Усилени преговори на Турция за строеж на още 2 АЕЦ

20 Март, 2026 09:21 940 9

  • алпарслан байрактар-
  • аец-
  • турция-
  • преговори

Разговори се водят с Русия, Канада, Южна Корея и Китай

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турция продължава преговорите с Русия, Южна Корея, Китай и Канада за изграждането на още две атомни електроцентрали в Синоп и Тракия, но все още не са подписани споразумения. Това заяви турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар ​​по NTV.

„Преди това публично обявихме дългосрочния план на Турция за изграждане на още четири реактора в Синоп и Тракия. По отношение на тези проекти в момента водим преговори с Южна Корея, Канада, Китай и Русия. Бих искал да повторя, че все още не сме подписали никакви споразумения с никоя от тези страни. Очакваме да получим предложение, което има най-голям принос и отчита, че днешна Турция не е същата страна, каквато беше преди 30 години. Днес Турция е страна, занимаваща се с ядрена енергетика. Нашият строителен сектор и нашите индустриалци вече са готови за това. Те са учили и са натрупали значителен опит“, каза Байрактар.

Той отбеляза, че очаква конкретни предложения за сътрудничество от участниците в преговорите за нови атомни електроцентрали. „Искаме да работим с технологии; локализацията е важна за нас. Искаме да работим със страната, която представи най-конкурентното предложение, с което можем да разработим технологии и чието предложение ще има най-голям принос за ядрения сектор на Турция“, каза министърът.

Байрактар ​​добави още, коментирайки политиките на някои европейски страни за постепенно премахване на ядрената енергетика, че „Турция е направила правилния избор, като е решила да развива този сектор, тъй като настоящата криза в региона показа колко опасно е да се окажем в тази ситуация без ядрена енергия и диверсификация“ на енергийните доставки.

Наред с конвенционалните атомни електроцентрали, отбеляза Байрактар, Турция проявява голям интерес към малките модулни реактори. „Поставихме си цел да постигнем капацитет от 5000 MW до 2050 г. Министерството на промишлеността и технологиите обяви много важна програма за стимулиране на този сектор. Това е от интерес както за турските, така и за чуждестранните предприемачи. С други думи, ние твърдо вярваме в перспективите на технологията за малки модулни реактори“, добави той.


  • 1 Сталин

    16 3 Отговор
    Браво на турците,нека да строят атомни електроцентрали,че да има откъде да купуваме ток след 10 години в България

    Коментиран от #3

    09:24 20.03.2026

  • 2 Сталин

    23 2 Отговор
    А нашите негодници за 30 години кошерна демокрация от космическа и ядрена държава, България се върна във феодализма

    Коментиран от #5

    09:25 20.03.2026

  • 3 Симо

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    След още 10г дори ток няма да има щот ще сме като туземците

    Коментиран от #4

    09:29 20.03.2026

  • 4 Сталин

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Симо":

    Гласувайте пак за тикви прасета и Простокирчовци,всички които гласуват за тези криминали и негодници трябва да бъдат арестувани и въдворени в лагери за превъзпитание

    09:36 20.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 голем смех

    17 1 Отговор
    кунева каза че трябва а закием АЕЦ козлодуй иначе от нас европейци не ставало

    овцете още блея и тая не е във затвора обаче

    09:43 20.03.2026

  • 7 Сталин

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Няма нужда да гърми АЕЦа скоро цървулите ще ютилизират за ционизма и исраhell

    09:45 20.03.2026

  • 8 КОЙ СИ СПОМНЯ ЗА МИГЛЕНА КУНЕВА

    12 1 Отговор
    И как европейските фашисти ни загвориха АЕЦ-а?

    09:53 20.03.2026

  • 9 Какво няма в Турция?

    0 0 Отговор
    Прозрение. В Турция липсват български политици идиоти!

    11:14 20.03.2026