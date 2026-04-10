Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Грешно е да търсим причините за високите цени в спекула

10 Април, 2026 10:19 906 23

  • високи цени-
  • спекула-
  • храна-
  • богомил николов

Николов: Ако изберем кварталната фурна, където познаваме търговеца, вероятността той да ни излъже е много по-малка

Грешно е да търсим причините за високите цени в спекула - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Грешно е да търсим причините за високите цени в спекула. Те са свързани с недостатъчното производство. България може да произвежда повече и по-добри плодове и зеленчуци, млечни продукти и месо, но трябва да си оправи условията и регулациите в този сектор", каза Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители", цитиран от БНР.

"Трябва да се търсят начини за политика, която да създаде условия за повече производство".

Той смята, че кооперирането на отделни производители би могло да помогне в процеса на реализация на продукцията.

Николов отбеляза в предаването "Преди всички", че пазарът ни учи и никой не може да го излъже.

Проблемът при най-евтините козунаци е, че понякога това е за сметка на качеството, посочи изпълнителният директор на Асоциация "Активни потребители".

"В тях няма яйца, а само оцветител".

Потребителят поначало е в неравностойно положение, каза той.

"Няма как да знае за продукта толкова, колкото знае един търговец или производител. Почти невъзможно е да отгатне колко яйца има в козунака и дали в сиренето има мляко или палмово масло.

Ако изберем кварталната фурна, където познаваме търговеца, вероятността той да ни излъже е много по-малка".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредния лъжец на мафията

    20 1 Отговор
    Ходи да произвеждаш не лъжи по медиите

    10:26 10.04.2026

  • 2 иван костов

    12 1 Отговор
    Правителството на педофилите вдига цените!

    10:28 10.04.2026

  • 3 Това е Заложено !

    11 2 Отговор
    Това е Заложено !

    В Мозъка на Костите !

    На Българските Търговци !

    И Всяко лице !

    Заемащо позиция !

    В Управлението !

    На Тази Държава !

    10:34 10.04.2026

  • 4 Хохо Бохо

    13 1 Отговор
    А къде бе гьон? Къде да ги търсим? Цените в заведенията са като в Париж ама качеството не. Цените в магазина са по-високи отколкото в Германия ама качеството не. Днес всеки може на момента да ставни цените в лидл бг и де, може да отвори меню на заведение в Париж.

    10:36 10.04.2026

  • 5 Няма лошо , ще ядем евро боклуци

    13 1 Отговор
    Ние ще мрем, европейците ще богатеят!

    10:38 10.04.2026

  • 6 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    А КЪДЕ БЕ МИШОК?

    10:39 10.04.2026

  • 7 Абе

    6 1 Отговор
    А къде бе?

    10:39 10.04.2026

  • 8 Гост

    8 1 Отговор
    И кой тъпак го казва това?

    10:42 10.04.2026

  • 9 Факт

    7 1 Отговор
    Махнете го тоя

    10:43 10.04.2026

  • 10 За яйцата

    9 1 Отговор
    в козунака не можем да отгатнем , но за това,че този няма и капка мозък в главата не е необходимо да гадаем. Седнал да защитава спекулантите и да уедрява производителите.

    10:51 10.04.2026

  • 11 Пич

    8 1 Отговор
    Кой е тоз нагъл и недоучил про Фан?! И защо се дава думата на такива кретени?! Това не носи ползи на малоумнците от политиката, защото единственото постигнато е, че народа ги намразва още повече!!! Некадърници отгоре до долу по командната верига!!!

    10:54 10.04.2026

  • 12 бай Бончо

    7 1 Отговор
    Ако беше социлизъм този щеше да е Белене , най-малкото за имитарщите продукти неотговарящи на БДС

    10:55 10.04.2026

  • 13 на тоз директор на Асоциация "Активни по

    8 1 Отговор
    плямпането
    кой им плаща тлъста заплата и калинките му

    Коментиран от #15

    11:00 10.04.2026

  • 14 Тити

    8 1 Отговор
    У нас винаги е имало картели и монополи повечето стоки са по скъпи от Западна Европа няма смисъл да ни убеждавате обратното.Млепните продукти и колбасите са 30 ако не и с 40% по високи яйцата също. Това се случва защото определено хора ги позволяват. Държавата поставена без никакъв контрол.

