докога ще търпим тези англичани и американци.Трябва да ни върнат шедьовъра Мадоната с големите но би.

    18:59 07.04.2026

  • 26 Ало,ало

    1 0 Отговор
    ..с големите бомби.

    19:00 07.04.2026