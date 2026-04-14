В интерес на Европа е да засили икономическите си отношения с Китай

14 Април, 2026 12:11 300 0

Те трябва да бъдат много по-тесни, по-здрави и балансирани

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Испанският премиер Педро Санчес смята, че укрепването на връзките с Китай е в интерес на Европа.

Министър-председателят е на посещение в Пекин, където вече се срещна с китайския президент Си Дзинпин. „Китай трябва да разглежда Европа, подобно на Испания, като място за инвестиции, както и като партньор за реализиране на индустриални проекти“, отбеляза ръководителят на кабинета на пресконференция, излъчена на уебсайта на правителството. „Твърдо вярвам, че е в интерес на Испания и Европа да засилят връзките си с Китай“, добави той.

Според него, една от целите на пътуването до Пекин е да "насърчи икономическите отношения, които трябва да бъдат много по-близки, по-здрави и балансирани". Санчес смята, че „настоящият търговски дисбаланс между Европа и Китай, както и между Испания и Китай е прекомерен“ и трябва да се направи всичко възможно, за да се коригира. Премиерът сподели още, че планира да подпише десет икономически споразумения по време на посещението.

Настоящото пътуване на Санчес до Китай е четвъртото му пътуване за четири години. През ноември 2025 г. испанският крал Филип VI направи първото си държавно посещение в Китай.