    11:04 10.04.2026

  • 15 поредните кьор фишеци

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "на тоз директор на Асоциация "Активни по":

    Мнозина българи се страхуваха от големи ценови увеличения с въвеждането на еврото на мястото на лева. Въпреки това първоначалните данни показват, че преходът в България досега е оказал ограничено влияние върху потребителските цени и възприятието за инфлацията. Това се казва в анализ на Европейската централна банка (ЕЦБ).
    Първоначалните данни показват, че както и при предишни преходи, смяната на лева с еврото е имала ограничен и предимно еднократен ефект върху потребителските цени, съсредоточен в сектора на услугите. В същото време възприеманата инфлация остава под контрол. Анкетите показват, че притесненията за поскъпване започват да намаляват, докато обществената подкрепа за еврото расте.

    Как се отрази преходът върху цените?
    Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за България през януари и февруари 2026 показва, че инфлацията, измерена спрямо предходните 12 месеца, продължава да се овладява – от 3,5% през декември 2025 до 2,3% през януари и 2,1% през февруари. Въпреки че годишната инфлация е стандартният индикатор за паричната политика, месечните изменения предоставят по-бърза представа за краткосрочни ценови колебания, макар и да са чувствителни към сезонни ефекти като постпразнични корекции, колебания в цените на храните или летни увеличения в пътуванията и настаняването.

    През януари 2026 цените нараснаха с 0,6% спрямо декември 2025, преди въвеждането на еврото. Това е необичайно висока стойност за януари. Основната причина за увел

    11:04 10.04.2026

  • 16 Бай Гуцан

    6 1 Отговор
    Такива като тоя така са ми омръзнали,че видя ли ги по ТВ,тутакси сменям канала!!! Тутакси!!!Плюс всички причини има и хайдутлук.Властта прави недостатъчно в борбата с хайдуцитеВоойните им дойдоха като дюшеш-причините се омесиха яко,айдуците използват ситуацията,а тези като тоя- нямало хайдуци.

    11:26 10.04.2026

  • 17 Поредния

    5 1 Отговор
    Платен думотворец.

    11:30 10.04.2026

  • 18 ОБЕКТИВНИЯ

    6 1 Отговор
    Бедата е в това ,че няма държава !
    "КЗП" и "НАП" налагат символични глоби
    които не притесняват търговците .
    Ако затворят търговски обект за високи цени или наложат "солена"глоба на собственика може би ще се нормализират
    цените !

    11:48 10.04.2026

  • 19 Причината…

    4 1 Отговор
    ….за високите цени е в липсата на здрав стоманен издръжлив и не огъваш се прът по задн…/:икът на прекупвачите -> стара Българска народна поговорка!!!

    11:58 10.04.2026

  • 20 Много погрешно, Николов

    6 1 Отговор
    Защо? Пример от тази сутрин. Отидох точно до кварталната фурна спомената от Николофф. Целогодишно, покрай различни видове тестени закуски, два пъти седмично пече козунак. 6 лв/брой. През годините опашките за великденски козунак е средно по 20-25 човека. Днес опашка нямаше, бях единствения влязъл в помещението. За малко да изляза веднага, ме досрамя да направя кръгом. Купих един козунак, същият, който купуват по 6 лева, за колко? За 8 евро!! Да ти е сладко Николов! Говори си врели-некипели, а на мен ми горчи. Алчността в тази държава ще ни изяде!

    12:09 10.04.2026

  • 21 Дано

    1 1 Отговор
    Гюров и Радев са виновни. Те увеличиха агнешкото в Лидъл.

    12:13 10.04.2026

  • 22 Фен

    2 1 Отговор
    Санкциите и еврото работят. Сектата, тоже.

    12:27 10.04.2026

  • 23 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    "Кварталната фурна" звучи много мръснишки...

    13:14 10.04.2026