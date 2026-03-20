Усилени преговори на Турция за строеж на още 2 АЕЦ

Турция продължава преговорите с Русия, Южна Корея, Китай и Канада за изграждането на още две атомни електроцентрали в Синоп и Тракия, но все още не са подписани споразумения. Това заяви турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар ​​по NTV.

„Преди това публично обявихме дългосрочния план на Турция за изграждане на още четири реактора в Синоп и Тракия. По отношение на тези проекти в момента водим преговори с Южна Корея, Канада, Китай и Русия. Бих искал да повторя, че все още не сме подписали никакви споразумения с никоя от тези страни. Очакваме да получим предложение, което има най-голям принос и отчита, че днешна Турция не е същата страна, каквато беше преди 30 години. Днес Турция е страна, занимаваща се с ядрена енергетика. Нашият строителен сектор и нашите индустриалци вече са готови за това. Те са учили и са натрупали значителен опит“, каза Байрактар.

Той отбеляза, че очаква конкретни предложения за сътрудничество от участниците в преговорите за нови атомни електроцентрали. „Искаме да работим с технологии; локализацията е важна за нас. Искаме да работим със страната, която представи най-конкурентното предложение, с което можем да разработим технологии и чието предложение ще има най-голям принос за ядрения сектор на Турция“, каза министърът.

Байрактар ​​добави още, коментирайки политиките на някои европейски страни за постепенно премахване на ядрената енергетика, че „Турция е направила правилния избор, като е решила да развива този сектор, тъй като настоящата криза в региона показа колко опасно е да се окажем в тази ситуация без ядрена енергия и диверсификация“ на енергийните доставки.

Наред с конвенционалните атомни електроцентрали, отбеляза Байрактар, Турция проявява голям интерес към малките модулни реактори. „Поставихме си цел да постигнем капацитет от 5000 MW до 2050 г. Министерството на промишлеността и технологиите обяви много важна програма за стимулиране на този сектор. Това е от интерес както за турските, така и за чуждестранните предприемачи. С други думи, ние твърдо вярваме в перспективите на технологията за малки модулни реактори“, добави той.