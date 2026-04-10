"Грешно е да търсим причините за високите цени в спекула. Те са свързани с недостатъчното производство. България може да произвежда повече и по-добри плодове и зеленчуци, млечни продукти и месо, но трябва да си оправи условията и регулациите в този сектор", каза Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители", цитиран от БНР.
"Трябва да се търсят начини за политика, която да създаде условия за повече производство".
Той смята, че кооперирането на отделни производители би могло да помогне в процеса на реализация на продукцията.
Николов отбеляза в предаването "Преди всички", че пазарът ни учи и никой не може да го излъже.
Проблемът при най-евтините козунаци е, че понякога това е за сметка на качеството, посочи изпълнителният директор на Асоциация "Активни потребители".
"В тях няма яйца, а само оцветител".
Потребителят поначало е в неравностойно положение, каза той.
"Няма как да знае за продукта толкова, колкото знае един търговец или производител. Почти невъзможно е да отгатне колко яйца има в козунака и дали в сиренето има мляко или палмово масло.
Ако изберем кварталната фурна, където познаваме търговеца, вероятността той да ни излъже е много по-малка".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Това е Заложено !
В Мозъка на Костите !
На Българските Търговци !
И Всяко лице !
Заемащо позиция !
В Управлението !
На Тази Държава !
10:34 10.04.2026
13 на тоз директор на Асоциация "Активни по
кой им плаща тлъста заплата и калинките му
Коментиран от #15
11:00 10.04.2026
15 поредните кьор фишеци
До коментар #13 от "на тоз директор на Асоциация "Активни по":Мнозина българи се страхуваха от големи ценови увеличения с въвеждането на еврото на мястото на лева. Въпреки това първоначалните данни показват, че преходът в България досега е оказал ограничено влияние върху потребителските цени и възприятието за инфлацията. Това се казва в анализ на Европейската централна банка (ЕЦБ).
Първоначалните данни показват, че както и при предишни преходи, смяната на лева с еврото е имала ограничен и предимно еднократен ефект върху потребителските цени, съсредоточен в сектора на услугите. В същото време възприеманата инфлация остава под контрол. Анкетите показват, че притесненията за поскъпване започват да намаляват, докато обществената подкрепа за еврото расте.
Как се отрази преходът върху цените?
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за България през януари и февруари 2026 показва, че инфлацията, измерена спрямо предходните 12 месеца, продължава да се овладява – от 3,5% през декември 2025 до 2,3% през януари и 2,1% през февруари. Въпреки че годишната инфлация е стандартният индикатор за паричната политика, месечните изменения предоставят по-бърза представа за краткосрочни ценови колебания, макар и да са чувствителни към сезонни ефекти като постпразнични корекции, колебания в цените на храните или летни увеличения в пътуванията и настаняването.
През януари 2026 цените нараснаха с 0,6% спрямо декември 2025, преди въвеждането на еврото. Това е необичайно висока стойност за януари. Основната причина за увел
18 ОБЕКТИВНИЯ
"КЗП" и "НАП" налагат символични глоби
които не притесняват търговците .
Ако затворят търговски обект за високи цени или наложат "солена"глоба на собственика може би ще се нормализират
цените !
11:48 10.04.2026
