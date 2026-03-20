Вучич свика извънредно заседание на Съвета за сигурност на Сърбия заради цените на енергията

Сръбският президент Александър Вучич свика извънредно заседание на Съвета за сигурност днес 20 март поради покачващите се цени на енергията, причинени от ситуацията в Близкия изток.

Според Радио и телевизия Сърбия, освен постоянните членове на Съвета за сигурност, в заседанието ще участват и представители на енергийния сектор.

По-рано в четвъртък сръбското правителство реши да удължи забраната за износ на горива от страната до 2 април и да пусне на пазара допълнително дизелово гориво от резервите, за да ограничи покачването на цените.