„Газпром“ пуска нов газов маршрут към Китай: старт през 2027 г., още 12 млрд. куб. м годишно

Русия и Китай подготвят нов етап в газовото си партньорство. „Газпром“ и китайската CNPC работят по старта на доставки на руски газ по далекоизточен маршрут.
Това стана ясно след среща в Пекин между председателя на „Газпром“ Алексей Милер и ръководителя на CNPC Дай Хоулян.
Според „Газпром“ подготовката върви по график. В момента се монтира оборудване на газоизмервателната станция „Далнореченск“. Планираното начало на доставките е януари 2027 г. Очакваният максимален обем е до 12 млрд. куб. м газ годишно.
Ключовият технически елемент на етап „подготовка“ е измервателната инфраструктура. Тя е нужна за отчет на количествата и за контрол на параметрите на газа. „Газпром“ посочва, че именно там в момента се инсталира оборудване.
Планираният капацитет от 12 млрд. куб. м годишно не замества настоящите доставки. Той добавя нова линия към вече работещите потоци към Китай. Така Русия получава още един канал за износ на изток. Китай печели допълнителен тръбопроводен ресурс.
„Газпром“ подчертава надеждността на действащия източен маршрут. Това е газопроводът „Силата на Сибир“, който свързва руски находища с китайския пазар. Компанията твърди, че планова поддръжка е направена без прекъсване на доставките. Това е станало тази пролет. Същият подход е приложен и предходната година.
Доставките по „Силата на Сибир“ започнаха през 2019 г. Първият източник беше Чаяндинското находище в Якутия. Три години по-късно към потока се добави и газ от находището Ковикта в Иркутска област.
По данни на „Газпром“ доставките вече са достигнали договорното ниво от 38 млрд. куб. м годишно. За 2025 г. компанията прогнозира 38,8 млрд. куб. м. Това е над договорните задължения.
Освен текущите доставки и далекоизточния маршрут, страните говорят и за разширяване. Според съобщението е постигнато споразумение за увеличаване на доставките до 44 млрд. куб. м годишно.
Паралелно с това е подписан правно обвързващ меморандум за изграждането на „Силата на Сибир 2“. В пакета влиза и транзитният газопровод „Союз-Восток“ през Монголия. Този маршрут трябва да позволи доставка на още 50 млрд. куб. м газ годишно от Русия през монголска територия.
Ако тези проекти се реализират, енергийната ос Москва–Пекин ще стане още по-структурирана. Това би закрепило ролята на Китай като основен пазар за руски тръбопроводен газ. За региона това означава по-силна конкуренция за дългосрочни договори и инфраструктурни коридори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Уфф
Коментиран от #7, #10, #13
13:16 30.04.2026
5 Ааа така
13:22 30.04.2026
6 Ццц
13:23 30.04.2026
7 Анонимен
До коментар #3 от "Уфф":И на тебе какво ти влиза в работата?
13:24 30.04.2026
8 Дойче зеле
13:26 30.04.2026
10 Хахаха
До коментар #3 от "Уфф":Типично мнение за 90% на проф. Христов
13:27 30.04.2026
11 Умен по цялата глава
До коментар #4 от "Болния се гласял на креват":Китайците не ги мисли.Европейците пак настъпиха мотиката.И да гледаме в руското и китайското канче по добре няма да станем.
13:31 30.04.2026
12 Фори
Коментиран от #16
13:31 30.04.2026
13 Ццц
До коментар #3 от "Уфф":Още когато беше млад преди 25 години стана ясно, че всичко от врата на горе ще ти остане непокътнато, както си е било като си се родил.
13:33 30.04.2026
14 Е сега
13:34 30.04.2026
15 Госあ
14:21 30.04.2026
16 Когато има снабдяване по
До коментар #12 от "Фори":тръба, жица трябва да има пълно доверие и разбирателство между доставчик и потребител. Подобно е когато имаме тежководолаз с тръба за въздух, снабдяване на ток от Енергото, радиоточките, телефона и телеграфа в миналото, потребителите на централно парно, нефтопроводите, газопроводите, водопроводите. Ако се замислим винаги е имало проблеми в съответните браншове. Спиране на доставките, аварии (понякога умишлени), неплащане на продуктите от потребителя, рекет от страна на доставчика. Затова има автономни системи - леководолази, дизелови генератори, автономни соларни системи тип Power wall, безжични телефони, петролни танкери, цистерни и бутилки с вода, бутилки с пропан-бутан, а сега и танкери с втечнен природен газ.
14:22 30.04.2026