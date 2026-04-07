Нов рекорд на цената на горивото в Нидерландия

Цените на бензина и дизела в Нидерландия отново достигнаха рекордни нива на фона на ситуацията на световния пазар, според вестник Algemeen Dagblad.

Според вестника рискът от недостиг на гориво в страната остава. Междувременно средната препоръчителна цена на бензина Euro95 достигна 2.597 EUR за литър, докато дизеловото гориво достигна 2.811 EUR, което е безпрецедентен връх. Вестникът отбелязва, че покачването на цените на горивата все още е свързано с военната операция на САЩ и Израел срещу Иран и съпътстващите я прекъсвания във веригите за доставки на енергия.

В края на март и началото на април, на фона на ситуацията в Близкия изток и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток, цените на горивата в Европа започнаха рязко да се покачват. В Нидерландия предишният рекорд за бензин беше 2,53 EUR за литър, а за дизелово гориво - 2,79 EUR. В началото на годината бензинът струваше около 2,02 EUR за литър, а дизелът - около 1,80 EUR. Експертите не изключват по-нататъшно покачване на цените на горивата в страната.