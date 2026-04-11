Отиваме към неблагоприятния сценарий за инфлацията

„Ние въведохме еврото в една много благоприятна среда и тя беше дезинфлационна среда за нас”, заяви Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ, в предаването „Събуди се” по NOVA. Той отбеляза, че данните за февруари и март показват инфлация „малко над 2%”, което е под средното ниво за еврозоната от 2,5%.

Лингорски коментира, че в момента икономиката е изправена пред ценови шок, породен основно от поскъпването на петрола на глобалните пазари заради конфликта в Близкия изток. По думите му България е в „комфортна ситуация” по отношение на сигурността на доставките и количествата горива, но основният риск е как цената ще се пренесе върху останалите стоки и услуги.

Прогнози и сценарии за инфлацията

БНБ работи с три основни сценария за развитието на инфлацията у нас – базов, неблагоприятен и силно неблагоприятен. „По всичко изглежда, че в момента сме по-скоро към неблагоприятния сценарий”, посочи Лингорски. Този вариант предвижда:

• 2026 г.: 4,4% средногодишна инфлация;

• 2027 г.: 4,6%;

• 2028 г.: 3,8%.

Той подчерта, че тези прогнози зависят от мащаба и продължителността на ценовия шок при петрола. Към момента се наблюдава известно успокояване на пазарите, но нивата остават чувствително над средните за миналата година.

Фискална дисциплина и държавна помощ

Лингорски даде положителна оценка на действията на правителството по отношение на фискалното пространство. Той направи сравнение с 2022 г., когато помощите са били „хеликоптерни пари”, разпръснати в цялата икономика.

„Мерките сега са добре премерени, разчетени и таргетирани точно към слоевете от обществото, които са най-уязвими”, заяви той. Според него финансовата дисциплина в момента е от ключово значение, тъй като тя внася доверие сред инвеститорите и е важен инструмент за макроикономическа стабилност при подготовката на страната ни за пълноправно членство в еврозоната.

Членът на Управителния съвет на БНБ допълни, че централната банка следи данните в реално време и изготвя своите анализи максимално близо до датите на заседанията на Европейската централна банка, за да гарантира точност на преценките в динамичната международна среда.