Катар започва поетапно възстановяване на международните полети

Катарските власти обявиха постепенното възобновяване на полетите на чуждестранни авиокомпании до страната през международното летище Хамад в Доха, се посочва в изявление, публикувано от Гражданската авиационна администрация на емирството.

Според изявлението, решението е взето „след цялостна оценка на настоящата ситуация в координация с всички съответни органи“. Властите подчертават, че предприетите мерки са насочени към осигуряване на максимална готовност и ефективност в авиационния сектор. Авиационните власти увериха, че всички полети и свързаните с тях операции ще се извършват в съответствие с международните стандарти за безопасност и сигурност, като се вземат необходимите предпазни мерки за гарантиране на безопасността на пътниците и персонала.