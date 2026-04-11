Отиваме към неблагоприятния сценарий за инфлацията

11 Април, 2026 11:16

Лингорски коментира ценовия шок при петрола и мерките в помощ на най-уязвимите групи

Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

„Ние въведохме еврото в една много благоприятна среда и тя беше дезинфлационна среда за нас”, заяви Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ, в предаването „Събуди се” по NOVA. Той отбеляза, че данните за февруари и март показват инфлация „малко над 2%”, което е под средното ниво за еврозоната от 2,5%.

Лингорски коментира, че в момента икономиката е изправена пред ценови шок, породен основно от поскъпването на петрола на глобалните пазари заради конфликта в Близкия изток. По думите му България е в „комфортна ситуация” по отношение на сигурността на доставките и количествата горива, но основният риск е как цената ще се пренесе върху останалите стоки и услуги.

Прогнози и сценарии за инфлацията

БНБ работи с три основни сценария за развитието на инфлацията у нас – базов, неблагоприятен и силно неблагоприятен. „По всичко изглежда, че в момента сме по-скоро към неблагоприятния сценарий”, посочи Лингорски. Този вариант предвижда:

• 2026 г.: 4,4% средногодишна инфлация;

• 2027 г.: 4,6%;

• 2028 г.: 3,8%.

Той подчерта, че тези прогнози зависят от мащаба и продължителността на ценовия шок при петрола. Към момента се наблюдава известно успокояване на пазарите, но нивата остават чувствително над средните за миналата година.

Фискална дисциплина и държавна помощ

Лингорски даде положителна оценка на действията на правителството по отношение на фискалното пространство. Той направи сравнение с 2022 г., когато помощите са били „хеликоптерни пари”, разпръснати в цялата икономика.

„Мерките сега са добре премерени, разчетени и таргетирани точно към слоевете от обществото, които са най-уязвими”, заяви той. Според него финансовата дисциплина в момента е от ключово значение, тъй като тя внася доверие сред инвеститорите и е важен инструмент за макроикономическа стабилност при подготовката на страната ни за пълноправно членство в еврозоната.

Членът на Управителния съвет на БНБ допълни, че централната банка следи данните в реално време и изготвя своите анализи максимално близо до датите на заседанията на Европейската централна банка, за да гарантира точност на преценките в динамичната международна среда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мил

    30 3 Отговор
    Не е важно каква била средата или какво сте си мислели, че е, важно е крайният резултат, а той вече се вижда, бедност и ограбване за пореден път, но надявам се за взелите решението - последен!

    11:18 11.04.2026

  • 2 Чорбара

    39 2 Отговор
    Лъжеш пормръсин ,инфлацията в момента на годишна база е 75%.

    Коментиран от #28

    11:19 11.04.2026

  • 3 Отивайте ве, те хората нищо няма да

    18 2 Отговор
    Кажат, понеже няма хора, има само бюджетните хранилки, кой ша ва събори

    11:20 11.04.2026

  • 4 Гост

    20 1 Отговор
    Спекулантите само тия думи чакат и потриват ръчички сега

    11:20 11.04.2026

  • 5 Това че не заблуждавате с процентите

    25 3 Отговор
    на инфлация ми е ясно. Но не разбирам как европейската комисия ще се справи след неадекватните решения с това което ни чака с новите цени на горивата. И тя ще ни заблуждава че Евросъюза цъфти и вързва а еврото е толкова силна валута че просто се чудиш на какво се крепи при условие че няма икономика и всички изтеглиха инвестициите си от Европа заради тези скъпи горива и неадекватни решения със закриването на атомните централи и рестиция след рестрикция и санкция след санкция върху нас европейските граждани.
    Е ще ми лъжат още известно време но след това какво ще се случи.........

    11:22 11.04.2026

  • 6 80% от бюджета идва от ДДС,

    23 2 Отговор
    Затова е скъпо, купуваш храна, плащаш бюджетните заплати, пенсии, и останалите ги виждаш, например по бузите на Пеев и Винету

    Коментиран от #24

    11:23 11.04.2026

  • 7 Не може да бъде!

