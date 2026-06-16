Централните банки в цял свят се запасяват със злато

Почти половината от световните централни банки - 45%, възнамеряват да увеличат златните си резерви на фона на геополитическа нестабилност и намаляващо доверие в щатския долар, сочи проучване на златните резерви на Световния златен съвет (WGC).

Мнозинството от анкетираните (89%) очакват общо увеличение на световните златни и валутни резерви до 2027 г. Рекордните 45% от участниците очакват собствените им златни резерви също да се увеличат през 2026 г. Повечето от останалите банки не очакват промяна и само 1% от анкетираните смятат, че ще намалят резервите си.

Ключовите фактори, мотивиращи централните банки да държат злато, включват неговата ефективност по време на криза, диверсификация на портфолиото и хеджиране на инфлацията. Този благороден метал се разглежда и като ефективно хеджиране срещу геополитически рискове.

WGC също така отбелязва значително увеличение на скептицизма по отношение на щатския долар. „По-голямата част от анкетираните (74%) очакват умерен или значителен спад в дела на щатския долар в световните резерви през следващите пет години“, подчертава се в доклада. Участниците на пазара смятат, че дяловете на еврото и юана ще останат непроменени, докато позицията на златото ще се засили.

Освен това, Банката на Англия остава най-популярното място за съхранение на златни кюлчета (57%), въпреки че централните банки все повече диверсифицират своите трезори. На второ място са вътрешните трезори на регулаторите (49%), следвани от Банката за международни разплащания (16%), която показва леко увеличение.

В същото време експертите регистрират рязък спад в популярността на Швейцарската национална банка като пазител на резерви: делът ѝ на доверие спадна до 6%, в сравнение с 12% през 2025 г.