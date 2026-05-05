Словакия класифицира болниците като разходи за отбрана, за да постигне целта на НАТО от 2% от БВП, съобщи Financial Times (FT).

В Словакия се строят две големи болници, а правителството класифицира разходите за тяхното строителство като разходи за отбрана. Според това изчисление, разходите за отбрана на страната биха били малко над 2% от БВП.

„Всъщност това са обикновени болници за широката общественост. За да се оправдае включването на разходите им в бюджета за отбрана, ще бъдат създадени някои класифицирани компоненти за отбрана“, цитира вестникът бившия словашки посланик в НАТО и либерална опозиционна фигура Томаш Валашек.

Разходите за отбрана на Словакия през 2026 г., ако правителството не беше включило разходите за болници, щяха да възлизат на 1,74% от БВП. Според Валашек финансирането за оборудване на новите медицински заведения се черпи от средства, предварително предвидени в бюджета за закупуване на оборудване за военния персонал.

Междувременно словашки правителствени служители подчертават, че и двете болници, които са в процес на изграждане, ще отговорят напълно на отбранителните нужди на страната или на изискванията за национална сигурност при извънредни ситуации в случай на война или голяма криза.

Според разпоредбите на НАТО, държавите членки ще могат да отчитат проекти с двойна употреба в разходите си за отбрана само ако военният компонент може да бъде конкретно отчетен или оценен. Северноатлантическият алианс в момента одитира отбранителните бюджети на Словакия и няколко други държави за миналата година, отбелязва Financial Times.