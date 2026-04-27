По-скъп петрол предвещава Goldman Sachs

Инвестиционната банка Goldman Sachs повиши прогнозата си за световните цени на петрола след затварянето на Ормузкия проток, съобщи аг. Bloomberg.
Според анализатори, цените на суровия петрол Brent биха могли да достигнат средно 90 USD за барел през четвъртото тримесечие, в сравнение с очакваните по-рано 80 USD. Преразглеждането на прогнозата се дължи на рязък спад в доставките на петрол от Персийския залив.
Goldman Sachs очаква износът от региона да се възстанови едва до края на юни, като дефицитът на доставките ще бъде приблизително 9,6 милиона барела на ден през текущото тримесечие. Банката обаче предупреждава за рисковете от по-нататъшно повишаване на цените и негативното въздействие на кризата върху световната икономика.
Не случайно има толкова много взривени рафинерии последно време! Щото как да принудиш раята да си закупи безсмислените съвременни таблети на колела???
Много лесно:
Вдигаш им цените на горивата и добитъка прави каквото му кажеш!
Доста сходно с пЛандемията ,където обясняваха, че буустър на буустъра ще те предпази за няколко живота, та част от хората наистина го вярваха!
Та сега и с енергоносителите!
Нямало горива, или били скъпи, щото урмузкия проход бил блокиран?!
Алооооу Русия е на няколко стотин км от границите на България?! Кво ви става???
ВЪРНЕТЕ РУСКИЯТ ЕВТИН ПЕТРОЛ С ДЪЛГОСРОЧНИ ДОГОВОРИ ЗА БЪЛГАРИЯ, И АКО ЩЕ ДА БЛОКИРАТ УРМУЗ ЗА ОЩЕ 10Г!!!
14:19 27.04.2026