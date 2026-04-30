Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
„Газпром“ пуска нов газов маршрут към Китай: старт през 2027 г., още 12 млрд. куб. м годишно

30 Април, 2026 14:03, обновена 30 Април, 2026 13:05

  • газпром-
  • китай-
  • русия

P26 P26

Русия и Китай подготвят нов етап в газовото си партньорство. „Газпром“ и китайската CNPC работят по старта на доставки на руски газ по далекоизточен маршрут.

Това стана ясно след среща в Пекин между председателя на „Газпром“ Алексей Милер и ръководителя на CNPC Дай Хоулян.

Според „Газпром“ подготовката върви по график. В момента се монтира оборудване на газоизмервателната станция „Далнореченск“. Планираното начало на доставките е януари 2027 г. Очакваният максимален обем е до 12 млрд. куб. м газ годишно.

Ключовият технически елемент на етап „подготовка“ е измервателната инфраструктура. Тя е нужна за отчет на количествата и за контрол на параметрите на газа. „Газпром“ посочва, че именно там в момента се инсталира оборудване.

Планираният капацитет от 12 млрд. куб. м годишно не замества настоящите доставки. Той добавя нова линия към вече работещите потоци към Китай. Така Русия получава още един канал за износ на изток. Китай печели допълнителен тръбопроводен ресурс.

„Газпром“ подчертава надеждността на действащия източен маршрут. Това е газопроводът „Силата на Сибир“, който свързва руски находища с китайския пазар. Компанията твърди, че планова поддръжка е направена без прекъсване на доставките. Това е станало тази пролет. Същият подход е приложен и предходната година.

Доставките по „Силата на Сибир“ започнаха през 2019 г. Първият източник беше Чаяндинското находище в Якутия. Три години по-късно към потока се добави и газ от находището Ковикта в Иркутска област.

По данни на „Газпром“ доставките вече са достигнали договорното ниво от 38 млрд. куб. м годишно. За 2025 г. компанията прогнозира 38,8 млрд. куб. м. Това е над договорните задължения.

Освен текущите доставки и далекоизточния маршрут, страните говорят и за разширяване. Според съобщението е постигнато споразумение за увеличаване на доставките до 44 млрд. куб. м годишно.

Паралелно с това е подписан правно обвързващ меморандум за изграждането на „Силата на Сибир 2“. В пакета влиза и транзитният газопровод „Союз-Восток“ през Монголия. Този маршрут трябва да позволи доставка на още 50 млрд. куб. м газ годишно от Русия през монголска територия.

Ако тези проекти се реализират, енергийната ос Москва–Пекин ще стане още по-структурирана. Това би закрепило ролята на Китай като основен пазар за руски тръбопроводен газ. За региона това означава по-силна конкуренция за дългосрочни договори и инфраструктурни коридори.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Уфф

    4 11 Отговор
    за Силата на Сибир 2 още говорят и обещават; ще, ще, ще... Бях млад още когато Русия и Китай уж преговаряха за Силата на Сибир 2 и аха аха да подпишат, и така вече 25 години... Оше не могат да запълнят капацитета на Силата на Сибир 1. Всички статии по темата са "това ще стане в бъдеще, онова ще стане в бъдеще" ама то никога не става :)

    Коментиран от #7, #10, #13

    13:16 30.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ааа така

    7 2 Отговор
    Ав Юропата ще духа супата, ама така е като управляват мисирките.

    13:22 30.04.2026

  • 6 Ццц

    10 1 Отговор
    Санкциите на акушерката работят и Русия става все по-изолирана! А европейците все повече свикват със старите си кюмбета на дърва и се учат на ново да работят с парни машини. На фон Галфон и трябва само още един мандат, за да изолира цивилизацията напълно от Европа и така ще спази и зелената сделка. Европейците ще сме единствените, които вместо на бензиностанция ще ходим да зареждаме фураж в мелницата за личните си превозни средства. Само за средностатистическият евроатлантик нищо няма да се промени. Той ще продължи да си мрази Русия и да е по-слабо интелигентен от превозното си средство, както е и сега с колите след 2005 година.

    13:23 30.04.2026

  • 7 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Уфф":

    И на тебе какво ти влиза в работата?

    13:24 30.04.2026

  • 8 Дойче зеле

    10 2 Отговор
    Германия след войната се е изхранила с картофи.... ТОВА ЧАКА И ЕВРОПА. !!!!!!!!!!!!! ЕВРОПА Е НИЩО БЕЗ РУСКИ СУРОВИНИ И ЕНЕРГИЯ

    13:26 30.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Уфф":

    Типично мнение за 90% на проф. Христов

    13:27 30.04.2026

  • 11 Умен по цялата глава

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Болния се гласял на креват":

    Китайците не ги мисли.Европейците пак настъпиха мотиката.И да гледаме в руското и китайското канче по добре няма да станем.

    13:31 30.04.2026

  • 12 Фори

    2 4 Отговор
    Дали китайците ще са толкова глупави като Шрьодер и Меркел, че да купуват всичкия газ от Русия? Май не са.Разбраха и те , че който държи крана може да ги съсипе.Затова от Русия се внася само количество , което може бързо да се замести.Имат газ но го пазят.

    Коментиран от #16

    13:31 30.04.2026

  • 13 Ццц

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Уфф":

    Още когато беше млад преди 25 години стана ясно, че всичко от врата на горе ще ти остане непокътнато, както си е било като си се родил.

    13:33 30.04.2026

  • 14 Е сега

    6 1 Отговор
    ще изкочи акушерката и ще каже, колко недемократично е Русия да не иска да продава на Евроап руска газ, нищо, че от Брюксел са се отказали от нея. Започва да звучи като виене на гладно...

    13:34 30.04.2026

  • 15 Госあ

    2 0 Отговор
    Нека евроатлантиците започнат да скимтят сега ! 😂

    14:21 30.04.2026

  • 16 Когато има снабдяване по

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фори":

    тръба, жица трябва да има пълно доверие и разбирателство между доставчик и потребител. Подобно е когато имаме тежководолаз с тръба за въздух, снабдяване на ток от Енергото, радиоточките, телефона и телеграфа в миналото, потребителите на централно парно, нефтопроводите, газопроводите, водопроводите. Ако се замислим винаги е имало проблеми в съответните браншове. Спиране на доставките, аварии (понякога умишлени), неплащане на продуктите от потребителя, рекет от страна на доставчика. Затова има автономни системи - леководолази, дизелови генератори, автономни соларни системи тип Power wall, безжични телефони, петролни танкери, цистерни и бутилки с вода, бутилки с пропан-бутан, а сега и танкери с втечнен природен газ.

    14:22 30.04.2026