    26 2 Отговор
    Нали ни надуха главите ,че нямало инфлация за да влезем в еврозоната на "богатите" ! Сега разбрахте ли защо толкова бързаха!? Защото голямата лъжа нямаше как повече да я задържат след 1ви януари! И България завинаги щеше да избегне тази зла участ ... да е в клуба на фалиралите с кухото евро!

    11:27 11.04.2026

  • 8 Абе

    15 2 Отговор
    Ама къ така бе, нали сме у клуба на богатите.

    11:29 11.04.2026

  • 9 Потресен

    19 1 Отговор
    Ама Хампарцумян каза, че няма да има такова нещо? Пък сега се случи?

    11:29 11.04.2026

  • 10 Пич

    21 1 Отговор
    Умножете лъжите на този кретен ×20 !!! А малоумниците от ПП, ДБ и ГЕРБ нищо не правят, освен да мислят за Украйна, и как да овладеят прокуратурата !!!

    11:32 11.04.2026

  • 11 Айде бе,

    14 1 Отговор
    вярваш ли си, „Ние въведохме еврото в една много благоприятна среда и тя беше дезинфлационна среда за нас”.

    11:38 11.04.2026

  • 12 az СВО Победа80

    14 1 Отговор
    Този е Женята от филма "Васко да Гама от село Рупча".

    И тоя ни лъжеше най-безочливо, че само да приемем еврото и всичките ни проблеми ще се разрешат!
    Че ще потекат реки от мед и масло, че всички ставаме богати и щастливи!

    Помните ли???

    Вторият Народен съд е все по-близо!

    11:39 11.04.2026

  • 13 ЗАЩО?

    11 0 Отговор
    Разчитаме на БНБ и централните банки да удържат инфлацията под контрол, а не да ни обясняват как не могат да го направят. Ако искат, мога. Нали това им е работата. Да се стягат и да си изпълняват задълженията, за които получават добро възнаграждение от нас. Инфлацията е паричен феномен, а централните банки имат мандат да го управляват, поддържайки умерена инфлация Миналия път се провалиха с гръм и трясък, но този път вече идва прекалено нагло да ни обясняват как не могат да си вършан работата. Защо например в Китай няма такава инфлация? Защо там може да се удържа инфлацията, а при нас - не.

    11:44 11.04.2026

  • 14 Ахаха

    4 0 Отговор
    Кого лъжем?! Трябва ли..

    11:46 11.04.2026

  • 15 Реалист

    4 7 Отговор
    В тази криза единствено Асен Василев има способностите да ни преведе, без да се превишава 3% дефицит, без да се осети от народа и бизнеса и дори да имаме растеж. Вече го е правил в много по тежка ситуация.
    Другото го знаем - постна пица, замразяване на заплати и пенсии, десетки милиарди заеми.

    Коментиран от #17, #18

    11:47 11.04.2026

  • 16 Милицята е доволна

    9 1 Отговор
    Особено ония няколко хиляди чиновници в МРВ, които са и на заплата , и пенсия. С 6890€ средно месечен доход - инфлация за тях няма

    Коментиран от #19

    11:50 11.04.2026

  • 17 провинциалист

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Реалист":

    Само "Па лави те Пет рохан че та - До виж да не България" могат да обещаят всичко, което един млад немислещ човек иска да чуе и след това да забравят всички обещания и да започнат да изнасят България към Украйна.

    Коментиран от #21, #23

    11:54 11.04.2026

  • 18 И как ще стане

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Реалист":

    това? Та той води проинфлационна политика.

    11:56 11.04.2026

  • 19 Няма

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Милицята е доволна":

    Кат влей в магазина не гледа цените, на касата плаща и не го вълнува нищо интересно ако цените бяха според покупателната способност дали бузите на Пеев щяха да са по малки

    11:56 11.04.2026

  • 20 Исторически факти

    2 1 Отговор
    Абе, Женя... Защо се обаждаш неподготвен... Хората те помнят с добро...

