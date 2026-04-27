По-скъп петрол предвещава Goldman Sachs

По-скъп петрол предвещава Goldman Sachs

27 Април, 2026 14:11 437 1

Причината е затварянето на Ормузкия проток

По-скъп петрол предвещава Goldman Sachs - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Инвестиционната банка Goldman Sachs повиши прогнозата си за световните цени на петрола след затварянето на Ормузкия проток, съобщи аг. Bloomberg.

Според анализатори, цените на суровия петрол Brent биха могли да достигнат средно 90 USD за барел през четвъртото тримесечие, в сравнение с очакваните по-рано 80 USD. Преразглеждането на прогнозата се дължи на рязък спад в доставките на петрол от Персийския залив.

Goldman Sachs очаква износът от региона да се възстанови едва до края на юни, като дефицитът на доставките ще бъде приблизително 9,6 милиона барела на ден през текущото тримесечие. Банката обаче предупреждава за рисковете от по-нататъшно повишаване на цените и негативното въздействие на кризата върху световната икономика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Умишлено тикат човечеството към "електрификацията", където с един клик ще могат да спират автомобилите на неудобните, непослушните и неваксинираните!

    Не случайно има толкова много взривени рафинерии последно време! Щото как да принудиш раята да си закупи безсмислените съвременни таблети на колела???
    Много лесно:
    Вдигаш им цените на горивата и добитъка прави каквото му кажеш!
    Доста сходно с пЛандемията ,където обясняваха, че буустър на буустъра ще те предпази за няколко живота, та част от хората наистина го вярваха!

    Та сега и с енергоносителите!
    Нямало горива, или били скъпи, щото урмузкия проход бил блокиран?!

    Алооооу Русия е на няколко стотин км от границите на България?! Кво ви става???

    ВЪРНЕТЕ РУСКИЯТ ЕВТИН ПЕТРОЛ С ДЪЛГОСРОЧНИ ДОГОВОРИ ЗА БЪЛГАРИЯ, И АКО ЩЕ ДА БЛОКИРАТ УРМУЗ ЗА ОЩЕ 10Г!!!

    14:19 27.04.2026