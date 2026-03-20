Вучич свика извънредно заседание на Съвета за сигурност на Сърбия заради цените на енергията

20 Март, 2026 08:53

В него ще участват и представители на енергийния сектор

Сръбският президент Александър Вучич свика извънредно заседание на Съвета за сигурност днес 20 март поради покачващите се цени на енергията, причинени от ситуацията в Близкия изток.

Според Радио и телевизия Сърбия, освен постоянните членове на Съвета за сигурност, в заседанието ще участват и представители на енергийния сектор.

По-рано в четвъртък сръбското правителство реши да удължи забраната за износ на горива от страната до 2 април и да пусне на пазара допълнително дизелово гориво от резервите, за да ограничи покачването на цените.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Даже Сърбия мисли за това!!! Само нашите политически кретени и некадърници мислят единствено, как отново да се намърдат в парламента, и нищо друго не ги интересува!!! Но - нито глас за ПП и ДБ, и ГЕРБ, които се подиграха с работещите и пенсионерите с никакво увеличение на доходите в тази инфлация, но с даване на милиарди на Украйна!!! Тези кретени се изживяват като украинско правителство!!!

    08:58 20.03.2026

  • 2 Пич

    0 0 Отговор
    Сетих се да ви кажа по опасното, което нашите политически кретени не виждат! Сърбия се готви за нова Балканска война, минимум !!! Сърбите се въоръжават повече от ударно, и ако не знаете - вече са първата европейска държава която има хиперзвукови ракети!!!

    09:07 20.03.2026