    11:56 11.04.2026

  • 21 ДС пинделите и техните леви отрочета

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "провинциалист":

    Тва могат да създадат само

    12:05 11.04.2026

  • 22 Аман от боклуци

    4 1 Отговор
    Първо -ние нямаме национална банка. След като не можем да емитираме собствена парична единица , да определяме собствени лихвени проценти т.н "национална" банка не е никаква институция а селски филиал на господарите от Брюксел. Да не говорим че да си в клуб на "богатите" с 300 евро пенсия и 500 евро заплата си е чиста порнография. За сведение в Германия минималната надница за 8 часов работен ден е около 115 евро т.е един пенсионер у нас трябва да изкара месец с парите за най ниско платен германец за два и половина дни при доста сходни цени. Ашколсун бе свинско тиквени отпадъци.

    12:07 11.04.2026

  • 23 Калушев е гръцка фамилия от Ушев и Кало

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "провинциалист":

    Означава добро ухо, само че ушанки са били и родителите им-към ДС, иначе кой ще те сложи да пренасял наркотици от петрохан и от Турската граница

    12:12 11.04.2026

  • 24 Ти дет ми сложи минус а къв си

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "80% от бюджета идва от ДДС,":

    Понеже си мисля нещо, що минус не е вярно 80 % от бюджета идва от ДДС и отива къ заплати, пенсии и бузите на Пеев и Буда

    12:16 11.04.2026

  • 25 Сащ

    0 0 Отговор
    да помага

    12:28 11.04.2026

  • 26 Провинциалист от провинция Тракия

    0 1 Отговор
    За инфлацията по-добре питайте никито василев, ама най-добре първо го бийте, после го питайте.

    12:31 11.04.2026

  • 27 Ах. Женя...

    2 0 Отговор
    Ах, Женя, Женя, що не беше жив Васко,Бог да го прости, та да ти тегли една па лелина и да те прати да вървиш на ма си, лъжец долнопробен!

    12:47 11.04.2026

  • 28 Научи четмото , а после пиши!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чорбара":

    ЧЕТИ С РАЗБИРАНЕ!!!Знаеш ли какво означава ГОДИШНА БАЗА????Годишна База е от 12април 2025г до 12 април 2026г!Сега ми кажи къде има 75% увеличение?????Дядо дръмпи да ви мръдне по чешки!

    12:49 11.04.2026

  • 29 Късно е чада инфантилни

    0 0 Отговор
    Късно е за всякакви констатация, "експертни" форумни мнения, одобрения, възмущения, лингористики, попържания, ... Прекарани за пореден път. Жестоко! И обидно, защото сами, както винаги, си сложихте хомота. Как да не попита човек, както преди десетилетия попита "Работническо дело": Кога узрява българинът? Отговорът и тогава, и сега е еднозначен - Никога! Инфантили!

    12:52 11.04.2026

  • 30 маймун с брада....

    0 0 Отговор
    маймун с брада означава първо ,че този човек е Нарцис,второ той има скрити мисли и най вероятно е лъжец и 3то на такива хора не може да им се има доверие и трябва да пазите джоба си от тях!!Ваш Дядо дръмпир ,който живее за да ви направи по Виждащи!!

    Коментиран от #31

    12:54 11.04.2026

  • 31 Какво е дръмпир?

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "маймун с брада....":

    Логиката ти бяга, под ръка с психологията! Щом брадата е естественото състояние на "маймун" той няма как да е нарцис, ако не я закача. Дали я маха изцяло или оставя част е все тази, това вече са действия за подлъгване. Инак точно за това лице, изводите са правилни, макар не точно по тази логика!

    13:03 11.04.2026

  • 32 Васил

    0 0 Отговор
    Когато държавата я няма всичко е неблагоприятно.

    13:14 11.04.2026

  • 33 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Зачи курс лед -евро 1 към 2 не беше шок, а тепърва ни чака шок? Миналата година, по това време за смяна на гуми дадох 40лв, сега в същия сервиз ми искат 75 евра, демек левче за 1.955 евра. Май нещо объркахме алгебрата при прехода, вместо делене избричихме умножение и сега ни чака шок от инфлацията. Чине ми се, че гласувалите в парламента трябва да поемат наказателна отговорност

    13:18 11.04.2026

  • 34 Сатана Z

    0 0 Отговор
    И по-зле ще става.Това е само началото.

    13:19 11.04.2026