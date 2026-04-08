Катар започна възстановяване на производството на LNG в повредения си завод

Катарските власти започнаха работа по възобновяване на производството на втечнен природен газ (LNG) в най-големия си комплекс в Рас Лафан, повреден от иранските удари. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на източници.

Решението се основава на положителните очаквания на Катар след обявеното прекратяване на огъня между САЩ и Иран. QatarEnergy изпрати инженери и работници в съоръжението, за да извършат поддръжка, преди да възобновят производството. Очаква се съоръжението да възобнови производството на LNG през следващите дни.

Катар е един от трите най-големи износители на LNG в света. Индустриалният клъстер Рас Лафан, разположен в северната част на страната, на около 80 км от Доха, помещава основните съоръжения за втечняване, съхранение и доставка на страната. Инфраструктурата на комплекса включва 14 влака за втечнен природен газ с общ капацитет от приблизително 77 милиона тона годишно. На 2 март държавната петролна и газова компания Qatar Energy обяви спирането на производството на втечнен природен газ (LNG) и свързани с него продукти поради ирански удари по катарска територия. На 18 март и след полунощ на 19 март ракетни атаки поразиха съоръжения в Рас Лафан, повреждайки два производствени влака за втечнен природен газ и едно от двете съоръжения за преобразуване на газ в течно гориво.