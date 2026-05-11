Хуманоидните роботи ще бъдат движещата сила зад експортното господство на Китай

Лидерството на Китай в разработването на антропоморфни роботи ще бъде основният двигател на следващия етап от глобалното господство на страната в производството и износа, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на доклад на Morgan Stanley, една от най-големите инвестиционни банки в света.

Икономистите смятат, че инвестициите и ранното лидерство на Китай в индустрията ще доведат до увеличаване на дела му в световното производство на хуманоидни роботи от сегашните 15% до 16,5% до 2030 г. Отбелязва се, че такива роботи вече се използват от китайски технологични паркове, фабрики и университети. Обществените поръчки също нарастват, създавайки основа за по-широко приемане на тези разработки.

Както пише в доклада Четан Ахя, водещият икономист на банката, „Китай има опит в ранното идентифициране на обещаващи области на растеж и планирането напред“. Той коментира господството на Китай в производството на електрически превозни средства и батерии. „Роботичната индустрия следва подобен път“, подчерта той.

Китай, както и при електрическите превозни средства, разширява капацитета си в цялата верига за доставки на хуманоидни роботи. Това дава предимство на страната пред конкуренти като САЩ, Япония и Южна Корея, които често разчитат на китайски компоненти и части. Икономисти от Morgan Stanley посочват, че докато САЩ са се фокусирали върху скъпи и високотехнологични прототипи, фокусирайки се върху тестване, а не върху масово производство, китайските фирми са били по-бързи във въвеждането на нови модели, използвайки местния пазар като тестова площадка.

Както е отбелязано в 15-ия петгодишен план (2026-2030) за социално-икономическо развитие на Китай, публикуван през март, страната планира да ускори модернизацията и практическото приложение на антропоморфни роботи. За тези цели ще бъдат разработени модели и алгоритми за въплътен изкуствен интелект, които комбинират функциите на мозъка и мозъка.

През април разработен в Китай хуманоиден робот пробяга полумаратон (21 км) в Пекин за 50 минути и 26 секунди, счупвайки човешкия рекорд. Това също така надмина рекорда от миналата година повече от три пъти. Според организаторите, този резултат надвишава световния рекорд за човешки полумаратон от 56 минути и 42 секунди. Повече от 100 отбора участваха в състезанието за хуманоидни роботи, 95 от които бяха от Китай. Първият в света полумаратон с хуманоидни роботи се проведе в Пекин през април 2025 г. Участваха над 20 интелигентни машини, като лидерът финишира за 2 часа и 40 минути.