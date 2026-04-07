Нов рекорд на цената на горивото в Нидерландия

Цените на бензина и дизела в Нидерландия отново достигнаха рекордни нива на фона на ситуацията на световния пазар, според вестник Algemeen Dagblad.
Според вестника рискът от недостиг на гориво в страната остава. Междувременно средната препоръчителна цена на бензина Euro95 достигна 2.597 EUR за литър, докато дизеловото гориво достигна 2.811 EUR, което е безпрецедентен връх. Вестникът отбелязва, че покачването на цените на горивата все още е свързано с военната операция на САЩ и Израел срещу Иран и съпътстващите я прекъсвания във веригите за доставки на енергия.
В края на март и началото на април, на фона на ситуацията в Близкия изток и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток, цените на горивата в Европа започнаха рязко да се покачват. В Нидерландия предишният рекорд за бензин беше 2,53 EUR за литър, а за дизелово гориво - 2,79 EUR. В началото на годината бензинът струваше около 2,02 EUR за литър, а дизелът - около 1,80 EUR. Експертите не изключват по-нататъшно покачване на цените на горивата в страната.
16:20 07.04.2026
16:22 07.04.2026
16:22 07.04.2026
4 Сталин
До коментар #2 от "честен ционист":Не само Шел и канадските мародери дето влачат злато за 5 милиарда всяка година от България
16:23 07.04.2026
16:25 07.04.2026
чакам 5 € литъра да става и да спира реването
кой няма пари за бензин да си купи колело
16:27 07.04.2026
9 ЕвроАтлантически гьон
ако трябва пеш ще вървя от софия до пловдив
16:28 07.04.2026
11 честен ционист
До коментар #8 от "оня с коня":Чакай малко. RAM и SSD като скочиха стана постепено, първо се влачиха 2 месеца с малко и после тряс 400% за 2 седмици.
16:29 07.04.2026
До коментар #1 от "Пешо":Да ти кажа, в такива времена е по-добре да си в клуба на богатите от колкото в клуба на бедните.
16:31 07.04.2026
13 Хахахаха
До коментар #6 от "ЦИРК":Тук не става въпрос дали имаш нефт или нямаш. Нефта се продава на борсови цени. Даже и да добиваш нефт, той пак се продава на рафинериите на борсови цени, в момента 110 долара за барел.
16:35 07.04.2026
14 честен ционист
До коментар #13 от "Хахахаха":По состоянию на 7 апреля 2026 года, средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в Москве составляют:Аи-92: 63.48 руб./литрАи-95: 69.56 руб./литрАи-100: 94.78 руб./литрДТ: 76.82 руб./литр
16:39 07.04.2026
15 Да знаеш
До коментар #12 от "Хахахаха":В клуба на богатите винаги се търсят прислужници,
точно за неграмотни хора, които пишат "от колкото".
Това е една дума, пише се слято - отколкото!!!
16:39 07.04.2026
18 ЦИРК
До коментар #13 от "Хахахаха":Напротив точно за това става въпрос....
През пристанището в Ротердам се внасяше и изнасяше огромно количество петрол и нефтопродукти. В Холандия имаше огромен излишък и бяха основен износител в ЕС. Но нали трябваше да се диверсифицират доставките сега има пълен вакум и тези цени при тях от 2.80-2.90 Евро за литър днес е само началото. Скоро ще имат липса на количества независимо от цената. И 100 Евро да струва един литър, когато го няма като количество и трябва да го платите и да чакате 1 месец да ви го доставят евентуално, по никакъв начин няма да ви помогне нито на бизнеса нито на домакинството.
Когато имате дългосрочен договор с доставчик и ясно отвърден и добре организиран канал за доставка цените не са борсови. Борсови са когато работите на парче - утре ми трябва 1 танкер и днес тръгвам да търся от къде да го взема, а като свърши ще го мисля пак. Никой бизнес не работи така, да не говорим за огромни и корпорации с заложени планове за години напред. Всеки с поглед за бъдещето сключва стабилни и дългосрочни договори с партньори и доставчици на взаимо изгодни условия. Само глупци и спекуланти работят като ден за ден по борсови цени.
16:49 07.04.2026
21 Едноок
До коментар #8 от "оня с коня":Да си купи ели конЬ, конЬ ябукар!
17:13 07.04.2026
22 Слънчасалия
Статистически е доказано.
17:23 07.04.2026
24 МА ТИ СИ МИСЛИШ ЧЕ ША ОСТАВЯТ
До коментар #22 от "Слънчасалия":ТОКА ЕФТИН?!?;!!!! СЛЪЧАСАЛ СИ ТОТАААЛЛЛЛ...
18:38 07.04.2026
