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Централните банки в цял свят се запасяват със злато

Централните банки в цял свят се запасяват със злато

16 Юни, 2026 12:37 531 8

  • народни банки-
  • злато-
  • резерв-
  • увеличение-
  • щатски долар

Значителен ръст на скептицизмът по отношение на щатския долар

Централните банки в цял свят се запасяват със злато - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Почти половината от световните централни банки - 45%, възнамеряват да увеличат златните си резерви на фона на геополитическа нестабилност и намаляващо доверие в щатския долар, сочи проучване на златните резерви на Световния златен съвет (WGC).

Мнозинството от анкетираните (89%) очакват общо увеличение на световните златни и валутни резерви до 2027 г. Рекордните 45% от участниците очакват собствените им златни резерви също да се увеличат през 2026 г. Повечето от останалите банки не очакват промяна и само 1% от анкетираните смятат, че ще намалят резервите си.

Ключовите фактори, мотивиращи централните банки да държат злато, включват неговата ефективност по време на криза, диверсификация на портфолиото и хеджиране на инфлацията. Този благороден метал се разглежда и като ефективно хеджиране срещу геополитически рискове.

WGC също така отбелязва значително увеличение на скептицизма по отношение на щатския долар. „По-голямата част от анкетираните (74%) очакват умерен или значителен спад в дела на щатския долар в световните резерви през следващите пет години“, подчертава се в доклада. Участниците на пазара смятат, че дяловете на еврото и юана ще останат непроменени, докато позицията на златото ще се засили.

Освен това, Банката на Англия остава най-популярното място за съхранение на златни кюлчета (57%), въпреки че централните банки все повече диверсифицират своите трезори. На второ място са вътрешните трезори на регулаторите (49%), следвани от Банката за международни разплащания (16%), която показва леко увеличение.

В същото време експертите регистрират рязък спад в популярността на Швейцарската национална банка като пазител на резерви: делът ѝ на доверие спадна до 6%, в сравнение с 12% през 2025 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🤣🤣🤣🤣🤣

    2 0 Отговор
    САМО НАШАТА НЕ 🤷

    Коментиран от #2, #3

    12:39 16.06.2026

  • 2 БАНКЯНСКИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🤣🤣🤣🤣🤣":

    ОБАЧЕ АЗ ОТДАВНА СЕ ЗАПАСИХ С КЮЛЧЕТА

    12:43 16.06.2026

  • 3 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "🤣🤣🤣🤣🤣":

    Нашата има чок парасъ, и затова запасява европейската!!! Да не гладуват смотаняците...

    12:43 16.06.2026

  • 4 Сталин

    6 1 Отговор
    А нашето злато от 27 тона сиганина Костов го даде на пиратите от Лондон,и също канадските мародери влачат злато за 5 милиарда всяка година от България,а цървулите събират капачки и ходят гладни и тънат в мизерия,когато Волен Сидеров искаше да си вземем златото всички му се смеехте и подигравахте яжте сега кошерни л@йна

    12:45 16.06.2026

  • 5 а ние нали сме богати си раздаваме злато

    1 1 Отговор
    нашето злато от мина челопеч до кога ще бъде крадено и във държавата нищо да не влиза? до кога?

    12:47 16.06.2026

  • 6 неме злато, нас капачките ни вълнуват

    1 0 Отговор
    а коя държава събира капачки за ковьози? само някакви ядящи банани

    12:49 16.06.2026

  • 7 Емилиооо

    1 0 Отговор
    а с българското кой се запасил

    13:01 16.06.2026

  • 8 Макс

    0 0 Отговор
    .. Харесвам тази новина

    13:06 16.06.2026