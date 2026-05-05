Словакия класифицира болниците като разходи за отбрана, за да постигне целта на НАТО

5 Май, 2026 15:05 623 6

  • словакия-
  • бюджет-
  • нато-
  • болници

С бюджета за болниците, разходите за отбрана биха достигнали малко над 2% от БВП

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Словакия класифицира болниците като разходи за отбрана, за да постигне целта на НАТО от 2% от БВП, съобщи Financial Times (FT).

В Словакия се строят две големи болници, а правителството класифицира разходите за тяхното строителство като разходи за отбрана. Според това изчисление, разходите за отбрана на страната биха били малко над 2% от БВП.

„Всъщност това са обикновени болници за широката общественост. За да се оправдае включването на разходите им в бюджета за отбрана, ще бъдат създадени някои класифицирани компоненти за отбрана“, цитира вестникът бившия словашки посланик в НАТО и либерална опозиционна фигура Томаш Валашек.

Разходите за отбрана на Словакия през 2026 г., ако правителството не беше включило разходите за болници, щяха да възлизат на 1,74% от БВП. Според Валашек финансирането за оборудване на новите медицински заведения се черпи от средства, предварително предвидени в бюджета за закупуване на оборудване за военния персонал.

Междувременно словашки правителствени служители подчертават, че и двете болници, които са в процес на изграждане, ще отговорят напълно на отбранителните нужди на страната или на изискванията за национална сигурност при извънредни ситуации в случай на война или голяма криза.

Според разпоредбите на НАТО, държавите членки ще могат да отчитат проекти с двойна употреба в разходите си за отбрана само ако военният компонент може да бъде конкретно отчетен или оценен. Северноатлантическият алианс в момента одитира отбранителните бюджети на Словакия и няколко други държави за миналата година, отбелязва Financial Times.


Словакия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 2 Отговор
    ЕС не предвижда разходи за лазарет. Знаете ли, какво означава това?

    15:09 05.05.2026

  • 2 Трол

    9 0 Отговор
    България трябва по същия начин да си класифицира цялата държавна администрация като разходи за отбрана. Няма външен враг на този свят, който да иска да си има работа с този могъщ противник.

    15:12 05.05.2026

  • 3 Радев

    6 0 Отговор
    ЕВАЛАТА НА БРАТЯТА СЛОВАЦИ ! И АЗ ЩЕ НАПРАВЯ СЪЩАТА СХЕМА!

    15:17 05.05.2026

  • 4 смърт на ДС

    6 0 Отговор
    Достатъчно е да класифицираме разходите за модела банкя-шиши, като военни и ще достигнем едно 20-30% от БВП. Ще сме недостижими!

    15:23 05.05.2026

  • 5 Веда и го веда

    4 0 Отговор
    Умното си е умно! Банкянското, кога ще измисли такъв ход?

    Коментиран от #6

    15:38 05.05.2026

  • 6 Тъкмо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Веда и го веда":

    Да оправят бюджета на болниците, с един куршум два заека, както се казва

    15:57 05.05.2026