"Грешно е да търсим причините за високите цени в спекула. Те са свързани с недостатъчното производство. България може да произвежда повече и по-добри плодове и зеленчуци, млечни продукти и месо, но трябва да си оправи условията и регулациите в този сектор", каза Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители", цитиран от БНР.

"Трябва да се търсят начини за политика, която да създаде условия за повече производство".

Той смята, че кооперирането на отделни производители би могло да помогне в процеса на реализация на продукцията.

Николов отбеляза в предаването "Преди всички", че пазарът ни учи и никой не може да го излъже.

Проблемът при най-евтините козунаци е, че понякога това е за сметка на качеството, посочи изпълнителният директор на Асоциация "Активни потребители".

"В тях няма яйца, а само оцветител".

Потребителят поначало е в неравностойно положение, каза той.

"Няма как да знае за продукта толкова, колкото знае един търговец или производител. Почти невъзможно е да отгатне колко яйца има в козунака и дали в сиренето има мляко или палмово масло.

Ако изберем кварталната фурна, където познаваме търговеца, вероятността той да ни излъже е много по-малка".